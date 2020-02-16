據說「北美洲台灣人教授協會」有王泰澤等11個會員、前分會會長和總會會長，發起聯署要勸告現在的領導人，勿忘已故創會會長廖述宗當年不畏權勢，堅持主張廢除國代、總統直選，讓台灣民主向前邁一大步的典範，勸告現任領導，勿假借協會名義，替蔡英文的「論文門」作扭曲事實的辯護和背書。他們甚至主張如果到今年夏天，「論文門」真相得不到釐清，要求協會趁著夏季舉辦的年會期間，舉辦蔡總統論文及學位真假的辯論，以維護教授協會堅守真理和誠信的形象和價值。我們也應該以建設性的心態來看待這個聯署。

其實在選前「論文門」就受到強烈質疑。雖然蔡英文因為「芒果乾」和「韓國瑜」兩個主要因素而贏得大選，但這並不代表選民相信她的論文和學位沒有問題。根據彭文正、童文薰、歐崇敬、林環牆、賀德芬等人的質疑，蔡英文總統只要拿出真實的論文和學位證書，立刻可以讓這些質疑者閉嘴。但是蔡英文總統始終拿不出足以令人信服的東西，而且越補越大孔。我認為一般人依常識判斷，也就心理有數了。

之前蔡英文以頗受爭議的手段贏得初選、當上總統，引發綠營的大分裂。很多人已經對蔡總統的誠信打了折扣，對民進黨也失去支持的信念和熱情。含淚投票的結果，選後大家也就懶得多說，只是冷眼旁觀，靜待水落石出之日，看蔡英文總統如何下得了虎背。但是這些教授們並非一般人，他們對真理真相，要比一般人多了一份堅持；對國家領導人的誠信，有多一份重視。這次發起聯署的訴求，光明正大，「論文門」疑雲重重，已經超過8個月，綠營分裂持續擴大，國家社會紛爭不止。反過來說，蔡總統一定也是大受困擾，不能專心國政。

解鈴還需繫鈴人，「論文門」紛爭根源來自蔡總統，這樣的質疑，沒有得到澄清，問題也絕對不會自動消失，甚且恐怕還會像滾雪球一般，越拖問題越多越嚴重，這誠非總統明智的處事之道，也非國家社會之福。希望蔡總統慎思明斷，趕快拿出真正的論文和學位證書，讓「論文門」儘快落幕。這場歹戲真的拖棚太久了！