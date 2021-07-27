美國副國務卿雪蔓的訪中行程，經過折衝談判，26日兩國在天津對話，而習近平正飽受河南洪災災情困擾，《德國之音》記者在鄭州採訪災情，被羣衆包圍驅離，群眾認為外國記者沒安好心，專寫中國黑暗面，老共洗腦中國人仇外意識正在發酵。

會談這天，卻傳出中共打壓在美國上市的補教企業，包含好未來，新東方都暴跌超過60％，香港股市一天下挫1500點，看好中概股的華爾街，更是啞巴吃黃蓮，有苦難言。

中共政權加強監控赴美上市企業，涉及政治內鬥和防止資金出逃目的，「滴滴出行」股票至今已經跌掉25％，如今再把劍刀指向補教事業，認定教育不可賺錢，這個企業市場有三兆人民幣，即將走進歷史，美國政府已經公開出面喊話：要求中企應該加註政治干預風險，並警告美國投資人，不要把資金投入中國企業，以免變成韮菜，從很多跡象來看，美中金融脫勾不是單向行動，而是雙向，7月初，美國國務院、財政部、商業部罕見對美國在港企業發出示警，因為已經有在港美籍人士不明理由被逮捕，香港自由市場正在惡化。

美中金融脫勾雙向進行

從目前透露的內容，這場對話比阿拉斯加談話更火爆，傳出雪蔓要求對武漢病毒來源調查，立即被中共拒絕，老共抗拒調查以外，還利用黨媒收集五十萬人連署，要求調查美國掩蓋病毒來源，這場天津對話，注定是一場高層吵架。

行前，中共黨媒提高姿態，稱呼雪蔓是來中國補上課，態度相當傲慢，可以看出來，老共戰狼醜態，恐怕很難改，王毅對雪蔓提出四點要求：

第一、中共的共產主義治國道路，不會因為外部勢力而改變，共產主義道路是中國人的選擇，永遠不變。

第二、美國不應該夥同西方國家企圖阻擋中國發展，美國陰謀不會得逞。

第三、新疆，香港治理是中國內政，不容干預。

第四、台灣和中國同屬於中國，這是中國核心利益，不會改變。

很顯然，雪蔓對王毅四條款，基本上沒有回應，因為雙方看法南轅北轍，雞同鴨講，很難得到共識，天津對話最終火爆收場，這也是行前早已料到，表面上，中共給美國下馬威，其實老共只為了逞口舌之快，把年底拜習會拒於千里，天津對話正式宣告美中冷戰來臨。

美國相繼從阿富汗、伊拉克撤軍，軍事重點擺在印太地區，演習日漸增多，所以雪蔓並非單獨出行，布林肯來到印度，奧斯汀在東南亞行動，而菲律賓在疫情肆虐後，也從親共變成挺美，看來，老共在國際上將變成孤狼，孤狼忘了自己孤單，還胡亂咆哮，在天津會談如此高調反美，雙方裂痕無法修補，美國也只能被迫聯合盟友，對紅色中共政權進行裂解了。



作者指出，天津對話正式宣告美中冷戰來臨。示意圖／取自聯合國貿發會網站