Wecare大遊行發起人尹立今（14）日表示，完成罷免程序是責任與誠信，「我們不是韓國瑜，不會有落跑罷免」。圖／擷自尹立臉書影片

總統、立委大選結束，中國國民黨慘敗，不少中國國民黨中常委請辭，要求黨要協助韓國瑜度過被罷免的危機，還有部分人士主張「窮寇莫追」，對此，Wecare大遊行發起人尹立今（14）日表示，完成罷免程序是責任與誠信，「我們不是韓國瑜，不會有落跑罷免」。

尹立今天透過臉書表示，公民團體不是政治人物或政黨，但遵守政治承諾誠信，去年12月26已經由領銜人陳冠榮依法正式遞件罷免。完成罷免程序是責任與誠信，我們不是韓國瑜，不會有落跑罷免。

他說，不是被詐騙者，無法體會被騙的揪心的痛苦，詐欺犯落網沒有刑責沒有賠償，道歉不會得到寬恕，「主張高雄人不要罷免者，沒有一個是被騙的人，指導受害者的公民權，反而阻擋了和解，請勿把和解責任強加在一個受害者之上」。

伊立指出，國民黨欲以全黨之力阻擋罷免，民進黨從發展戰略與和解指標面對罷免，都可以理解，不過，當我們以選擇民主制度為大選的勝利，之後卻強加了政黨力量在一個城市的公民權，難道不是另一個諷刺？

尹立提及，高雄這次是全國最高投票率77%，高於全國74%，全國前10個最高投票率鄉鎮高雄佔最多，橋頭全國最高達8成，在在顯示高雄人對於落跑違反誠信強烈反應，他強調，罷免單純就是高雄人為了城市發展，選擇縮短現任市政任期，不願停滯迎頭趕上，無關政黨與下任市長，呼籲國民黨勿將罷免等同民進黨以及蔡英文總統，如此不過繼續政治動員，無助國民黨改革以及韓國瑜所謂回歸市政。