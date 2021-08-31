移民，據香港主辦單位統計，8月28至29日一連兩日在灣仔會展舉行的第二屆「國際移民及置業博覽」，入場人次超過33,000人，較今年3月底舉行的第一屆移民博覽增加約60%。示意圖／擷自美國之音，湯惠芸攝

《港區國安法》實施超過一年，香港出現新一波移民潮，剛閉幕的第二屆國際移民博覽，據主辦單位統計，有超過3萬3千人次入場參觀，較半年前的第一屆移民博覽入場人數上升約60%，估計英國、加拿大等國家降低港人移民申請門檻，加上明年疫情放緩後，港人移民潮將會持續增加。

調查顯示，參觀移民博覽的人士36%有意移民英國，有參展商表示，受國安法實施等不穩定因素影響，今年1月底BNO5+1移民簽證計劃正式接受申請之後，查詢移民英國的人急增10倍。

據香港政府統計處8月12日公佈的2021年中香港人口數字顯示，過去一年香港居民淨移出接近9萬人，另外，根據香港積金局同一日公佈的2020至2021年度《年報》顯示，過一年因永久離開香港而提取退休強積金的金額，高達達65億6千7百萬港元（接近8億5千萬美元），創7 年的新高紀錄，反映《港區國安法》實施超過一年，香港出現新一波移民潮。

因應新一波港人移民潮舉辦的第二屆「國際移民及置業博覽」，星期日（8月29日）閉幕，據主辦單位統計，一連兩日的移民博覽有超過3萬3千人次入場參觀，較今年3月底舉行的第一屆移民博覽入場人數約2萬人，上升約60%。

「國際移民及置業博覽」總監謝沛豪接受美國之音訪問表示，新一波港人移民潮與國安法的實施有一定關係，加上英國、澳洲、加拿大等國家相繼降低港人移民申請門檻，加上部份港人對落實移民的決定仍然抱觀望態度，他估計未來一年至年半，港人移民潮將會持續增加。

謝沛豪說：「他們（港人）除了要用時間去準備（移民）之外，其實他們都會先抱一個觀望的態度，因為他們都會看看『落了地』、叫做『移民了』的人，在『落了地』後他們的生活是如何，或者當這麼多人去了當地的環境又會是怎樣呢﹖所以其實他們都會看情況，所以我覺得香港人真的真正走的時間點，或者真正的移民潮還未到高峰的，可能是接下來的一年或者一年半內，可能才是最多人走的時間點。」

謝沛豪表示，由於英國、美國及歐洲多個國家，過去一年半受新冠肺炎疫情影響較香港嚴重，他估計如果明年疫情放緩後，港人落實移民決定的人數將會增加。

謝沛豪說：「老實說，香港的疫症爆發的機會是小很多的，而且感覺也很安全，他（市民）的一些親友仍然都會在香港的時候，所以很多人都會叫做抱著一個觀望的態度，先看看其他地方（疫情）是怎樣，會不會在疫情受控的時候，才去起行呢。這個的確是很多人在想的一件事情來的，所以我剛剛講為什麼移民潮真正的高峰期會在（一年或一年半）之後。」

主辦單位在今屆移民博覽舉行前，向網上登記的超過28,000人進行訪問，分析港人最有興趣移民的目的地，以及不同收入人士有意移民的傾向等。調查顯示，受訪者最有興趣移民的目的地是英國，佔36%；其次是加拿大，佔19%；第三是澳洲，佔17%；這些都是去年及今年為港人推出移民救生艇政策的國家。