衛福部長陳時中投書加拿大媒體《ipolitics》，闡述台灣自從受到SARS的嚴重打擊以來，17年來一直處於備戰狀態，台灣對抗武漢病毒的成效，來自於良好的公共衛生經驗，衛生體系，以及快篩、分析病毒等等能力，台灣可以與世界分享種種防疫作為，呼籲WHO不應將台灣排除在外。圖／擷自疾管署youtube

衛福部長陳時中投書加拿大媒體《ipolitics》，闡述台灣自從受到SARS的嚴重打擊以來，17年來一直處於備戰狀態，台灣對抗武漢病毒的成效，來自於良好的公共衛生經驗，衛生體系，以及快篩、分析病毒等等能力，台灣可以與世界分享種種防疫作為，呼籲WHO不應將台灣排除在外。

陳時中在文中指出，新型傳染病對全球健康，經濟，貿易和旅遊業的威脅從未減弱。由於國際運輸的便捷性，大流行病可以在世界範圍內迅速傳播，包括1918年的西班牙流感，2003年的SARS和2009年的H1N1流感，還有區域性流行病，例如2012年的中東呼吸綜合症（MERS）等等。

如今，新型肺炎於2019年底在中國武漢首次出現，截至2020年4月8日，世界衛生組織的數據顯示，已確認有135萬人患有這種疾病，在211個國家，地區和地區有79,235人死亡。台灣也沒有倖免。

陳時中說，自從受到SARS的嚴重打擊後，17年來，台灣一直處於隨時準備應對新傳染病的威脅結果，當2019年12月31日首次確認有關新型肺炎暴發的訊息時，台灣於當日開始實施從武漢出發的機上直飛檢疫。2020年1月2日，台灣成立了針對該疾病的應對小組，並於1月20日啟動了中央傳染病指揮中心（CECC），而後升級為一級開設，全力投資於控制該流行病。截至4月9日，台灣共對42,315人進行了檢測，顯示380例確診病例，其中54例為國內病例，326例為進口病例。

陳時中表示。儘管台灣與中國毗鄰，但以每百萬人確診病例數計，它在183個國家中排名第123。這表明台灣為控制流行病所作的積極努力正在奏效。

陳時中解釋台灣的防疫成果，他說，為了應對COVID-19疫情的威脅，台灣已實施有關邊境檢疫措施的動態計劃，包括機上檢疫，發燒檢查，健康申報以及為來自其列為第3級以下國家的乘客的14天家庭隔離警告。此外，台灣建立了一個電子系統，允許回程旅客通過當地手機號碼填寫健康訊息。然後，將通過短信將健康聲明通行證發送給他們。現在，個人的旅行歷史記錄存儲在國民健康保險（NHI）卡中，以提醒醫生可能出現的情況並防止社區傳播。

陳時中也說明台灣提高了實驗室測試的能力，同時，台灣已指定50家地區醫院和醫療中心以及167家社區醫院和診所，以創建分層的測試系統。這些醫院和診所必須設立專門病房或區域；原則上，隔離COVID-19的患者並在這些病房和區域中進行單獨治療，以防止院內感染。

對於口罩政策，陳時中也在文中詳細說明，指出台灣自1月24日起禁止出口外科口罩，要求購買口罩，並擴大國內口罩生產以更有效地分配口罩。2月6日，台灣針對與NHI簽約的藥店和當地公共衛生機構購買口罩推出了基於名稱的配給系統。它在3月12日增加了口罩訂購系統。

陳時中強調，全球衛生安全需要每個人的努力，台灣雖然不是世界衛生組織的成員，但不能孤軍奮戰。台灣已履行全球公民的責任，並在向WHO通報已確認的COVID-19病例時遵守了《 2005年國際衛生條例》。台灣還與日本，大韓民國，新加坡，馬來西亞，菲律賓，美國，加拿大，意大利，法國，瑞士，德國，英國，比利時和荷蘭以及歐洲疾病預防控制中心，用於分享已確診病例的信息，患者的旅行和接觸史，以及邊境管制措施。台灣已將COVID-19的基因序列上傳至全球共享所有流感數據倡議，以確保全球健康不會因缺乏溝通和透明度而受到損害。

陳時中呼籲，世界衛生組織就需要台灣，就像台灣需要世界衛生組織一樣。WHO不應將任何國家排除在外，以免全球衛生安全出現破口。