40多個台派團體今(5)日下午舉行「下架吳斯懷們-拒投中國黨們」連線遊行，近2千人上街高喊「下架吳斯懷們」、「本土票過半、建國才不會拖」、「小黨入國會、台灣才會贏」，呼籲民眾一起攜手抗中保台。

公投護台灣聯盟、台灣國辦公室、獨立台灣會、自由台灣黨、「一邊一國行動黨」、台聯等數十個本土社團與政黨成立「下架吳斯懷們-拒投中國黨們」連線，今天下午舉辦遊行，「一邊一國行動黨」另組成「搶救阿扁」大隊參加遊行，先在善導寺前集結，再到紹興南街和連線隊伍會合；主辧單位特別選在下午2點28分由民進黨中央黨部出發，行經紹興北街→紹興南街→青島東路→青島西路→公園路→襄陽路→館前路→忠孝西路→公園路→228紀念碑。

連線發起人台灣國辦公室創辦人王獻極表示，「下架吳斯懷」是全民共識，藉由40個社團政黨聯合舉辦的「下架吳斯懷們-拒投中國黨們」連線大遊行，遊行至228紀念碑前向228英靈許願給力，希望喚醒台灣人1月11日站出來，將親中投共的吳斯懷們及中國黨們下架，徹底終結在台中國黨們投共作亂，他承諾，下架吳斯懷成功，將自掏腰包請吃100份雞排。

公投盟總召蔡丁貴指出，中國國民黨對台灣的破壞並沒有因民進黨執政而結束，吳斯懷等人至今依然代表著國民黨、黨國體制，繼續出賣台灣人的利益，阻絕台灣人民建國的道路，希望藉由這次行動，提醒所有台灣人，珍惜手中的選票，切莫投給國民黨及民眾黨等親中又投機的政黨。



圖／林冠妙

李登輝民主協會理事長張燦鍙強調，政治不是少數人的權利，更不是「有力者」分贓場域，而當年主張殺朱拔毛的同一群「菁英」紛紛前往人民大會堂朝聖，用威逼、利誘的方式要台灣人一起對西跪拜，無法想像，這些在人民大會堂上聽訓的黨國打手進到立院後，一紙公文就可以窺探幾十年建立的國防機密，更可以立委身份大喇喇接受央視專訪暢談島上軍事佈局，呼籲所有台灣人團結在建國的大旗下，「一邊一國行動黨」已明確指出未來台灣人應走的方向：「台灣中國、一邊一國」的時刻已經到來，所有人一起站出來，「拒投中國黨們、下架吳斯懷們」。

「一邊一國行動黨」總召楊其文說，守護台灣的自由民主是每個台灣國民的責任與義務，我們要「拒中保台」，迎向更光明的未來，所以參加這次的遊行；今天的遊行規模很大，聲勢驚人，展現台北鄉親踴躍熱情的動員力，「我們沒有動員中南部人員，也沒有遊覽車，相信堅定支持台灣的聲音，會持續開花結果」。

台聯組織部主任周倪安表示，幹掉吳斯懷確定是有台灣意識的台灣人的共識，幾十年來，國民黨逃難到台灣，以反共作為藉口對台灣戒嚴長達38年，如今它卻提名一個去中國唱共匪國歌的中華民國退役將領吳斯懷作為不分區立委，簡直是輕視台灣人的腦。



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獨立建國大旗隊。圖／林冠妙



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台灣東社（台東）創社社長余文儀（中）。圖／林冠妙



金恆煒（左）、一邊一國不分區立委候選人張文翊（右）。圖／林冠妙

共同主辦團體：

自由台灣黨、公投護台灣聯盟、台灣國辦公室、台灣國行動協會、台灣聯合國協進會、獨立台灣會、台灣全民計程車司機協會、台灣環境保護聯盟、台灣關懷中國人權聯盟、台灣玉山創見會、喜樂島聯盟、台灣東社、扁聯會、李登輝民主協會、台灣打貓社文創協會、台灣獨立革命軍TIRA、一邊一國行動黨、台灣團結聯盟、台灣獨立黨、台灣安全促進會、台灣自治建國基金會、建國黨、908台灣國沙鹿分會、福爾摩鯊會社、公投盟獨立建國中壢大旗隊、拷秋勤樂團、908台灣國頭城分會、軍冤受害家屬團結聯盟協會、輝常大聲、15-2俱樂部、前衛出版社、台灣新客家黨、宜蘭人文基金會、台灣部落格協會、許智傑立委競選總部、福爾摩沙社、費邊社文創、台灣轉型正義協會、908台灣國雲林縣斗南分會、開創新基隆行動聯盟、獨臺新社、台灣建國黨、立委侯選人郭正典競選總部、立委侯選人李婉鈺競選總部、台灣建國和平組織、溪北鄉土協會（按連署順序排列）