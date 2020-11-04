「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」特展10月31日開幕。左起：迪化二〇七博物館館長華安綺、國立臺灣交響樂團副團長林麗如、莊家代表莊樹華女士、台北霞海城隍廟管理人陳文文、中研院臺史所所長許雪姬、遠流出版公司董事長王榮文、建築專家李乾朗。圖／迪化二〇七博物館 提供

莊永明先生故居―莊協發．港町文史講亭，自2020年10月31日起至2020年11月29日止，將舉辦「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」紀念特展，10月31日舉辦開幕發表會與懷舊音樂會。展覽地點是台北市第一間被指定為古蹟的莊協發雜貨店，展場以莊永明書房呈現，展出莊永明最完整齊全的60多部著作與相關文獻手稿，還有其代表性的收藏品—如明信片、火柴盒、郵票等。雖莊永明曾自嘲這些是「雜貨店級」的東西，但正因為其博雜的庶民化收藏，成就了這位民間史家獨特的研究觀點與視野。

1942年出生於大稻埕的莊永明，被公認為台灣民間史料蒐藏最博雜豐富的台灣文史專家，於今年（2020年）8月辭世。為了讓其一生研究台灣文史的心血能持續流傳，家屬以「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」為題策劃紀念展，展場外「亭仔腳」的巨幅地圖以大稻埕為歷史舞台，呈現多處「台灣第一」的紀錄，接著逐漸聚焦在貴德街與莊協發的發展故事，讓觀者宛如踏入時光隧道中，親臨莊永明成長的生活現場。而展場內部原為老雜貨店前廳，則有莊永明完整的筆耕著作、複刻手稿及其收藏展出。



展場外「亭仔腳」的巨幅地圖以大稻埕為歷史舞台，呈現多處「台灣第一」的紀錄。圖／遠流出版公司 提供

莊永明創作領域多元，1980年代開始，他四管齊下，同時撰寫歌謠、歷史與人物、地理與采風、諺語等專欄，後來結集成《台灣第一》、《台灣諺語淺釋》系列、《台灣紀事》、《台北老街》與《台灣歌謠追想曲》等著作。而引領他踏入文壇，則是1979年2月12日李臨秋去世當晚，寫下的〈臨秋花萎望春風〉一文。此篇後投稿給《雄獅美術》雜誌，深獲讀者好評，隨後他受邀撰寫台灣歌謠專欄，因而開始了四十多年的筆耕生涯。這篇具指標性的發表作品，也在現場同步展出。



展場以莊永明書房呈現，讓觀者宛如踏入時光隧道中，親臨莊永明成長的生活現場。圖／遠流出版公司 提供

中研院臺史所所長許雪姬表示，她對莊永明印象深刻的是，在莊永明筆下可以一句就點出當時許多文史研究的重點，許雪姬還表示，莊永明未受正統學術訓練，他的史觀是出身於文化底蘊濃郁的大稻埕所自然孕育出來的，這正是他最可貴的地方。

曾是收藏上的「競爭對手」的建築專家李乾朗說，以前造訪林漢章的古書店時，只要林漢章說「莊永明有來看過」，他就會開始緊張，深怕一個轉頭，想買的明信片或古書就被買走了。李乾朗說，莊永明對收藏的「痴迷」與「不能自拔」成就了他不同凡響的研究，他在歷史學的地位會被人懷念並肯定的。



展場中的複刻手稿。圖／遠流出版公司 提供

遠流出版公司董事長王榮文表示，莊永明是幸福的，他可以專注在興趣上，透過研究故鄉的人事物，將地方的精采故事一一地挖掘出來，這是莊永明對台灣歷史的開拓且是一大貢獻。

莊永明與迪化二〇七博物館的緣分始於2003年台北故事館的開館，陳國慈創辦人開啟台灣以自然人身份認養文化資產的先例，以展覽及教育推廣活動活化老房子，莊永明一路支持、相挺協助，在博物館各式各樣的展覽與活動中都可以看到其身影。館長華安綺說，私底下的莊永明常常前來迪化二〇七博物館分享他的生活樂事，而博物館也因為需要辦展、策展，而常與莊永明討論展覽規劃。華安綺表示，「老師有時會太開心，而將一年後預計的展覽提前在部落格上分享訊息而曝光。」



莊永明踏入文壇的〈臨秋花萎望春風〉一文。這篇具指標性的發表作品，也在現場同步展出。圖／遠流出版公司 提供

而自1997年6月開始辦理大稻埕逍遙遊的霞海城隍廟管理人陳文文說，大稻埕逍遙遊的活動因莊永明而精采，他的離開太突然，但活動會持續辦下去。陳文文也感慨，再也找不到像莊永明這樣的老師了。



NTSO臺灣青年交響樂團弦樂四重奏演出12首懷舊曲目。圖／迪化二〇七博物館 提供

開幕當天同時舉辦的「莊永明懷舊音樂會」由國立臺灣交響樂團贊助執行，NTSO臺灣青年交響樂團弦樂四重奏演出《十八姑娘》、《雨夜花》等12首曲目。為台灣歌謠著史，是莊永明最初也是最後未竟的志業，他曾說，「我對台灣歌謠的一往情深，根植於從『母語』出發；我寫作的動力，是想留住每一音符所傳唱的人民心聲，不希望歌聲變成瘖啞。」這股熱情，也促成了雙方在2004年合作出版「台灣歌謠」專輯。而自2019年起，國立臺灣交響樂團為建構台灣音樂史，再度邀請莊永明擔任諮詢委員，挑出了120首經常被傳唱、家喻戶曉的歌謠製作專輯。雖然莊永明已辭世，但國立臺灣交響樂團表示，仍會將專輯完成，讓莊永明為台灣歌謠立言的心血得以延續。



莊樹華在開幕會後為與會貴賓擔任導覽。圖／遠流出版公司 提供

開幕會上，莊家代表莊樹華女士表示，她的四叔莊永明從成長的柑仔店出發，將對這塊土地與人民的關懷，集成了60多部的作品，他的精神如同《聖經》中的使徒保羅，「他為了他的信仰，什麼都願意做。」莊樹華感謝各界的幫助，並在會後為與會貴賓擔任導覽。

活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影 特展

展覽日期：2020年10月31日至2020年11月29日

開放時間：週一至週五 13:00-17:00; 週六、週日及國定假日10:00-17:00

地點：莊協發．港町文史講亭 (台北市西寧北路86巷16號;貴德街53號)