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每日國際焦點

跨加拿大能源公司(TC Energy)出售10億加幣的鑰石XL輸油管線股權予加拿大原住民，將有助於推動鑰石XL輸油管線建設。

德國總理梅克爾持續對中軟弱諂媚，稱看在中國龐大人口和經濟重要性上，歐盟價值必須妥協於利益。(但德國面對防俄夥伴、歐盟成員的波蘭、匈牙利等國，卻是堅稱價值不能妥協)

衣索比亞總理阿比宣稱3周就獲得勝利，提格雷領袖則表示將抗戰到底。提格雷軍11月29日稱擊落衣索比亞軍機，並收復阿克蘇姆。

伊拉克敘利亞邊界上，伊朗革命衛隊指揮官車輛載運武器，一從伊拉克進入敘利亞境內就遭到空襲，車上4人均遭殲滅。可能為以色列積極清除伊朗勢力的行動。

南韓

前總統全斗煥因2017年4月出版發行的回憶錄詆毀「518光州民主化抗爭運動」，2018年遭起訴傷害民運犧牲者和遺屬名譽，11月30日光州地方法院30日一審判處八個月有期徒刑，緩刑兩年。

印尼

總統佐科威譴責蘇拉威西伊斯蘭民兵謀殺基督徒。

泰國

抗爭領袖面臨侮辱王室起訴。

Twitter吊銷泰國王室網軍帳號。

澳洲

要求中國為張貼侮辱澳洲士兵的造假照片道歉。

中國

因「涉港問題」制裁4名美國非政府組織人士。

四川泡菜獲得國際標準化組織(ISO)全球認證，引起中韓網路大戰。

紐西蘭

為2019年12月9日白島火山爆發導致22死事件起訴13個單位。白島火山爆發時有47名觀光客在島上。

德國

總理梅克爾持續對中軟弱諂媚，稱看在中國龐大人口和經濟重要性上，歐盟價值必須妥協於利益。(但德國對於防俄夥伴、歐盟成員的波蘭匈牙利等國，卻是價值不能妥協)

法國

執政黨退縮，將重寫保護警方隱私法案。

摩多瓦

親歐派新任總統瑪雅桑度呼籲俄軍自德涅斯特河沿岸共和國撤軍，俄羅斯表示這將危害區域穩定。德涅斯特河沿岸共和國1990年宣布脫離摩多瓦獨立，1992年曾與摩多瓦交戰。

西班牙

醫護人員抗議政府刪減醫療服務。政府否認。

蘇格蘭

首席部長11月30日表示若英國阻止2021年蘇格蘭獨立公投，將上法庭。

加拿大

跨加拿大能源公司(TC Energy)出售10億加幣的鑰石XL輸油管線股權予加拿大原住民，將有助於推動鑰石XL輸油管線建設。

美國

白宮顧問庫許那將前往沙烏地阿拉伯、卡達。

以違反委內瑞拉禁運，制裁中國電子進出口有限公司。

巴西

總統波索納洛稱要再等一等才會承認美國總統選舉勝者。

衣索比亞

總理阿比宣稱3周就獲得勝利，提格雷領袖則表示將抗戰到底。

提格雷軍11月29日稱擊落衣索比亞軍機，並收復阿克蘇姆。

美國國務卿蓬佩奧表示極度關切提格雷戰事。

伊朗

官員稱暗殺科學家不一定是以色列下手，國內反對組織也可能是兇手。

科威特譴責暗殺伊朗科學家。

巴林譴責暗殺伊朗科學家。

黎巴嫩呼籲對暗殺事件自制。

沙烏地阿拉伯

允許以色列航班經過沙國領空。

以色列

與黎巴嫩海域談判觸礁。

約旦

國王阿布都拉11月29日接見巴勒斯坦總統阿拔斯，希望拜登能以兩國方案解決以巴問題。

伊拉克

敘利亞邊界上，伊朗革命衛隊指揮官車輛載運武器，一從伊拉克進入敘利亞境內就遭到空襲，車上4人均遭殲滅。可能為以色列積極清除伊朗勢力的行動。

安全部隊阻止伊斯蘭國民兵攻擊北伊拉克一處煉油廠。

土耳其

探勘船自東地中海返航回港。

索馬利亞

驅逐肯亞大使，稱肯亞干預大選。

南蘇丹

7月以來因洪水與暴亂有37.73萬人流離失所。

馬利

伊斯蘭民兵11月30日火箭攻擊多處法軍基地，無人傷亡。法國駐軍馬利5100多人。

福和會官方網頁：www.fratwn.org