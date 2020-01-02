國軍今（2）日發生重大事故，一架載有參謀總長沈一鳴等多位軍方高層的黑鷹直昇機上午在飛往宜蘭途中發生事故迫降，午後經國防部證實已有8人罹難、5人獲救。三軍統帥的總統蔡英文聞訊後中止競選行程，趕赴坐鎮、致哀，並宣佈國防軍事單位今起降半旗3天，蔡營競辦稍早也已宣佈停止競選活動3天。親民黨總統候選人宋楚瑜除對罹難者表達哀慟關切，並提醒蔡總統穩定軍心與指揮系統。國民黨韓國瑜陣營對軍方表達不捨與敬意，並取消今、明兩日競選行程。至於台灣民眾黨與時代力量也紛紛宣佈取消今日競選行程。

蔡英文競選辦公室在下午三點左右發表聲明，蔡、賴2人自即日起暫停所有選舉造勢行程、活動3天，蔡與執政團隊全力進行救援工作並釐清事故原因，民進黨主席卓榮泰也隨之宣佈全黨暫停選舉活動3天。

身為三軍統帥，蔡英文在事故發生後取消屏東行程，趕赴宜蘭，約下午3時餘抵達金六結營區坐鎮視察，除指示全力搶救，並與家屬致意。在確定罹難情形之後，蔡英文在公開受訪時表達對失去國家優秀將領的哀慟，也提及這是國家有史以來最高層級將領因公殉職，現場並宣佈「今天開始所有的國防軍事單位降半旗三天。」蔡英文說她已交待國防部長嚴德發全力搜救並撫慰家屬，同時展開調查工作，務必查明真相。

韓陣營則發出聲明，向殉職的總長與國軍弟兄表達不捨並致上最高敬意，並宣佈取消今日的電視專訪，以及明（3）日在高雄的所有競選行程。韓的副總統競選搭檔張善政也宣佈取消下午選舉行程。

另外，台灣民眾黨也在事故後宣佈本日競選行程全數取消，正在彰化掃街拜票的台北市長柯文哲聞訊後，也在受訪時表達會趕回台北。前兩天展開環島拜票的時代力量團隊，也同步宣佈取消今日選舉行程，並表示「與全台灣人民同心祈願，願逝者安息、生者平安。」



事故中生還的通信電子資訊參謀次長室（通次室）中將次長曹進平，協助救難人員尋找同僚。圖／翻攝自電視新聞畫面



另一生還的作戰及計畫參謀次長室（作計室）少將處長劉孝堂。圖／翻攝自電視新聞畫面