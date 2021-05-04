國家指標級慶典「台灣燈會」，暌違20年再度重返高雄！交通部觀光局長張錫聰及新竹市長林智堅本周六(5/8)將代表台灣燈會主辦權的台灣燈會燈籠信物，交給高雄市長陳其邁，交通部王國材部長將出席接燈儀式與會見證「2022台灣燈會在高雄」。

當前適逢新冠肺炎肆虐全球，幾乎所有全世界重要的大型活動都已經取消。高市長陳其邁說：「台灣作為一個亂世福地，因為大家的團結合作，在全球疫情肆虐之下，我們還能夠舉辦台灣燈會，換句話說，這一次的台灣燈會的舉行，也會成為全球聚焦的一個重點，一個節慶，也能夠同時地讓全世界能夠知道台灣文化之美」。

「2022台灣燈會在高雄」，首創愛河灣及衛武營雙主場。場域面積近100公頃，是近年燈區面積2倍；同時安排最創新陸海空策展、最智慧展演技術，預期將創造達200億元經濟效益、1200萬參觀人次。高市府將自行編列4.6億元，並於今（4）日市政會議通過墊付款案，將送議會審議。

高市長陳其邁指出，從2001年第一次的台灣燈會到現在，已經有20年的時間，這20年在高雄市尤其在台灣，也面臨了很大的變化。20年前，衛武營原本是一個軍事訓練中心，是一個封閉型的場地，20年之後，現在已是一個國家藝術中心，有非常棒的表演的文化場地。

此外，2001年愛河灣或者是高雄港的港區是連碰都不能碰的一個地方，現在包括駁二、棧貳、亞洲新灣區的開發，都已經跟過去在20年來，已經有長遠、根本性、結構性的改變。所以這次的活動，特別選在這兩個地方，希望能夠呈現高雄這幾年來蓬勃發展城市的生命力。

2022台灣燈會將是燈區場域面積最大的一屆燈會，首度結合衛武營國家藝術文化中心，及高雄流行音樂中心兩大國家級指標場館，高雄規劃絕無僅有、獨一無二的雙場域展演，擇定愛河灣及衛武營雙場域舉辦，橫跨高雄東西門戶，規劃之活動場域近100公頃（衛武營66公頃、亞洲新灣區34公頃），面積是其他縣市的2倍以上。

除面積最大外，高市府也規劃多項令人期待的燈會亮點，如陸海空全面策展最創新：運用高雄城市景觀的多樣性，燈區場域涵括森林地貌、國家場館及港灣海域，即將帶給國人嶄新的燈會360度陸海空賞燈新體驗；展演最智慧：運用最新5G高傳輸低延遲之優勢技術，規劃創新的異地匯演，展現高雄國際級智慧城市高度；城市最永續：燈區規劃導入城市美學基礎建設，以綠色載具接駁，成為台灣燈會的永續城市新典範。

交通部於今年一月宣布由高雄市辦理2022臺灣燈會，成為後疫時期全國首場國際級節慶活動，時間回到2001年由中央主辦的台北燈會移師高雄舉辦，並更名高雄燈會，主燈「鰲躍龍翔」現仍矗立於愛河畔。於2003年開始名為台灣燈會，並開始由各縣市輪辦。走過20年，高雄已從工業城市轉型為亞洲文化經貿重要樞紐，闊別20年後重返高雄的意義重大，對於高雄而言，是看見城市轉型的新契機，市府已如火如荼籌備各項工作，要讓各界看見開放創新、熱情活潑的城市新形象。

高市府表示，大型活動的舉辦將帶動當地經濟效益的成長，去年底、今年初辦理的跨百光年系列活動，在收視、轉播、人潮、銷售額、交通運量等，皆為高雄帶來可觀的效益，而2022臺灣燈會燈期更長，也有面積大、花費少等特性，預期將創造200億元經濟效益、1200萬參觀人次。