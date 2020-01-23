陸委會今（23）日表示，據統計，目前約有35萬對的兩岸婚姻，來自各地的中國配偶帶來多元的生活文化風俗，包括各種不同的過年習俗。圖／Pixabay

中國配偶與台灣人民共結連理在台生活，來自各地的中國配偶帶來多元的生活文化風俗，包括各種不同的過年習俗；陸委會今（23）日表示，據統計，目前約有35萬對的兩岸婚姻，來自廣東的張琰表示，從28到30深夜，每家每戶都會去「行花街」逛市內的大型迎春花市，也會買個轉運風車，轉個新年好運。

來自中國廣東的張琰，很懷念「行花街」、「逗利市」、「過肥年」的家鄉習俗，她向陸委會表示，春節前夕，大街小巷都會擺滿鮮花、盆桔，各大公園都舉辦迎春花展，特別是除夕前3天，從28到30深夜，每家每戶都會去「行花街」逛市內的大型迎春花市，也不要忘了買個轉運風車，轉個新年好運；廣東人把紅包、壓歲錢叫做「利市」，已婚的男女，不論長幼，一律要「派利市」（主動發紅包）；而未婚的男女，不論長幼，一律要「逗利市」（主動討紅包）。

張琰說，過年除了討紅包外，當然要吃好，何況「食在廣東」，過年除了有炸煎堆、油角、蛋散、糖環、糖馬蹄、糖蓮藕、糖蓮子、糖椰角等，更不能忘記年糕、蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕等，象徵「新春步步高」；張琰還提到一個習俗「講意頭」，在廣東有句俗語是「年廿八，洗邋遢」，意思是在臘月廿八這天家家戶戶都會大掃除以趕走過去一年的污穢，祈求新年新氣象。

大年初一廣東人往往將它看作是新的一年運氣好壞的預兆，如初一不能掃地，屋裡有多髒都好，都要等到年初二開年之後才可以清理；初一早飯(第一頓飯)忌吃葷，初一不洗頭。

為愛走天涯，飄洋過海遠嫁澎湖多年的北京女孩海鱺，在海鱺的印象中，「爆竹轟隆、羅鼓聲起，響徹雲霄歡天喜地鬧新年，大街小巷張燈結綵，恭喜恭喜歌聲四溢」，這是北京樂趣無窮的新年，但嫁到澎湖後，領略了不一樣的過年風情。

海鱺的先生是養殖系老師，婚後為了讓凋零沒落的產業再次恢復以往的生機 ，海鱺開始嶄新的課題，從事純海水養殖海鱺魚，打造自己的養殖王國。但現實往往是夢想中的小插曲，也因此海鱺對於過年有特別的感受，「每到過年，海溫驟降，心在弦上，魚在旦夕，遇上寒害，海面上白茫茫一片浮屍。新年之際，正是海溫驟降，魚生死交關的臨界點。即使今年暖冬，新年來臨之際，寒害的陰影依然飄過腦海，思緒無法平息」、「歷經春秋數十載，在普天同慶喜迎新年之際，我還是如往常忙碌於搶救危在旦夕的海鱺魚，一心投入工作」。

海鱺和先生在大家歡慶過年的同時，在寒冷的冬季中奮鬥，為生活、為理想而努力，「時光荏苒，歲月境遷，週而復始，萬象更新，美好的一年又即將開啟，承前啟後，續往開來。雖然我的新年有別於大家歡天喜地，走親訪友，但我更承載肩負起責任的使命感，帶領養殖產業乘風破浪，揚帆遠洋。」。

陸委會指出，「春節」是重要的一個節日，無論是來自何方、習俗為何，都融入台灣社會成為多元文化的一環。新的一年已經開始，「團聚」、「除舊」與「佈新」對於歡喜過年或是忙碌奔波的人，祝福大家鼠年行大運。