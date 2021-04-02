台鐵408車次太魯閣號，今早7時11分自樹林火車站出發，預訂9點39分抵花蓮火車站，不料在花蓮秀林鄉清水隧道出軌，造成51人死亡、156人輕重傷慘劇。台鐵表示，出軌原因疑是工程車侵入路線導致。事故發生後，蔡總統前往台鐵應變中心視察，指示盡全力搶救，協助死傷者家屬，請運安會調查事故原因，同時要求所有單位盡速協助調度搶修。

台鐵表示，出軌原因疑是工程車侵入路線造成，並非列車本身出軌。究竟工程車是從隧道上面路旁掉下來，還是直接闖軌，需要再釐清。事故現場找到工程車車牌跟底盤，但沒看到駕駛；台鐵大清水路段正在施行明隧道工程，疑是施工廠商工程車沒有停好，從上方溜逸滑落軌道，釀成太魯閣號出軌悲劇，造成旅客重大死亡，衝擊清明疏運，台鐵將向廠商求償。

紅十字會救災隊員林啟豐第一時間趕往現場救援，車箱內哀號聲不斷，屍塊四處散落，有如人間煉獄。罹難遺體陸續由救護車運送到花蓮市殯儀館，花蓮地檢署檢察官、法醫在臨時搭建的帳篷內相驗，家屬陸續到場認屍，現場瀰漫悲傷氣氛。花蓮市長魏嘉賢表示，罹難者人數是20年來最多，冰櫃不足部分已請民間殯葬業者和醫院支援協助。



2021.4.2台鐵408太魯閣號事故各方單位出動積極搶救。圖／擷自公視新聞影片

蔡總統對清明連假第一天發生事故，造成傷亡深感遺憾哀傷，她做出三點指示：第一、持續盡全力搶救，事故發生後，第一時間就成立一級災害應變中心及前進指揮所統整所有救難事務。第二、要求全力協助死傷者家屬，衛福部也要啟動大量傷病患事故緊急應變機制，目前正在全力救助傷患，不幸罹難的旅客也務必全力協助家屬處理後事。第三、請所有單位盡速協助調度搶修，尤其連假東部需求大，也要求交通部積極因應，協助接駁旅客，發生延誤狀況也請旅客諒解。

陸軍花東防衛指揮部第二作戰區接獲地方消防隊通報後，立即派遣兵力及裝備投入搶救，目前作戰區已趕赴現場完成前進指揮所開設，持續配合縣政府進行搜救任務。截至今天下午4點為止，共計派遣官兵119人、車輛機具計10類17輛，並視現場救援需求，持續增派兵力及裝備馳援。

針對太魯閣號出軌慘劇，日本首相菅義偉透過推特表示痛心。他祈求死者安息，也對在事故中受傷的民眾表達由衷慰問之意。日本官房長官加藤勝信在例行記者會中，對於事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問之意，他表示，台灣方面若有需要，日本將提供可能的支援。美國在台協會、歐洲經貿辦事處、英國在台協會、澳洲駐台辦事處、法國在台協會等，都在臉書貼文表示慰問；昨天結束訪台行程返國的帛琉總統惠恕仁今天致函總統蔡英文表達最深切的慰問，並為受到事故影響的家庭祈禱。



針對台鐵408太魯閣號事故，蔡英文總統要求全力協助死傷者家屬，衛福部也要啟動大量傷病患事故緊急應變機制，全力救助傷患，全力協助不幸罹難旅客的家屬處理後事。圖／擷自公視新聞影片