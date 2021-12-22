美國總統拜登星期二宣布打擊Omicron新冠變體病毒激增的新的協調努力，派遣聯邦醫護人員前往人手短缺的醫院，在全國各地提前預置醫療設備的國家儲備，並向美國人提供五億隻新冠檢測試劑盒。

拜登在白宮發表的講話中宣布了他的攻擊計劃的詳情，美國新增新冠病例同時在美國再次顯著增加，僅星期一就新增十四萬三千個新冠病例，死亡一千三百人。幾乎四分之三的新增病例與高度傳染性的Omicron變體病毒有關。

但拜登說完全接種疫苗的人，尤其是那些打了加強針的人，能夠安全地與家人和好友慶祝即將到來的聖誕節和元旦新年。

他說，「我們都應該對Omicron感到擔憂，但不應該驚恐。」

他同時警告說，「你如果沒有完全接種疫苗，你就有理由擔心。」拜登說美國四千萬沒有接種疫苗的人「坦率地說有義務，有一個對你的國家的愛國責任」去接種疫苗。

拜登並強調說，「你的選擇（是否接種疫苗）可以是生與死的選擇。請接種疫苗吧。這是唯一能做的負責任的事情。」

拜登說，即使面臨Omicron日益增加的威脅，美國也不會回到2020年3月新冠疫情的最早時候，當時有成千上萬的商家和學校被關閉。

拜登說，「絕對不會。」

拜登對美國人說，「我知道你們厭倦了。我知道你們不滿。我們會度過這個難關。美國沒有承受不了的挑戰。」

疾病控制和預防中心說，占美國人口61%的大約兩億零四百萬人已經全部接種了疫苗，比2021年初的低於1%的比例有所上升。但目前只有六千零八十萬人打了加強針，專家們說加強針對防範Omicron變體病毒提供了大多數的保護。

拜登說，有大約四千萬美國人還沒有接種任何的疫苗，他們中很多人反對政府讓更多人接種疫苗的努力，理由是這侵犯了他們自己選擇醫療的自由。

拜登依然表示，他對政府員工和軍人發布的疫苗接種強制令，而且希望對一百人以上的大型公司提出接種疫苗的要求「不是要控制你的生活，而是要拯救你的生命。」

對有些人群來說，接種疫苗繼續存在爭議。民調顯示，這些人通常是在2020年選舉中投票支持前總統川普的人。

川普這個週末在德克薩斯州出席一個集會時對支持者說，他已經打了加強針，結果遭到有些支持著發出噓聲。

也打了加強針的拜登說，認為有必要打加強針是他和前任能夠取得一致的「少數事情之一」。

白宮說，拜登星期二宣布的行動「將減少未接種疫苗的人對我們健保系統的影響，同時增加免費測試，讓更多的人接種疫苗，讓民眾保持安全，讓我們的學校和經濟保持開放。」

拜登說他正在動員另外的一千名軍隊醫生、護士和其他醫護人員在明年1月和2月需要他們的時候前往醫院。白宮說緊急醫療響應團隊已經被派往醫護人員短缺的六個州。

白宮說，美國同時正擴大醫院床位的容量，為Omicron變體病例的預計激增做好準備，同時部署幾百輛救護車和急救小組把病人送到開放的床位。

白宮就拜登講話提供的事實清單說，政府在國家的戰略儲備中有幾億個N-95口罩、幾十億副手套、幾千萬個醫院防護衣和十多萬台呼吸機，「在州有需要的時候都準備運送出去。」

白宮說美國各地目前有2萬個新冠病毒免費檢測場所，政府正在購買五億隻家用快速檢測試劑盒並從下月開始向希望得到他們的美國人發放。

白宮說，政府近幾個月來在全國各地增加了一萬個疫苗接種場所，目前有九萬個。政府計劃在美國各地一些分散的地區增加新的臨時接種場所，而且私人藥房也在增加人手來施打更多的疫苗。