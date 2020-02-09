中央流行疫情指揮中心今（9）日宣布，新增1例武漢肺炎境外移入個案，為日前遊歐夫妻的另一位兒子，一家4口全部「中鏢」。圖／擷自疾管署YouTube

武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今(9)日宣布，新增1例境外移入個案，是日前遊義大利夫婦確診病例的兒子，並無疑似症狀，是國內第18起病例，一家4口全部「中鏢」。

疫情指揮中心說明，新增1例為2月6日公布北部50多歲夫婦確診病例的密切接觸者、20多歲兒子，這對夫妻和2名家人於1月22日赴義大利旅遊，2月1日自香港轉機回台，夫妻兩人於6日確診，因家中已有3人確診，雖然這名兒子沒有出現相關症狀，為求安全，經衛生單位安排隔離並住院採檢，檢驗結果陽性，截至目前國內共計18名確定病例；醫院及衛生單位持續進行疫情調查及接觸者追蹤等相關防治工作。

指揮中心統計，8日新增71例通報個案，目前累計通報1470名個案，含18名確診、1300名排除，餘隔離檢驗中(98名初驗陰性、其餘待檢驗)；除首例有1接觸者確診外，首例及第2、3例的接觸者，皆已解除列管；今日新增1名個案的接觸者追蹤中；其他15名個案接觸者總計444人，累計14人有症狀並已通報（10人陰性已排除、4人檢驗中）。

2月3日晚間自武漢返台的台商團，截至目前為止1人確診，累計6人有症狀並已通報(1人已排除，5人檢驗中)。

據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國31省市區(不含港澳)累計確診3萬7198例個案，較昨天新增2656例(湖北單一省分即增加2147例)；病例中6188例重症，811例死亡(以湖北省780例為多)，疑似病例2萬8942例。另，浙江省個案已為社區感染病例為主。

除台灣外，國際間累計334例確診病例，分布在26個國家/地區；國際運輸工具（日本鑽石公主號）64例、新加坡40例、泰國32例、香港26例及南韓24例；其中2例死亡，分別為菲律賓及香港各1例。全球已有72國實施中國旅遊限制措施。