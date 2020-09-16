國民黨青年軍，在聯合國開幕之前，在《紐約時報》刊登廣告，期望募集資金240萬台幣，內容是支持「中華民國重返聯合國」，擷自9月14日止，獲得29人贊助，募得台幣43,182元。圖／擷自ROCUN 返聯特攻隊集資網頁

國民黨青年軍，搶在聯合國開幕之前，要募集資金在《紐約時報》刊登廣告，內容是支持「中華民國重返聯合國」，廣告下面特別註明：「自由中國」。

特別加註的意思，就是希望大家不要把「自由中國」和「紅色中國」弄混了。

募款成績乏善可期

這個募款廣告刊登以來，支持者並不多，恐怕無法達成預定廣告金額，比起上一次在「武漢瘟疫」之後，支持台灣進入世衛組織的紐時廣場的廣告TAIWAN CAN HELP，相差甚大，可見台灣和中華民國相比，不管是國內外，應該是認同台灣的人數比較多，這件事也拆穿了過去藍營捍衛中華民國的假象。

政府最近把護照改了，擴大台灣的辨識程度，縮小中華民國意涵，多數台灣人叫好，國民黨卻叫壞，即便改版後國徽還在，國民黨立委還是如喪考妣，好像中華民國消失，就是天大的污辱。照理說，這些人應該最響應中華民國回到聯合國的活動，但是，結局卻令人傷感，這些口裡愛中華民國的人，只是長期把中華民國當作道具的表演而已，實際捐款行動軟弱無力，蒼白無比。

照理說，「海峽論壇」如果真的有所謂對等尊嚴相待，那麼國民黨應該帶著國旗出席才是，現在不用說國旗了，被中共央視說成求和加上丐幫，簡直無地自容，自己還要吞進去。

去年選舉，在紅色媒體推波助瀾之下，老韓選總統，造勢場上旗海飄揚，捍衛中華民國聲浪，喊得震天響，數十萬的聚會者，不少人穿上國旗衣，談到中華民國還會落淚，現在，真正要行動表現捍衛中華民國時候，大家卻縮手了，證明台灣內部中華民國派並不多，反而台灣派比較多，台灣必須借中華民國殼上市，看起來好像是偶然，其實是時勢所逼的必然，意思就是每到選舉拿著國旗到處行走的人，根本就是假情假意，拿國旗只是把它當作反對民進黨道具罷了。

所以，急統派的新黨也坦承內部分裂了，分成中華民國派和紅色中國派，紅色中國派以前還要假裝熱愛中華民國，現在根本不演了，他們愛的是紅通通的紅色中國，所以，針對中共迫害人權，根本不當一回事，也不會加以譴責。

討厭中共所以討厭中國人

台灣人愛中華民國，只愛外殼，因為去掉外殼，很可能發生戰爭，所以愛得痛苦，但是，相差國民黨十年建立的共產黨，它們現在創建的紅色中國，內外都被中國人討厭，很多中國人拿到紅色護照，深以為恥辱，尤其在武漢瘟疫之後，不只中國人不愛中國，全世界都討厭中國，所以「環球黨媒」居然還問起習近平：「為甚麼世界都與中國為敵？」

敵人其實是從討厭開始的。

最深刻感受討厭中國的，就是黨國高官，只要有點撈到大錢的本事，中國的高官巨富，想到的第一件事，就是拋棄中國身分證，弄幾張外國護照居留證，把錢弄到海外，此生不當中國人，是黨國官員的第一志願。最近美國清查黨國高官的海外金庫，有幾兆人民幣竟然沒人敢認領，聽說，美國可能透過法律，將這些無主金錢凍結後，作為武漢瘟疫的賠償。

貪官不敢認領海外金庫，因為害怕名字公告於世，會危及生命，可是貪官萬萬沒想到：他們心中的「不做中國人」第一志願，居然和被自己下令放逐的異議人士一模一樣，唯一不同是前者主動拋棄中國，後者被迫拋棄中國。

美國為了圍堵紅色特務的間諜活動，開始驅逐留學生，這些享受美國生活，幹著顛覆美國勾當的中國留學生，未來肯定沒戲唱。根據統計，目前已經有一千多人被驅逐，或拒絕發給簽證，無法進入美國，預料下波驅逐行動有五千人，這些留學生就是所稱的「國防七子」，從國防大學開始，與解放軍關係密切的北京航天科技大學、北京理工大學、北京郵電大學、哈爾濱工業大學，美國國土安全部調查，每年進入美國近40萬中國留學生，幾乎都處在中共高度監控之下，監控者不是美國情治單位，而是中共駐美特務組織或外交領事館，這些留學生被迫出任務，必須向國家交付偷盜科技的成績，表達對祖國忠誠，否則就無法拿到獎學金，甚至危及國內家屬人質生命財產安全，說起來，這些中國留學生也是被害者，但是，美國無法讓每個人接受保護，最後只好選擇驅逐或者拒絕入境，這些留學生在機場等待遣返飛機，你可以問他們：「你愛中國，或者恨中國？」

「兩個中國」纏鬥超過半世紀，「兩個中國」互相看不順眼，兩個中國，其中一個是邪惡魔鬼，一個是殭屍，都不被人民疼愛。這場零和遊戲的終點站，已經可以看到，新中華邦聯橫空出世，即將取代紅色中國，而台灣取代中華民國，也會順理成章，這是中台兩國最美好的結局，所以台灣人還要更努力拚一下。



作者指出「兩個中國」纏鬥超過半世紀，這場零和遊戲的終點站，已經可以看到，新中華邦聯橫空出世，即將取代紅色中國，而台灣取代中華民國，也會順理成章，這是中台兩國最美好的結局，所以台灣人還要更努力拚一下。。圖／民報合成