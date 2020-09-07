作者認為南海軍事化是中共犯錯的一步，給了美國可以合法攻擊的破口。圖為美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」，關於中國建設南海人工島的衛星照。圖／擷自CSIS

美國國務卿說，「中共是比蘇聯更可怕的敵人」。

因此滅共已經是川普政府既定政策，川普也不客氣雙拳猛擊，招數盡出，讓習近平應接不暇。

美國正在加速與中國脫鉤，9月3日，台美日印歐，澳洲舉行第一場「全球供應鏈重組論壇」，很顯然，就是衝著紅色供應鏈而來，這一點正是中共最懼怕的事，傻傻的台商如果還沉迷中國，恐怕要準備吃虧了，習近平喊出經濟內循環，扶持中國產業，未來台商處境更加辛苦。

中共最擔心經濟脫鉤

美國對中共的極限施壓，脫鉤行動一波又一波，已經讓習近平心頭慌亂，老習只剩下口號叫囂，不同意中共和中國切割，綁架14億人構築「血肉長城」，是中共臨死最後掙扎，共產黨的語言必須反過來看，中國人的真正敵人，其實是中國共產黨。

「中共國」當然和蘇聯不同，蘇聯當年和西方陣營本來就處在脫鉤狀態，但是，美中經過40年來往接觸，情況比較複雜，但是，也並非無法脫鉤，其中的關鍵力量在於歐盟國家，根據彭博財經最近的估計，如果美國和西方盟國經濟和中國全面脫鉤，到了2030年，中國的GDP只剩下1.6%。從6%下降到1.6%，意味著中國的失業人口增加5000萬人，更重要的是，收入銳減，物價卻升高，底層人口無力購買糧食，因為糧食價格上漲，身上沒有錢的人增多，社會的動亂必定發生，所以，習近平只有喊出內循環經濟，企圖面對真正脫鉤的日子來到，中共很清楚，導致帝國崩潰的最後稻草，肯定是經濟。

蘇聯就是如此，很多人對蘇聯的崩解所知不多，分析蘇聯崩潰最好的書籍——《深淵》，這本書的作者是湯姆斯瑞德，他曾經是雷根總統顧問，通過這本書引出一個人物叫做羅傑羅賓森，羅賓森在蘇聯崩潰戰爭中，做出很大貢獻，目前也是川普滅共計畫諮詢的一員，在中共進行南海擴張軍事化時候，羅賓森也是吹哨人，當時，他擔任大通銀行歐亞東歐分支執行長，羅賓森阻止了中國交通建設和中交集團在香港的上市，中交建設是南海造島最大的承包商，他的資金來源就是透過股市。

砍斷中共從股市拿到資金，是美國對中共金融戰爭的開始，也只有如此，才可以迫使中共停止「一帶一路」的發展。根據中共的計畫，「一帶一路」已經有65國簽約，300個開發項目，一旦鐵路、海運、數位控制完成，中共不只可以控制這些國家，還可以從這條路上每年賺到5000億美金，更重要的是，地球上有70%能源來自中東和非洲，60%人口和3分之2土地，在這條路上，這裡面有十個國家是歐盟國家，中共控制一帶一路，等於控制世界，屆時，美國也無力反對。



滅共已經是川普政府既定政策，川普也不客氣雙拳猛擊，招數盡出，讓習近平應接不暇。圖／取材自網路《民報》影像合成

中共就是第二個蘇聯

但是，南海軍事化是中共犯錯的一步，給了美國可以合法攻擊的破口，更糟的是，中共把大型國企投進南海軍事化工程，一旦遭受制裁，間接影響到「一帶一路」工程的推動，中共目前投入「一帶一路」經費，已經超過1兆美金，這也是中共國庫空虛的重要原因。

回到羅賓森的故事，1980年，蘇聯陷入阿富汗戰爭的泥沼，而且和美國軍備競賽，導致國庫虛空，但是，蘇聯並沒有崩盤，因為還有石油可以賣，當時，羅賓森發現蘇聯正在興建一條西伯利亞油管，這條油管直接連接到西歐國家，於是，羅賓森寫了一篇文章說，「如果這條油管興建完成，蘇聯將可以從西歐拿到賣油的資金，使他的國庫活轉過來」，這篇文章引起雷根總統興趣，找到羅賓森進入顧問團，研究如何瓦解蘇聯經濟，最後總統拍板定案，拖延第一條油管興建，阻止第二條油管動工，但是，執行的方法卻是透過法國情報局，出售一套植入木馬軟體的數位控制系統，這套系統被蘇聯採用，沒想到在油管開始供油時，木馬程式啟動，油管發生大爆炸，兩條油管一起報銷，直接砍斷蘇聯財源，為了打擊蘇聯經濟，美國還要求阿拉伯多生產石油，使國際油價崩跌，來到每桶10塊美金上下，蘇聯經濟終於被徹底搞垮，1991年，蘇聯外債來到1000億美金，經濟崩盤，蘇共終於瓦解。

美國對中共極限施壓，正在仿效當年雷根的計畫，但是，最重要的金融戰爭啟動，加上經濟脫鉤，只要在過程中，中共不小心犯錯，那麼蘇聯崩解這條歷史老路，必然在中國重演。

很多人懷疑美中脫鉤，美國也是受害者，這句話並沒有錯，但是，相較之下，美國的經濟所受傷害，比起中國應該小很多，這也是川普滅共底氣十足的因素。