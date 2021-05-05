自傳出中國2017年開始在新疆地區大規模設立「再教育營」的消息以來，新疆維吾爾族少數族群的命運便受到國際社會的廣泛關注。近來，更有以美國為首的多個西方國家譴責北京在新疆侵犯維吾爾族和其他少數民族人權的做法，並推出具有針對性的制裁措施，更有一些國家的國會也先後通過動議，將中國在新疆地區的種種做法定義為「種族滅絕」。4月25日，世界維吾爾代表會副主席艾克林（Dr. Erkin Ekrem）與國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲理事會主席廖天琪共同主持召開了維漢民族國際網絡視頻研討會，吸引了全球540多人參與。對此，我們連線到出席了本次會議的民主中國陣線秘書長、歐洲之聲理事會副主席潘永忠先生，請他談談與本次會議相關的話題。

法廣：首先請談談，這次維漢民族國際網絡視頻研討會在怎樣的背景下舉行？要達到怎樣的目的？

潘永忠：關心國際時事的朋友都清楚，維吾爾民族的人權危機，已成為當下國際政治、外交、經濟、人權的頭等大事。誰也回避不了這基本事實。我從三方面來說：

1、維吾爾民族究竟有沒有遭遇人權侵犯？

《光傳媒》主編王瑞琴，曾是青海省政協委員，她以親身的所見所聞所遇，證明道：中共針對維吾爾族的全面迫害，維族人遭遇的人權災難，確確實實存在，王女士是親歷者。王女士舉例：在南疆的小縣城集中營，關押了大量維吾爾族壯年男子，人滿為患，非常擁擠，被關押者睡覺分「三班倒」，只能輪流睡覺，只有坐的地方。還比如：一個縣城到另一個縣城，要在當地街道派出所開路條，如果得不到路條，便不可以正常的自由旅行。還比如：2013〜14年，政府頒發通知，不准藏族人住宿賓館，如果他們需要住宿，所有賓館都會說「客滿了」，後來也延伸到針對維吾爾民族。王女士提供資料顯示：「新疆人住宿登記時，要見人、見車、見物，身份證信息要認真核對，做到一日三報，客人離開後，形成光盤上報。」

2、對於人權迫害的基本事實，中國是什麽態度？

在前幾天德中政府舉行的第六輪磋商會議上，面對歐盟譴責中國政府壓迫穆斯林維吾爾民族人權迫害議題時，李克強的回答是：請不要干預中國的內政。不言而喻，新疆確實存在維吾爾民族遭遇人權侵犯事實，李克強所表達的是：維吾爾民族的人權問題屬於中國內政。

3、面對這些嚴重的惡性人權災難，漢人社會、中國民運不能不聞不問。中國俗語道：「要得事合理，拿人比自己」。漢人社會如何正視發生在我們面前的維吾爾民族悲劇？如何認清人權災難背後禍國殃民的中共專制體制？如何解讀人類文明對「種族滅絕」的最新定義？我們又將如何反擊中共的惡行政策？這是舉辦維漢民族國際網絡視頻研討會的初衷與目的。



面對歐盟譴責中國政府壓迫穆斯林維吾爾民族人權迫害議題時，李克強的回答是：請不要干預中國的內政，顯示新疆確實存在維吾爾民族遭遇人權侵犯事實。示意圖／擷自DW新聞影片

法廣：近來，多個西方國家的國會通過動議，將中國在新疆對維吾爾族人實施的政策定義為「種族滅絕」，這是十分嚴重的一種指責，您對此一作何解讀？

潘永忠：我也從兩方面來回答：

1、嚴厲批評與譴責中國政府針對維吾爾民族實施「種族滅絶」（genocide）政策，形成伸張自由人權價值觀的主旋律。

今年以來，加拿大、荷蘭、美國相繼通過了「中國在新疆對維族人施行的是『種族滅絶』行為」的決議。4月22日，英國議會也投票通過了同樣的決議，我知道今年1月，比利時沙勒羅瓦市（Charleroi）議會也通過了同樣的「種族滅絶」的決議。立陶宛議會眼下正在醞釀譴責中國在新疆侵犯人權的「種族滅絶」決議案等。這是西方議會再次表現出對中國民族政策的嚴厲批評與指責。

2、現代文明針對「種族滅絶」的新定義。

參加全球維漢對話網絡視頻會議的一位英國議員，也是英國新近通過中國對維族人施行「種族滅絶」決議案的提案人努斯瑞特·甘妮（Nusrat Ghani）表示：人們通常對「種族滅絶」一詞有所誤解，以為這就像納粹針對猶太人那種大屠殺，但該詞的本意並非如此，她指出：凡是一個政府意圖將某個民族全部或部分進行鎮壓，摧毀他們的族裔、宗教和文化，都屬於種族絕滅。而這一切正在新疆發生。

我同意，也支持努斯瑞特·甘妮議員對「種族滅絶」一詞的最新釋義。

法廣：為什麽新疆的少數民族問題會在國際社會引發如此巨大的反響？

潘永忠：1、1998年10月5日，中國簽署了《公民權利和政治權利國際公約》，其中包括了《世界人權宣言》，被通稱為《國際人權憲章》。

《世界人權宣言》第三條有明確規範：人權不得因一人所屬的國家或領土的政治的、行政的或者國際的地位之不同而有所區別，無論該領土是獨立領土、托管領土、非自治領土或者處於其他任何主權受限制的情況之下。

也就是說人權問題不屬於一國內政，這就是中國與民主國家遵循國際法理上認知的天壤之別，也就是現存的矛盾衝突。

2、歐盟德國議員恩金•艾若格魯（Engin Eroglu）視頻與會發言指出：世界對維吾爾人的命運長久以來都保持沈默，這一方面是因為中國一直隱瞞對新疆進行壓制的真相，另一方面是西方國家從2017年起就對那裡的情形充耳不聞，或不予重視。

今年以來，維吾爾人權問題被提升到國際政治、外交、經濟平台上，主要是美國拜登政府恢復與堅持自由人權價值觀，將台灣、香港、維吾爾等問題，作為國際民主聯盟抗中反中的價值觀主題。

美中阿拉斯加會談，楊潔篪明確表態中國不承認普世價值觀，顯然《世界人權宣言》也成了廢紙，這就涉及到「二戰」以來的國際遊戲規則的將被改變。猶如大象闖進瓷器店，東碰西撞、巨大反響、一地碎片是一定的。

法廣：面對維吾爾族人目前的境遇，參加維漢民族國際研討會的各方人士提出了怎樣的建議？

潘永忠：我是籌備人之一，簡單介紹一些體會與感受：

1、籌備會議期間，大部分漢族朋友不接受「東突厥斯坦」說法，漢人的「大一統思想」是非常普遍與根深蒂固的。一些朋友為此卻步止步，他們願意為維吾爾人遭遇人權迫害聲援和吶喊，但不願意接受「東突厥斯坦」主權獨立。魏京生指出：新疆和東突厥斯坦只是地域名字，在那裏還生活著其他民族，維吾爾民族可以有自己追求和理想。維漢兩個民族的合作，立足於反共、人權、自由與民主運動，這就是維漢兩族求同存異的合作。

2、王丹提出的建議具有現實意義。一是、通過不同的人權團體，聚集一堂，採取組織合作，協調行動，確定原則，制定方法，盡量把社會力量集合起來，進一步推動國際社會對目前維吾爾人受到「種族滅絕」堅決抵制。二是、漢族朋友有責任，去了解發生在新疆的事情。漢人對維吾爾族人的歷史文化，其實是非常不了解。很多反共的中國民運人士，理念上當然是願意支持所有反抗專制的行為，但出於對於維吾爾族歷史不了解，在這方面似乎表現得不那麽熱情與積極。一個很迫切的任務就是雙方的這種溝通，需要讓漢族人更清楚的知道，今天新疆發生的事情，不僅是今天、包括過去幾十年來維吾爾族人發展的歷程。他指出：這不只是漢人的事情，也是維吾爾朋友需要積極展開的基礎工作，匯集和編輯中文版的維族歷史書籍、冊子，及宣傳品。維吾爾族和漢族朋友雙方都有共同的責任，應共同做出努力，讓更多的漢人了解維吾爾族的歷史。

3、會後，世維會發言人迪里夏提來電表示：非常感謝各界漢人朋友參與全球維漢對話網絡視頻會議，對維吾爾民族來說，這是第一次網絡維漢兩族真正的對話與交流，與以往世維會無數次與各國各組織的合作活動不同，世維會主導了本次會議，參會者的組織、國家等代表性非常廣泛，特別是歐盟議員恩金•艾若格魯、英國議員努斯瑞特•甘妮、日本前經濟產業副大臣牧野聖修、台灣駐德國大使謝志偉、台灣立法會議員林楚茵、台灣立法會議員賴香伶等政治家的參與，這是一次不同凡響的國際維漢交流對話活動，它將記載在維吾爾自由運動的史冊上。世維會感謝所有的維漢兩族與會者，向大家致敬！

主持人國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲理事長廖天琪指出：這次會議取得的共識有：不論中外，人們對「東突」問題認知的高度，從人權侵犯提升到「種族滅絕」，這是一種突破；中共政權對異族的壓迫，也對同文同種（不存在民族和宗教的分歧）的自己同胞、香港、台灣施行同樣的迫害，中共極權體制是自由、民主的共同敵人；團結才是力量，不論何種族裔、國家，凡是追求和平自由的個人、民間團體、政府組織都要同仇敵慨、勠力同心面對極權暴力。



2021.4.25維漢國際網絡視訊大會與會來賓。圖／歐洲之聲提供