五中全會的召開向國際社會發出一些信息：中國成功穩妥地全面控制住了新冠疫情（與會者都不戴口罩，也不保持安全距離）。圖為2020.10.26-29中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議。圖／擷自CCTV

中共第十九屆五中全會於10月底在北京舉行。本屆會議推出了中國未來五年的發展目標和任務，也制定了未來十五年的遠景目標，確立了今後兩個階段的發展方向和內容。如何看待中共五中全會？本次全會釋放了怎樣的信號？面對中美全面對抗以及西方的圍堵，中國將采取怎樣的策略？對此，國際筆會和平委員會副主席、「歐洲之聲」社長廖天琪女士向我們闡述了她的看法。

法廣：與以往相比，本屆「五中全會」召開的背景有著怎樣的特殊性？如何通過本次全會窺視中國未來數年的政情動向？

廖天琪：中共第十九屆五中全會在10月26〜29日召開，離去年的四中全會（2019年10月28〜31日）剛好一整年，這是按例的計劃性會議。然而這次會議召開的背景卻十分特殊，首先，這是在全世界深深陷入新冠疫情第二波回潮的沖擊時期，各國又再度啟動封關禁閉的措施，全球經濟受到嚴重打擊，人心浮動不安；其次，美國進入大選，不論是現任的川普連選連任還是拜登成為新一屆的總統，中美及國際局勢都會有較大的變動；其三，印太區域的情勢出現對峙，美、日、印度和澳洲聯合形成制衡抗拒中國的四國同盟，其中美國和中國在台海和南海都有軍演動作，令人擔心是否會出現擦槍走火、軍事衝突的危機。其四，由於中國對港、台的霸淩緊逼，以及對少數民族地區的強制鎮壓，令西方國家對中國產生疑慮甚至敵意，中國戰狼外交和大外宣受挫。

在這種背景下，五中全會的召開就不僅是個前瞻性、規劃性的會議，也是直接向國際社會發出一些信息：

第一、外國做不到，中國卻成功穩妥地全面控制住了新冠疫情（與會者都不戴口罩，也不保持安全距離）。

第二、世界經濟跌坡下滑之際，中國早就恢復了生產和一切社會活動，成為全球一枝獨秀的大經濟體。

第三、美國大選，雞飛狗走，而中國風平浪靜。2022年，習近平國家主席的第二任期屆滿，本屆沒有按以前的慣例，透露他的接班人問題，這表示他會繼續擔任第三期的領導人。 中國有習近平的領導核心，沒有選舉換屆的問題，能一門心思地發展建設，維護自身利益。

第四、向外界宣告「全面建成小康社會」已經取得了滿意的成就。

第五、本次不僅是個五年規劃，目標還對準2035年，甚至2049年，中共建政百年，這算是大手筆了。



習近平出席2020.10.26-29中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議。圖／擷自CCTV

法廣：中共五中全會發布的公報，不僅推出下一個五年計劃，更推出一項更為久遠的2035遠景規劃。透過這兩項短期和長期的規劃，您如何推斷中國領導層的思路與策略？

廖天琪：前兩個月，德國圖書界赫然發現德國最大的書商連鎖店塔利亞Thalia,竟然在柏林市中心的展場中，放置了一個書架，上面陳列著習近平的「大作」《習近平談治國理政》的德文版（Xi Jinping: China regieren），批評之聲不斷，原來是中國自己出錢買下了攤位，來秀秀習大大的領袖天才。《周日世界報》（Welt am Sonntag）請我發表意見，我說：「Thalia聽過劉曉波的名字嗎？他的作品才值得被放在展會上最尊貴的位置上。習近平的書和希特勒的《我的奮鬥》都可以堆到地下室去。」

我們看習近平的野心不下於毛澤東，他搞偶像崇拜、大名要寫入黨章，還要把個人「玉照」掛到喇嘛廟裡，甚至推向自由世界，簡直荒謬絕倫。全會公報裡提出：「習近平新時代中國特色社會主義思想」。顯然，大會要表現中共上層的團結牢不可破，並且繼續強化共產黨的壟斷性統治。

除了推出「偉大領袖」之外，五中全會還定下了長期的遠程目標，要在2035年達到全面建設「社會主義現代化國家」（也就是原來的「小康社會」）。

有幾個重點：一，是大力發展經濟建設，實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化。

二，建成法制國家、法制政府和法制社會。

三，推動綠色發展，改善生態環境。

四，發展文化事業，健全社會保障體系，應對老齡化。

五，對外開放，貿易投資自由化。

六，加強國防軍隊現代化，國防實力和經濟實力同步提升。

七，保持港澳繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和「祖國統一」。

在會議發布的公報中，特別提出要「科技自立」和市場的「國內國際雙循環」，是以拉動內需為主，以國際的商貿為輔。這背後意味著如果美國要跟中國在經貿、科技上「脫鉤」，進行抵制，中國自有長期的打算，現在就做好準備，長期「 抗戰」。

應該說，這種思路是理性的，有未雨綢繆的考慮。當然一切調子都定得很高，屆時如能實現一半，就已經不錯了。

法廣：本屆五中全會還將國防安全放在了重要的地位，強調「練兵備戰」，大幅提升中國的「國防和軍隊建設水平」，實現重大變革等。您如何解讀北京大力提倡國防建設的主張？

廖天琪：我想引述全會公報裡的話：「加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍統一。貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快機械化信息化智能化融合發展，全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保2027年實現建軍百年奮鬥目標。」

這裡我們注意到一個新的名詞捍衛「國家發展利益」，這是什麼意思？我們知道中國在海外通過「一帶一路」，做了巨額的投資，在很多國家進行基本建設。這些可不是什麼無私的「革命友誼」，這是中國在海外的國家利益，如果一旦受到侵犯損害，那就要用武力來維護。拿利比亞為例，中國在那裡有巨大的投資和合作開發項目，但是內戰一爆發，中國的利益損失慘重。捍衛「國家發展利益」就是說，今後中國可以走出國門，出兵海外，維護自己的利益，就如同十九世紀中英鴉片戰爭，林則徐燒了進口的鴉片，英國軍艦過來炮轟中國，也是維護本身利益。這會不會是為二十一世紀中國新殖民主義先埋下伏筆？我們靜待未來的發展吧。



作者認為中共多次出動軍機軍艦繞台示威，是做給美國看的。在未來的5年之內，除非有突發情況，否則，習近平不會以武力犯台。示意圖／Pixabay，國防部臉書，民報合成

法廣：近來台海局勢劍拔弩張，北京似乎在不斷發出戰爭信號；但是本次五中全會公報卻似乎並未強調兩岸議題。您認為，北京將如何處理兩岸關係？

廖天琪：老實說，川普對中國造成了巨大的壓力，從11月5日開票計票的情勢看來，川普會下台，拜登將是新任總統，但是美國對華的強勢態度依然不會變，只是拜登言語和作派上會比較理性溫和，而西方國家必然還是會跟美國站在同一立場的，所以面對歐美和日、印、澳等的結盟，北京已經窮於應付了，中國不會此時拉開一個口子，來對台灣發動戰爭。因此，在公報裡，一個字都沒提台灣。我再重複前面已經引述的公報裡的話：「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，積極營造良好外部環境，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。」

這樣看來，在未來的5年之內，除非有突發情況，否則，習近平不會去武力犯台的。這幾個月來台海的緊張對峙，是因著美國的參與，派出三個航母和軍機到南海舉行軍演，叫板中國，中方立即「迎戰」，也出動軍機軍艦繞台示威，其實這是做給美國看的。這也讓台灣下決心購買更多美國的武器，這不是要拖垮台灣的經濟麼？我認為台灣和北京應當進行理性的對話，以和平的方式來處理兩岸關係，北京必須放棄老式的思維，別想併吞民主台灣，彼此和平共處，中國逐漸民主化，那麼雙方才能漸行漸近。台灣不可陷入跟中國軍備競賽的漩渦裡，這樣只能拖垮經濟，得不償失，也達不到自保的目的。好好繼續健全本身的民主制度和建設富裕民生的社會，才是明智的做法。

※本文轉載自： 法國國際廣播電台（RFI）