美國總統拜登對失業人士的「救濟金額過多」，導致一些人寧願領救濟金，也不願工作。圖／擷自白宮flickr

5月7日美國勞工部公布，4月份的非農新增就業人數，只增加了26萬6千人，大幅低於預期的100萬人。這是令人失望的數據，引發外界批評認為，這份就業報告證明，拜登總統對失業人士的「救濟金額過多」，導致一些人寧願領救濟金，也不願工作。

拜登在 5月10日記者會做出了回應，表示沒有「看到多少證據」可以表明失業救濟金，促成了4月份就業增長的放緩。不過，拜登也表示，「任何獲得合適工作的人，必須接受這份工作，否則就會失去失業救濟金」，但尚不清楚具體會如何執行。

2020年3月以前，聯邦和州的失業救濟加在一起，平均每星期是348美元。在2020年3月疫情爆發以後，每星期增加600美元達948美元，現在降到每星期增加300美元達648美元，等於每個月約2800美元。根據統計，2019年全美勞工平均年薪為3萬1133元，等於月薪2594美元。失業救濟金比工資多，等於鼓勵人民失業，怪不得現在有很多小型企業找不到工作人員。

共和黨人和商業組織都對「增強型的聯邦失業金」的必要性提出質疑，因為美國大部分的地區都準備，走出疫情所帶來的限制。美國商會出來呼籲：「終止每週發放300美元的失業補助救濟金」。 美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）5月7日在推特批評「增強型的聯邦失業金」：「為什麼有人對就業報告，遠低於預期會感到驚訝？我數星期前就曾告訴你們，我在佛羅里達州，每天都聽到小型企業抱怨，政府付錢讓勞工不必回去工作，他們根本雇不到人。」

日前有新聞傳出，佛羅里達州一間麥當勞快餐店為了聘請員工，發50美元給每個來面試的應徵者，印證了企業欠缺員工的迫切性。

11共和黨州退出「增強型的聯邦失業金」

這項「增強型的聯邦失業金」福利在今年9月到期。但各州州長現在擔心，如果人們繼續被激勵不工作，他們州的經濟將無法恢復。5月4日蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）推出「回去上班」的獎勵計劃，提供1200美元給接受工作機會、脫離失業狀態的勞工，並且宣佈從6月開始退出每周300美元的「增強型的聯邦失業金」。蒙大拿州的行動刺激其它州引發骨牌效應，已經有11位共和黨州長宣佈從6月開始退出每周300美元的「增強型的聯邦失業金」，其他州也很可能跟進。

美國南卡羅來納州州長亨利·麥克馬斯特（Henry McMaster）表示，他將拒絕「增強型的聯邦失業金」，稱這將使美國「走上社會主義道路」。這位共和黨州長還補充說：「我們有很多人和企業每天都在積極尋找員工，但卻找不到。因為人們在家裏就可以領取同樣的薪水。……去找份工作，回去工作，這才是建立經濟、建立家庭以及其它一切的方法。」

愛荷華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）今天推文表示，「是時候了，可以上班的人就回去上班」，她還說：「我們的失業率為3.7%，想打疫苗的人都可以打，我們的工作機會比失業人數還多」。密西西比州州長李維茲（Tate Reeves）說，他和許多小企業主談過後發現，特別津貼計畫「或許在去年5月是有必要，但到了今年5月已開始不然」。他推文表示：「對我來說很清楚，除非我們填滿本州的數以千計工作機會，否則經濟無法完全復甦。」

這次宣佈退出增強型失業計劃的11個州是：蒙大拿州、愛荷華州、懷俄明州、愛達荷州、北達科他州、密蘇里州、田納西州、阿肯色州、密西西比州、南卡州和阿拉巴馬州。其他的共和黨州長，也在考慮退出這項計劃。



作者指出，新聞傳出，佛羅里達州一間麥當勞快餐店為了聘請員工，發50美元給每個來面試的應徵者，印證了美國企業欠缺員工的迫切性。示意圖／Pixabay