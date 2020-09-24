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每日國際焦點

美國國務卿蓬佩奧表示美國正調查兩個與中國統戰部有關的組織。

俄國軍艦與瑞士及貨櫃船在丹麥海域相撞。瑞典召喚俄國大使抗議俄國2艘軍艦不經允許侵入瑞典海域。瑞典為應對俄國威脅，與芬蘭和挪威簽訂軍事合作協定。

白俄羅斯盧卡申科突然宣誓就職，引起新一波抗爭。德國不承認盧卡申科宣誓就職。俄國在與白俄聯合演習中空降傘兵。因應俄國「高加索2020」演習，烏克蘭也舉行演習。

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中國

美國國務卿蓬佩奧 表示 美國正調查兩個與中國統戰部有關的組織。

白俄羅斯

盧卡申科突然宣誓就職 ，引起新一波抗爭。

德國 不承認 盧卡申科宣誓就職。

俄國在 聯合演習中空降傘兵 。

俄羅斯

外長 表示 因歐盟不友善行為，增加禁止歐盟官員入境人數。

烏克蘭

因應俄國「高加索2020」演習，烏克蘭也 舉行演習 。

丹麥

俄國軍艦與瑞士及貨櫃船 在丹麥海域相撞 。

瑞典

瑞典 召喚 俄國大使抗議俄國2艘軍艦不經允許侵入瑞典海域。瑞典為應對俄國威脅，與芬蘭和挪威簽訂軍事合作協定。9月16日丹麥船艦也侵入瑞典海域。

瑞士

瑞士將進行公投 ：是否終止與歐盟之間的自由遷徙條約。

保加利亞

保加利亞驅逐2名進行間諜行為的俄國外交 官。2019年10月以來已經驅逐3人。

比利時

16個月無政府之後，比利時菲利浦國王 要求看守 政府財政部長與社會黨領袖組成新政府。

美國

國務卿蓬佩奧 警告 美國政界小心中國的宣傳與間諜行為。

國土安全局 表示 中、俄、伊朗都干預美國大選。

美國 將與 俄國網軍有關人士列入黑名單。

古巴

川普對 古巴蘭姆酒與雪茄新一波禁運 。

以色列

阿聯與以色列討論能源與基礎建設 合作 。

以色列與巴林官員 將互訪 。

土耳其

美國駐土耳其大使 表示 ，要是土耳其不全額支付所欠美國藥廠的債務，美國公司將考慮放棄土耳其市場。並批評土耳其箝制社群網路。

利比亞

東利比亞勢 力稱擊殺 伊斯蘭國勢力領袖。

奈及利亞