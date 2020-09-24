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每日國際焦點
美國國務卿蓬佩奧表示美國正調查兩個與中國統戰部有關的組織。
俄國軍艦與瑞士及貨櫃船在丹麥海域相撞。瑞典召喚俄國大使抗議俄國2艘軍艦不經允許侵入瑞典海域。瑞典為應對俄國威脅，與芬蘭和挪威簽訂軍事合作協定。
白俄羅斯盧卡申科突然宣誓就職，引起新一波抗爭。德國不承認盧卡申科宣誓就職。俄國在與白俄聯合演習中空降傘兵。因應俄國「高加索2020」演習，烏克蘭也舉行演習。
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中國
美國國務卿蓬佩奧表示美國正調查兩個與中國統戰部有關的組織。
白俄羅斯
盧卡申科突然宣誓就職，引起新一波抗爭。
德國不承認盧卡申科宣誓就職。
俄國在聯合演習中空降傘兵。
俄羅斯
外長表示因歐盟不友善行為，增加禁止歐盟官員入境人數。
烏克蘭
因應俄國「高加索2020」演習，烏克蘭也舉行演習。
丹麥
俄國軍艦與瑞士及貨櫃船在丹麥海域相撞。
瑞典
瑞典召喚俄國大使抗議俄國2艘軍艦不經允許侵入瑞典海域。瑞典為應對俄國威脅，與芬蘭和挪威簽訂軍事合作協定。9月16日丹麥船艦也侵入瑞典海域。
瑞士
瑞士將進行公投：是否終止與歐盟之間的自由遷徙條約。
保加利亞
保加利亞驅逐2名進行間諜行為的俄國外交官。2019年10月以來已經驅逐3人。
比利時
16個月無政府之後，比利時菲利浦國王要求看守政府財政部長與社會黨領袖組成新政府。
美國
國務卿蓬佩奧警告美國政界小心中國的宣傳與間諜行為。
國土安全局表示中、俄、伊朗都干預美國大選。
美國將與俄國網軍有關人士列入黑名單。
古巴
川普對古巴蘭姆酒與雪茄新一波禁運。
以色列
阿聯與以色列討論能源與基礎建設合作。
以色列與巴林官員將互訪。
土耳其
美國駐土耳其大使表示，要是土耳其不全額支付所欠美國藥廠的債務，美國公司將考慮放棄土耳其市場。並批評土耳其箝制社群網路。
利比亞
東利比亞勢力稱擊殺伊斯蘭國勢力領袖。
奈及利亞
氣槽車爆炸導致至少28死。