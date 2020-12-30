高雄市電影館於2021全新年度獻上「當代日本映畫大賞」專題影展，特別與日本國際交流基金會、公益財團法人日本台灣交流協會合作，回顧過去十年的日本當代電影作品，選映六部未曾在台院線上映的遺珠，包含曾在影展大受好評的《花筐》、《寂寞的戀人啊》、《東京夜空最深藍》，以及三部首度在台放映的《今天開始學會笑》、《人生壽喜燒》、《與神同行的小孩》，當中更是集結了各世代日本導演作，以饕日片重度影迷。

被譽為「影像魔術師」的導演大林宣彥，抱病完成在拍攝構思近四十年之久的《花筐》。如真似幻的影像，呈現戰爭時期的無限青春與華美日式傷感，讓觀眾彷彿回到日本新浪潮年代。同志名導橋口亮輔繼《幸福的彼端》後，久違七年的新作《寂寞的戀人啊》，三段式的劇情交錯，反映當前日本社會的樣貌，特別以東京申辦奧運為時代背景，對比小人物的悲哀，在疫情肆虐衝擊奧運的當下，更加諷刺。



影像魔術師大林宣彥構思近四十年的作品《花筐》。圖／日本台灣交流協會提供

曾被選為2017雄影開幕片的《東京夜空最深藍》，是金獎名導石井裕也，改編詩人最果夕日的詩集《夜空總有最大密度的藍》，將40多篇詩句幻化成東京寂寞男女的戀曲，獲得當年度日本電影旬報十大日片第一。《今天開始學會笑》是著名日劇《熟男不結婚》的編劇尾崎將也為宅女平反的感人作品。由人氣女星門脇麥主演，細膩描摹打開心扉的時光。



《東京夜空最深藍》獲得當年度日本電影旬報第一。圖／日本台灣交流協會提供

電影編劇出身的前田司郎，首次執導自己小說改編的作品《人生壽喜燒》，找回傳奇名作《乒乓》搭擋窪塚洋介及井浦新聯手登上大銀幕。久別重逢的四位大學好友，無厘頭的公路漫遊，藉壽喜燒感悟人生，宛如日本版的《同學麥娜絲》。《與神同行的小孩》則是日本天才導演奧山大史一鳴驚人的處女作，以自身經驗出發，怪奇地直視日本寺廟與教會共存的生活，實則是以童貞觀點思索個人信仰，甚至是死亡的面對。



《人生壽喜燒》窪塚洋介及井浦新聯手登上大銀幕。圖／日本台灣交流協會提供

「當代日本映畫大賞」將於1/2(六)-1/30(六)期間在高雄市電影館放映，並於1/3(日)舉行選片指南，由高雄電影節策展人黃晧傑，攜手帶領各位觀眾劃出影展重點，講座免費入場，座位有限額滿為止。首度在台上映的《今天開始學會笑》，於1/17(日)邀請到尾崎將也導演，跟現場觀眾線上映後問答。沒辦法出國，來電影館進行一場大銀幕的日本之旅吧！