曾文賓，1924年出生於彰化縣鹿港，家庭小康，母親早逝，由祖父母帶大，喜歡讀書到廢寢忘食。學生時期報考臺中一中，筆試通過，卻因頭部長白癬而未通過體檢，被驗退。當時沒有治療黴菌藥物，父親帶他四處求醫，最後用民間偏方治癒。第二年重考，才得以順利入學，也讓他立志從醫。二次大戰期間，赴上海同濟大學讀醫，因國共戰爭，返台插班考上台大醫科。台大畢業後又留學日本，取得大阪市立醫科大學醫學博士學位，專研心臟血管疾病。

台灣早期流行病學未受重視，曾文賓主張地域的特殊性分析有助於疾病的瞭解，專注於流病調查。1950年代末期，臺灣西南沿海的北門、布袋、學甲和義竹等地，開始出現烏腳病，1958年2月，在臺大醫院院長高天成號召下由台大公衛陳拱北教授組成烏腳病調查隊，曾文賓以心臟科醫師身分加入臨床調查。他持續追蹤自己收治的一千八百多烏腳病例，找出飲水含砷過量是當地除了烏腳病外，好發皮膚癌、慢性砷中毒的主因，促成省政府在1966年完成流行地區自來水管線連接工程。1968年，他發表烏腳病盛行率跟飲水中砷含量的關係於在《環境衛生展望》國際期刊，論文被引用超過千次，有助於全球防治工作。1966年赴美哈佛大學進修，受「美國心臟學之父」「流行病學開拓者」懷特醫師影響，1970年間，他提出防治中、老年人高血壓、冠心病的研究及臺灣原住民族群心臟血管疾病流行病學調查，報告成為台灣心臟血管疾病盛行率的最原始資料。1978年受聘擔任台大副院長。在行醫研究之餘，他也很關切台灣民主發展，1979年美麗島事件時，曾文賓在報上連署反對蔣經國政府將黃信介等人以判亂罪定罪，充分展示他作為醫界知識份子的良心和勇氣。1984年，中華民國預防高血壓協會成立，曾文賓出任首屆理事長。

1986年8月，花蓮慈濟醫院成立，他與證嚴上人結緣，在他卸下台大醫院副院長職務之前，即著手參與籌建慈濟醫院事務，並投入醫院籌建及營運管理。1989年，他繼杜詩綿教授之後接任慈濟醫院院長。期間他完成了慈濟護專及開設玉里分院、關山分院、大林分院、新店分院、還有潭子分院的籌畫工程，並且在慈濟醫院逐步提升教學研究水準，他勤儉樸實節省開支，常說慈濟是靠大家捐款而來，不可浪費社會的資源。1998年慈濟醫院升格為醫學中心後，他功成交棒，出任名譽院長。八旬高齡，繼續在花蓮慈濟心臟內科服務，還每月固定前往前大林慈濟醫院看診，照顧嘉南地區患者。他在烏腳病跟飲水中砷含量關係的研究，榮獲2005年第十五屆醫療奉獻獎特殊貢獻獎。

2020年11月22日，曾文賓於睡夢中辭世，慈濟醫院舉辦感恩追思會與「曾文賓教授紀念學術研討會」，緬懷曾院長在烏腳病與心臟醫學的貢獻，更感念他願意來到東部，守護鄉親的健康。他的終生奉獻窮鄉僻壤精神令人感佩！

活動快訊！

《台灣醫界人物百人傳》新書發表會暨「台灣醫界與228」專題演講

陳永興醫師一輩子都在尋找對台灣最大影響與貢獻的工作，並做突破性的發展——1987年推動228和平日，開放台灣人受白色恐怖禁錮的心靈；2014年籌辦《民報》，讓更多民主、自由的觀念能夠有一個發表交流的平台；2020年8月出版《我的人生交響曲：陳永興七十自述》紀錄台灣這五十年來的民主運動史。他又積極整理這本《台灣醫界人物百人傳》，讓年輕世代能夠認識醫界前輩的努力、奉獻、事蹟、遭遇或冤屈。



《台灣醫界人物百人傳》一書封面。圖／玉山社

新書發表會暨演講場次

台北場—2月25日（禮拜四）下午2：00〜4：00

地點：二二八國家紀念館

地址：台北市南海路54號

台中場—2月27日（禮拜六）下午2：30〜4：30

地點：台中市中央書局

地址：台中市中區台灣大道一段235號

高雄場—2月28日（禮拜日）下午2：30〜4：30

地點：高雄市立歷史博物館

地址：高雄市鹽埕區中正四路272號

因應疫情，新書發表會採實名制報名。

歡迎報名，點選連結： 網路報名

陳永興醫師 簡介

1950年出生於高雄，高雄醫學院畢業，美國柏克萊大學公衛碩士。曾任國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長、國策顧問，並曾任職於台北市立療養院台北醫學院精神科、高雄市立聯合醫院與凱旋醫院院長、羅東聖母醫院院長。現任門諾基金會董事長、民報文化藝術基金會董事長。長期關心醫療發展及弱勢權益，以及台灣地位等議題，在醫學與人權公益領域持續奮鬥。著有《天公疼憨人》、《山地服務在霧台》、《台灣醫療發展史》、《台灣醫療傳奇人物》、《堅持到底：真愛永遠沒有看破的一天》、《我的人生交響曲：陳永興七十自述》……等二十本書。

歡迎蒞臨現場簽書會！懇辭花籃花圈！