為了讓家長瞭解108課綱高中學生歷程檔案與大學考招變革等事項，教育部與國教署等單位在開學前，於鎮上的國立高中舉辦一場說明會。報告主題包括：

（一）大學變革與學習歷程檔案—108高中課綱的變革與影響

（二）對學習歷程檔案與大學甄試的誤解

（三)108新課綱高中階段新風貌—課程篇

（四）高級中等教育階段學生學習歷程檔案109學年度學校說明版

（五）大學考招方案與銜接配套措施《十二年國民基本教育課程綱要宣講》等議題。

其中，學習歷程檔案，因已成為全國高中生的共同作業，自然成為說明會的焦點。將學習歷程檔案比喻為軍備競賽雖略顯誇張，但學生壓力之大、負擔之重，卻是事實。此外，根據連續二年參加說明會的經驗，尚欠缺親子共學的機會，倘家長和其子弟能同場聆聽，應有助於親子間的討論，以增進理解。

適性揚才、終身學習，並成就每一個孩子，是108課綱高懸的目標。為了適性揚才，即採取「減必修、增適性選修課程」；若要終身學習，就必須培養學生核心素養，足夠其一生所用。此外，為了落實課綱精神與課程設計，即必須強化高中課綱與大學考招的連結。然而，在實務上，例如:學生必須按學期建立學習歷程檔案，並占有甄選入學50%的高配分，加以評分的基準與客觀度，迄仍未能得到普遍的肯認。因此，課綱究竟是學生的福音？或是惡夢？

功利主義扭曲教育本質

與以往的課程相較，108課綱的高中課程，更細分為部定必修、部定選修（加深加廣選修）、校訂必修、校訂多元選修、團體活動彈性學習等類別，名目繁多，例如：部訂必修的課程，旨在瞭解學生是否具備讀大學的基礎學力，也就是未來學測的考科；部訂選修課程則是瞭解學生對於所要就讀大學院系是否已有銜接的準備。其他各類的課程，亦各有其規劃與參採的意義。話雖如此，但學生若非親自經歷過，實難以將前述各類別的課程區分清楚。此外，關於多元表現中，社團活動經驗與服務學習經驗，皆強調「經驗」，有別於以往較重視「證明書」。換言之，雖做過社長或領導者，但若未確實做出貢獻，也不見得能獲得青睞。反之，即使是擔任秘書，但能確確實實整理出來若干資料，例如：建立起歷年來社團的概況，更能看出其工作態度與能力。再如到國外任志工，也不必然會得到較高的評價；即使在校擔任志工，但由於機警，有時也能防止出現校安的問題，或避免同學們遭受傷害。至於貼心關懷照顧同儕，同樣令人感動。

在現場提問方面，有些家長認為學生缺乏選修課程的機會，可能會吃虧。不過，多數家長仍關心學習歷程檔案要如何撰寫才能得高分？列席指導的教育部官員，曾以一個學生撰寫的大學甄選入學資料為例，說明因其故事太感人了，以致，所申請的幾所大學皆錄取她，然而，這個故事卻是捏造的。其實，舉這樣的例子有欠妥適，因為學習歷程的內容，重在真實呈現，甚且，學習歷程的評量，就是一種真實評量（Authentic Assessment）。由前述說明會看來，雖然強調課綱與考招的連結，但仍很難抵擋功利主義的扭曲，凡事講究算計與謀略，偏離教育的本質太遠，也非人才培育之道。