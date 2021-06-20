陳萬裕，1916年 12月10日出生於日治時代的台北，1942年畢業於台北帝國大學醫學部，之後進入附設醫院內科服務，1948年他以「熱帶地區疾病的凝血酶元」論文獲得日本熊本醫科大學的醫學博士學位，1956年升任台灣大學醫學院內科教授。他在台大服務了一輩子，期間曾前往美國杜克大學從事腎臟學的研究一年以及多次短期至美國各大醫院考查腎臟透析的方法和設備，其餘時間都在台大醫院擔任教學研究和臨床服務的工作，他作到台大醫院內科主任與副院長，指導過許多學生和年輕醫師，大家對他的敬業、謙和、誠懇、認真的態度都讚譽有加， 尤其是對後進的提攜和照顧，贏得台大師生的尊敬和肯定。

陳萬裕從1953年起專攻腎臟醫學，1960年時他創立二點式腎活體穿刺的技術，這個方法在超音波的機器發明之前可將腎活體穿刺的成功率提高到95%，是相當了不起的貢獻；1963年與1964年他和嚴澯鑫執行了台灣第一例的血液透析和腹膜透析病例，1966年他設立台大醫院的毒物檢驗室，1968年他參與並協助成功完成亞洲第一例的腎臟移植；他對尿毒症、藥物中毒的研究，還有腎絲球腎炎、血液透析、腹膜透析、病患微量金屬異常的透析等等都是國內的先驅，也指導各大醫院的腎臟科醫師，提供病人更好品質的洗腎服務。此外他對「烏腳病」的臨床研究，在1961年指出台灣西南沿海流行的烏腳病與長期飲用地下水有關，促成政府完成該地區的自來水供應工程，減少了烏腳病患的發生。在1979年日本東京舉行的第一屆亞太腎臟醫學會，他發表的「原發性腎臟炎和B型濾過性病毒肝炎關係之繼續研究」被評選為最佳論文，讓台灣的腎臟醫學研究成果獲得亞洲地區的重視。他在台灣發起「腎臟醫學聯合學術討論會」（1972），邀集各大醫院腎臟科醫師定期舉行聯合討論會促進學術交流，1983年他又促成「中華民國腎臟醫學會」的成立，擔任首屆理事長，推動會務6年，並促成台灣的腎臟醫學會加入國際腎臟醫學會（1984），於1987年在台北主辦第七屆亞洲腎臟醫學會，提高台灣在世界醫學界的地位，他自己還在1990至1992年出任亞太腎臟醫學會理事長，1989年他獲頒亞洲腎臟醫學會貢獻獎，1997年則獲頒亞太腎臟醫學會貢獻獎，可見他在國際醫學界的地位非常崇高。

陳萬裕不僅在台大、台灣、亞洲甚至全世界的腎臟醫學領域有重要的貢獻，晚年他自己生病時又給台大師生上了寶貴的一課，他在自己的身體器官功能衰退，反覆得到肺炎而進出加護病房時，要求以安寧醫療照護的方式，簽署了不施行心肺復甦的同意書，撤除維生設備，讓他一路帶著笑容安詳離開人間，在他的得意學生台大謝博生院長和內科的學生、弟子萬分不捨陪同下，放手送他最後的一程，這位腎臟醫學大師用自己的生命給學生上了最後寶貴的一課，2015年陳萬裕在台大病逝，享年99歲。

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集