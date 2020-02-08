中國武漢疫情大蔓延，許多大城市一個一個封城，一旦上海與北京也跟著封，等於向世界宣告，「中國再度拉 下鐵幕」。(圖/擷取自pixabay)

到2月6日截止，中國已經有55個城市被封鎖，確診人數突破3萬，死亡人數破六百，廣州宣布封城，香港軒不中斷入港通道，圍城中生活人口來到兩億，如同錢鍾書的小說，「城外的人想進來，城裡的人想出去，但是，兩者皆不可得」。

上海和北京，一個是經濟重鎮，一個是政治重鎮，這兩國中國政權象徵，已經進入半封城狀態，但是，中共遲遲不敢宣布，因為，只要向世界宣布這兩個城市也封城，等於是向世界宣告，「中國再度拉

下鐵幕」，這正是中共政權陷入矛盾的兩難。

頭痛醫嘴 人民生命無保障

中國的麻吉WHO多次向世界宣布，無須隔離中國，無須斷航，無須撤僑，但是，中國卻主動把大城封鎖了，一則是為了防疫，令一個目的就是戒嚴，防止動亂，卻反過來指責美國撤離大使館落井下石，兩手策略，更令人嘆為觀止，中國從沒想過；民主國家的人民生命比較貴重，不像中共可以隨意草菅人命，中共隱瞞疫情，已經引發全世界公怒，現在又搞兩手策略，如此矛盾的作法，老外當然感到害怕，現在，連中國官方公布的死亡數字，和確診數據，都無法令國際相信，更妙的是，每天，中共宣布的確診和死亡數字相除之下，死亡比率天天都2，1%，這也未免太神奇了，從經濟角度來看，武漢死亡人數，如果真的是官方數字的600人，以每人死亡，由國家賠償100萬人民幣來算，中共只要花6億就可以擺平瘟疫，但是，武漢封城，每天直接經濟損失40億，一個月下來損失1200億，可是，中共卻選擇封城，其中只有一個理由；死亡人數，已經到無法估計的地步。

2月6日消息傳來，揭露武漢新型SARS流傳的吹哨人李文亮醫師死了，李文亮醫師是眼科醫師，他很可能是替感染者看病，而遭受傳染，但是，中共一貫的頭痛醫嘴政策，謀殺了一位年輕的醫師，可惜歷史無法重新演練，更有人質疑，就算歷史再重新來過；中共對於這樣的吹哨人，會禮遇嗎？中共這種政權，只相信歌頌，我們哪裡像染病的國家，只有義和團馬屁家很幸福，當中國土地只剩下馬屁家的時候，這個國家面臨最後的垮台，也就指日可待了，李文亮死前留下一句話「健康的社會，應該是多元聲音的社會」，這是多大的諷刺。

同樣遭受2003年SARS肆虐的台灣，從中學到教訓，台灣這一次的防疫指揮，也受到日本人讚嘆，反觀中共，既然已經吃了一次虧，知道隱瞞疫情的惡果，如今又一次重蹈覆轍，我們只能說，「歷史從來沒有給中共學到教訓」。

以民為敵 共產黨面臨挑戰

漢娜鄂蘭說，「最大的為惡者，是那些不記憶的人，因為他們從未思考，而沒有了記憶，於是就肆無忌憚了，對於人類而言，思考過去的事，意味著向更深層境界移動，意味著扎根，使人類可以穩定下來，使自己的命運，不被任何事物狂掃而去」。

當下的中國，瘟疫橫掃，圍城之下，外商趕著離境，北京和上海雖然半封城，還留著一些出關的時間，給紅色貴族們離開中國，曾經到過武漢的李克強，現在被隔離了，應該指揮防疫的習近平，卻神

隱了七天，閉門不出，很多人猜測，「他的保命口罩是甚麼」？

但是，習近平可能忘了歷史教訓，東西羅馬帝國的崩潰，都起因於瘟疫，西元166年，天花瘟疫來到羅馬，這場瘟疫肆虐，幾乎20年，羅馬帝國死亡500萬人，最後就是飢荒來臨，接著西羅馬帝國皇帝馬庫斯也感染了，馬庫斯在臨死前說，「請不要為我哭泣，要為那些死於瘟疫的人民哭泣」。

300年後，東羅馬帝國皇帝查士丁尼，也忘記歷史教訓，西元451年，地中海鼠疫引發黑死病，在伊斯坦堡爆發，歷史上稱；查士丁尼瘟疫，為了躲避瘟疫，查士丁尼皇帝不敢出門，以為可以避開瘟疫，但是，瘟疫沒有放過他，查士丁尼最後也罹患瘟疫，伊斯坦堡每天死亡一萬人，東羅馬帝國也走到盡頭，歷史上來看；瘟疫是帝國的敵人，尤其是那些自認強大，喜歡戰爭，喜歡血腥的帝國，最終會被瘟疫打敗。

這場瘟疫就像一場戰爭，雖然，瘟疫才是共同敵人，但是，因為中共體制性的腐敗，知識份子先被打成敵人，先罹患瘟疫的武漢人，更是變成全民公敵，接下來，全中國被封城的人民，全部變成中共政權的敵人，請問，這樣的政權以民為敵，還能活下去嗎？

夾在中國和台灣之間的台商，最為可憐，利益的驅使，台商急著回中國，但是生命的訴求，也在阻擋前行的腳步，中共跑了外商，也不希望又跑了台商，北上廣深，圍城之前，台商才感受進退失據的涵義是甚麼？

國台辦在武漢撤僑事件後，又夾著900位台商肉票，向台灣叫囂，這是包藏禍心的生化武器攻台戰爭，中共不會坐視自己因為瘟疫，被國際拋棄，但是台灣卻成功抗疫，變成了國際寵兒，中共政權在倒數時間，進入鐵幕之前，還高喊一個中國，這個紅色瘟疫政權，已經病入膏肓，還罹患失智症，除了被人民推倒之外，已經無藥可醫。