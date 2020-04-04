台灣儘管歷經二二八，白色恐怖，蔣家王朝想盡辦法要消滅台灣文化和精神，幾乎大部分的父母輩，都避談政治，也不要自己的孩子從政，主因是他們在二二八時嚇到破膽，但再打壓、再逼迫，台灣人民能屈服嗎？答案是「不會的」。圖／民報資料照

一、引言

從1947到2020年，共73年的台灣民主獨立運動的經歷。

我是生長在雲林縣水林郷西井村的鄉下，在這鄉村裡，也沒有什麼所謂名人，或受到高中以上的教育，可是從很小就開始聽到「狗去豬來」，意思是説日本人去了，中國人來，以及常常聽到大人説「蔣臭頭」來稱呼蔣介石其人。當時不知道任何所謂二二八，也不知道是否村民嚇破膽不敢提、或事不關己。不過，可以證實當時的鄉民既不喜歡日本人的統治，更厭惡蔣介石和中國人來到台灣。一直到去台南讀高中時，所寄居的同學家裡，才聽到二二八事件，及我的同學的三舅失蹤一直沒有回家。可見我所生長的郷下，郷民也希望有一個屬於自己的國家，不要受外來的統治。更甚的，是在台南市，又聽到父母輩大人們說：「狗去豬來」的這句話。可見這句話，並非局限於小鄉村。

但是台灣儘管歷經二二八，白色恐怖，蔣家王朝想盡辦法要消滅台灣文化和精神；是的，在筆者的成長過程中，幾乎大部分的父母輩，都避談政治，也不要自己的孩子從政；因為若從政，隨時都有被抓去又被關的可能。主因是他們在二二八時，嚇到破膽，有哪個父母要看到自己的子女為了政治被抓去關呢？然而台灣魂、台灣精神、台灣驕傲是什麼呢？再打壓、再逼迫，台灣人民能屈服嗎？答案是「不會的」。台灣人民要有自由民主，自己獨立的國家，抗爭蔣家王朝，直到1996年，台灣全民直選李登輝先生當選總統；此後，台灣政黨輪替，從李登輝到陳水扁到馬英九到蔡英文，終於在2020年1月11日晚上，蔡英文總統向全世界，宣布「中華民國台灣」是主權獨立的國家。

敬愛的台灣鄉親們，二二八事件發生在1947年的2月28日，雖然遠在73年前，但其對後代的台灣影響力，凡有知識的台灣人，是至深至廣的。除非有人甘為二等中國公民的台灣人，否則是不容不知道的。

也許你會問，那是一群暴動的年輕人，意氣用事，故意和當時政府作對，雖不是該死，也是罪有應得呀！朋友們，你若有這樣想法，我很肯定的說，這是大錯特錯的。為什麼？

這要回到台灣的歷史，在這海島上的人民，不知怎的，台灣島整體上的人，不管是唐山阿公的後代，或是原住民，對愚民專制的統治者，是三年一小亂、五年一大亂的。例如在1895年，當日本人來接收台灣時，各地有成千的台灣民眾，拿著鋤頭或打獵的刀和日本軍隊拼了，後果我們都知道，但是台灣人的反抗，並沒有間斷過。每次被平息後，總是有下一個。

二、台灣人的驕傲

但在日本的統治下，台灣進步了，比起對岸的中國，前進很多；工農林水產業都走向和日本一樣的水準，只是政治被壓迫，教育被放在二等公民，例如在台北、台中、台南的一中，是專為給日本子弟讀的，台灣子弟，只能讀二中，但是，只要有爭氣的台灣子弟，都可考上台北帝大及日本一流大學。至於賺錢謀生之道，只要不涉及政治，其他的行業，並沒有禁止。也就因為這樣，台灣的醫生行業，變成都是一流最聰明的子弟所響往，因而奠定今日台灣醫療水準是世界一流的，我們現在的抗武漢肺炎疫情的表現，就是明證。

可見在台灣人民心中，蘊藏著一股傲氣，穿著方面，看到日本兵和官員，心存敬畏；另者，在日本的統治下，各行各業發達，日本在台灣大興全島建設，帶來台灣人民高度生活水凖。如在台灣蓋了31座水力發電廠，包括日月潭的水力發電廠及日月潭的遊樂場所；還有12座火力發電廠；建設南北縱貫鐵路；可惜是三尺寛的軌道，導致使往後不管如何電氣化，時速總是受限；又開發嘉南大圳，大大提高雲嘉南的各種農產品的豐收等等。

總之，在日本的統治下，人民生活水準不亞於日本，而且在醫療方面的水準，可以比美日本。

三、台灣人民的失望及爆發二二八事件

當1945年二次世界大戰結束後，日本戰敗而投降，雖然有很多的台灣青年被徵兵，送到南洋去打仗，甚至不少戰死的，其父母很痛心，但無怨無悔，認為是為國犧牲。

但是當蔣介石派來台灣的陳儀部隊，在基隆港登陸時，穿的是草鞋和破爛的衣服，甚至用扁擔或用槍桿子扛著行李包，徹底的讓台灣老百姓失望了，怎可能由這樣糟糕的人來管理我們呢！繼之而來的中國貪汚行動，這些中國人，壟斷權位，官埸上貪污腐敗，經濟被剝削，生產力大降，而且物價又暴漲，台灣百姓變得極貧乏，軍隊沒有軍紀，欺負百姓，沒有治安，社會不安，一一展現在台灣人的眼前，那股悶氣，終於爆發了。一年多過後，在1947年2月27下午傍晚時，從歐打欺負弱小的私菸婦女林江邁，旁觀的百姓群體和查緝官員理論，但那官員不但不聽這弱小寡婦林江邁的哀求，竟把她身上所有的錢拿走，又用槍頭打她，造成頭破血流及昏倒，旁邊群眾圍堵，打人的查緝員在逃跑過程中，又開槍，打中一人陳文溪，不幸地隔天就死了，這時民眾非常氣憤，去包圍警局和憲兵隊，要求提交肇禍人員來法辦，但沒有結果。

隔天28日早上，群眾又到公賣局抗議，及到台北警察局申訴未果；下午民眾集結在行政長官公署前廣場示威、請願，不但不理，又在公署的陽台上用機關槍掃射民眾，死傷數十人；眾百姓忍無可忍的情況下，二二八事件爆癹了，全台到處響應；從2月28日到3月7日，可説是陳儀「藉和欺騙」台灣人，卻暗中向蔣介石求救。到3月8日後，完全不同了，蔣介石的救兵到達後，陳儀和高雄屠夫彭孟緝馬上向全台灣人民開戰, 所有參加的或沒參加的，只要被捉到的，不管三七二十一，先殺了再説，在當時的中國官兵的口頭諴是「台灣人不是中國人；殺一百人中，只要殺對一個就好啦。」也就是說百人中，99個人是冤枉的死；在這屠殺過程中，充分展現出中國人的殘忍冷酷，野蠻毫無人性，欺負弱小，揚威揚武沒有受過教育的本性；據美國CIA的估計，從3月8日到20日，不到二個禮拜，至少有4萬4千台灣人，就活活地被槍殺、或鐵鏈串連推入海裡淹死，或被打昏失去知覺的，也被活埋；之後接著幾個月、幾個年，積極要消滅台灣人，並沒停止，所謂的國民政府，持續亂捉人、殺害人民，目標是要把台灣的頂上3%的菁英滅絕，才不會造成日後對中國人的挑戰；從日本在1940年的統計，其時台灣人口有580萬多，若把3%乘起來，是17萬6千人；之後，在1954年，台灣省政府的戶口調查，發現有16萬多的台灣人失蹤，找不到人；從這，可以間接證明，二二八事件有關的，被殺死亡的人數達到16萬多人。鄉親們，這不是鐵證，台灣人民為了要自由獨立，所灑下的犧牲性命的人數嗎？

我們現在知道，當日本投降時，所簽的契約是放棄台灣，並沒有寫歸還給中華民國，美國是戰勝國，只授權委託中華民國管理台灣，而非擁有台灣的主權或所有土地；不幸的是蔣介石「乞丐趕廟公」，淒居在台灣，竟然說成台灣是中國的，以台灣去光復大陸中國，而且自編歷史，說台灣人是炎黃子孫的後代，這塊土地是他們的。

四、蔣家王朝及劊子手王昇

緊接著是1949年到1984年左右，蔣介石蔣經國父子用鉄腕手段壓制台灣人，宣布戒嚴，把被中國共產黨的羞辱，發洩在台灣人民身上，頒佈動員戡亂條例 ，施行白色恐怖，強加在台灣百性的頸上，開始培養中國式的幫派，地方黑道，分化台灣，假藉共匪傾向，瀾捉台灣年輕人，成為思想犯，關進火燒島（綠島）；所以，有很多的年輕人或大學生，今天慷慨激昂，明天就消失了。因為在校園裡，有青年救國團的教官和國民黨的職業學生在監控、打小報告。同時腐化台灣人民傳統的忠厚老實，用錢和權培養「半山」的台灣人，當裝飾品；所有政府高層官員全是外省人，安排台灣的這些「半山」的，坐在政府的窗口，説是台灣的菁英，參加貪汚的行列，連震東就是這樣「半山」的代表，今日連家的財產，絕大部分可說是連震東在當內政部長時間利用權貴割取的，￼一系列地腐化傳統的台灣人美德。只有靠關係，不必憑才能的人生價值觀，道德不重要，撈到錢才是重要。難怪建築商會用油筒及油漆筒代替鋼鐵蓋大樓，或公路偷工減料，遇到大水就被水冲壞，等等，等等。樣樣地進行台灣人民的思想改造，建立中國至上，外省人是上等的，台灣人沒有人才，不能參與政治管理層，經商行醫當工人，才是台灣人該作的。

從丟失中國而退居在台灣，蔣介石就開始培養蔣家二代三代，1953年開始，蔣經國創設青年救國團，建立國安特務，伸入台灣每個角落，鼓勵吸引台灣人加入中國國民黨給糖吃，黃朝琴、謝東閔、林洋港等為代表，就是這樣被吸引進入的；同時又排擠土生土長的有志之士，在蔣經國背後的王昇，興風作浪，抓異議份子下監的台灣青年，最著名的是彭明敏、魏廷朝等，不下千萬人的後二二八的新興台灣菁英，不是關在火燒島、就是龜山監獄的酷刑。目的是要摧毀台灣人菁英，使台灣永遠成為中國殖民，大吹大擂説台灣人民「沒有人才」可以治國，外省人是高級的，由外省人治理台灣，才有前途。用恐嚇和給糖死的兩手策略分化台灣人，高舉中華文化至上，逐步消滅台灣話語和文化。在筆者的成長過程中，經歷了禁止請台語，説了被打小報告，遭罰站罰錢被打手心等處罰；台灣歌被禁，台灣電視劇被禁，從小學到大學，課本重不教台灣的地理和歷史等等，要消滅台灣文化的種種政策。到筆者長大到高中大學時，民間教我顛倒看報紙，才會知道真正的台灣社會。