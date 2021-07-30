國安法鉗制香港人自由，把愛國港人全部打為敵人，老共以為一國終於回到一制，其實老共已經失去香港。示意圖／擷自人民日報臉書

中國有一句俗語：「馬上得天下，無法馬上治天下」，這是奉告統治者：治理天下時，民心歸化最重要，不能只靠暴力彈壓，這也是王道與霸道區別所在，如今，老共硬生生用軍事武力和司法暴力，把香港兩制改成一制，沒收港人自由，表面上，香港在國安法之下回歸中國，其實中共政權正在失去香港。

7月19日，港府宣佈英國海外護照最後有效期限，香港機場出現大規模人潮，大批行旅等待驗關，香港人從去年開始到現在，已經有十幾萬港人離港，移民海外，其中包括台灣，英國，美，加還是大宗，香港人心裡清楚：8月1日新移民法上場，任何人都有可能在海關被攬住，無法離開，根據《德國之音》的報導：有20％港人打算永遠離開香港，相當於150萬港人，決定和香港說再見，這是香港回歸中國以來，最大移民潮，九七回歸前，有一百萬人離開香港，後來在鄧小平保證「馬照跑，舞照跳」之下，移民潮才止血，這一次，習近平鐵了心，要把香港關進鐵幕，所以能走的人都走了，有些人暫時不走，等待清空財產，因為未來想出境，肯定不容易。

香港民主滿目瘡痍

7月1日，香港國安法實施滿一年，一年來，民主議會已經滿目瘡痍，泛民主人士紛紛下獄，香港言論自由代表「蘋果集團」被迫收攤，如今港媒就是黨媒，7月20日，打壓言論自由更進一步，一位騎電動車青年唐英傑，被依照香港國安法顛覆國家罪起訴，起訴理由是：唐英傑在電動車上插了「光復香港，時代革命」的旗幟，觸犯宣揚港獨，顛覆國家，這個罪名最重的話，會判處無期徒刑，這是香港人無法想像的惡夢。

7月中，中共人大通過〈反外國制裁法〉，並在香港實施，在此之前，美國商業部已經對在港美國企業示警，在這個法案下，外國企業也會變成中共反制外國的犧牲品，隨時會遭遇財產沒收的危險，外媒預計會有更多外商離開中國，加速香港蕭條。

7月以來，香港和上海證券，深圳證券股災不停，顯示中南海內鬥加劇，先是「滴滴出行」被整肅，接著是補教事業，倒楣就是股市小韮菜，面對無情大鎌刀，只有被割的份，28日連二天，A股已經跌掉十七兆，證明外資逃離中國，正在加快腳步。

港人心理鬱悶可想而知，只能把情緒發洩在奧運會上，前幾天，香港觀塘有一個購物中心，正在播放中共排球隊與土耳其隊比賽，所有觀賽港人一面倒，給土耳其隊加油打氣，看到中共掉分就鼓掌，看到中共加分就噓聲四起，最後土耳其贏了中共隊，整個購物中心竟然響起如雷掌聲，香港網民說：「一個國家要做到如何讓人痛恨，才會發生這種倒轉加油的情況」？

九七後，中共在香港花大錢搞愛國教育，沒料到一個香港國安法，加緊鉗制香港人自由，卻把愛國港人全部打為敵人，如今，老共正高興以為：一國終於回到一制，其實老共已經失去香港。



香港青年唐英傑在電動車上插了「光復香港，時代革命」的旗幟，竟觸犯宣揚港獨，顛覆國家的罪名，最重可判處無期徒刑，這是香港人無法想像的惡夢。示意圖／擷自立場新聞、網路，民報合成