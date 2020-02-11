世界銀行行長馬爾帕斯 (David Malpass)悍然拒絕金援中國，他稱，中國本身擁龐大的國際儲備資金，所以不考慮給中國新的貸款。(圖/擷取自世銀推特)

根據中國國家衛生委員會今(11)天上午公布的最新數字，中國的確診個案來到42638，死亡人數也來到1016人，疫情逼近失控狀態。中國昨日宣布將兩大政經中心北京及上海進行封城管理，同時也向世界衛生組織及世界銀行求援，親中的WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)非常積極幫中國找金援，希望捐款者鼎力幫忙。不過，世界銀行行長馬爾帕斯 (David Malpass)則悍然拒絕金援中國，根據德國之聲報導，馬爾帕斯稱，只願意提供技術協助，沒有計畫提供中國金援。

中國的肺炎疫情引起全世界公衛問題，疫情爆發以來，持續挺中的WHO秘書長不僅在言語上強烈支持中國，近日也因中國同意向外求援，因此由WHO領導的一支國際專家先遣隊星期天啟程前往北京，對中國爆發的冠狀病毒疫情展開調查研究，這支先遣隊中不包括美國向世界衛生組織推薦的13名專家。

WHO除了提供公衛上的協助外，對抗疫情也需要金錢，WHO估算要應對中國武漢肺炎疫情，應需要6.75億美元，秘書長譚德塞又出面幫忙，他說，已有捐款湧入，但未達到目標，希望捐款者幫忙。

其實，中國央行已經宣布要提供3000億人民幣的資金，來發放低息貸款給醫療物資廠商，世界銀行也說要提供中國技術協助，至於金援部分，世界銀行行長馬爾帕斯直言，中國本身就有擁龐大的國際儲備資金，目前並不考慮給中國新的貸款。