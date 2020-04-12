誰說兒童節是孩童的專屬節日？在中壢的生活步調，可以同時感受到高鐵便捷的快與眷村悠遊的慢，騎上YouBike立刻出發，來一場童趣滿載的小旅行吧！圖／林冠良

童趣旅行少不了兒時記憶的鐵道、手作樂趣及幸福感甜點。第一站就到台灣高鐵探索館，深入認識台灣鐵道發展；騎著YouBike抵達轉角咖啡廳，品嚐特色餐點補充電力；午後，活力滿滿地到木作教室敲敲打打，重拾DIY的動手樂趣；點心時間就選在花草簇擁的環境，享用豐盛下午茶；最後停留於城市中的書屋一角，挑一本喜愛的書籍，靜靜享受窗邊閱讀時光。

一日列車長體驗 台灣高鐵探索館

走進分成A、B兩館的「台灣高鐵探索館」，入口以滿牆的藍晒圖呈現鐵道科技的百年演進，用手輕觸火車圖案，就會跳出背景介紹，結合互動科技，讓生硬的知識變得活潑有趣！拐個彎進入另一展區，可以看見高鐵創生至今的各項文物，包含開工的第一把鏟子及簽約使用的文具，帶領大家回到台灣正式進入高速鐵路時代的那一天。

館中的「一日生活圈」軌道模型，每半小時就會鳴笛響起，高鐵動態列車奔馳過眼前，行駛過許多景點，無論大小朋友都看得目不轉睛。在對面1：1大小的高鐵車頭是最受歡迎的展區，走入「700T駕駛艙」，體驗一日列車長。而「高鐵文史庫房」利用電控液晶觸控玻璃面板，讓人透視高鐵珍貴的文物資料。這裡更收藏著各國火車模型，探索鐵道發展歷史，讓不是鐵道迷的人，都能見證鐵道從無到有的歷程。



大小的700T高鐵車頭是最讓大小朋友驚訝的展區。圖／林冠良

夢幻餐點無法抗拒 Piepai Cafe'

騎著YouBike穿梭巷弄間，來到轉角的「Piepai Cafe'」，整體空間以黑白為主，並以綠色植物和金色物件點綴，看起來清新又高雅。從招牌甜點「彩虹生乳酪」起家，七彩漸層的設計專利，口感帶有檸檬的清香與冰淇淋的滑順，搭配底層餅乾的鹹香酥鬆，嚐來夢幻且療癒！



騎著YouBike穿梭巷弄間，黑白色系的Piepai Cafe'簡約有質感。圖／林冠良

除了各類塔派甜點，店內提供的鹹食、飲品也毫不遜色。「膽膽鮮蝦義大利麵」一上桌，濃郁香氣和豐富配料，立刻吸引目光，店家不惜成本使用日本進口的海膽醬，搭配鮮蝦、中卷、蘆筍、甜椒等食材，軟硬適中的麵條被醬汁完全包覆，一入口充滿滑順奶香，還能感受到魚卵啵啵啵的爆開，整道料理讓人驚豔。「水果茶」則打破既定印象，附上一杯裝有天然果乾與新鮮果肉的晶瑩冰球，倒入百香果紅茶，慢慢釋放水果酸甜，在繽紛春日享用最對味。



除了甜點好拍又好吃，也貼心設計鹹食讓顧客能飽餐一頓。圖／林冠良

玩手作找童心 木窩窩

吃飽喝足就到馬祖新村眷村文創園區的「木窩窩」，放下手機、平板等3C產品，跟著老師一起敲敲打打，重溫童年的美勞課。木窩窩規劃各年齡層的木作課程，又以適合家庭體驗的「釣魚趣」最受歡迎，大朋友將釘子打入木魚或組裝釣竿，小朋友動手彩繪，讓每隻魚都穿上繽紛外衣，完成後還能來場釣魚比賽。

木窩窩希望透過手作DIY的過程中，傳遞溫暖快樂的氛圍。因此，教室內除了適合孩童的木作體驗，也有大人的木工課程，所有作品都能當天完成帶走。最受大人喜愛的是「彈珠台」，在老師的指導下，拿起工具從無到有組裝，還能自行設計軌道。如果想要體驗與眾不同的木作DIY，或是在作品留下想說的話，都能與店家討論，在客製化的專屬課程中，打造獨一無二的作品。



木窩窩提供多元的木工課程，基本上色、工具組裝通通都有。圖／林冠良

溫室花園享美食 花居樂花坊

一陣敲敲打打後，肚子感到一股餓意，開始咕嚕咕嚕叫。踏入滿牆花卉與植栽的「花居樂花坊」，體驗彷彿身處花園的午茶時光，一邊品嚐大人味餐點，一邊探索五彩繽紛的環境，在浪漫花束與綠意植物的包圍下，細細感受春天的氣息。



花居樂花坊店內空間充滿大量植栽、鮮花及乾燥花裝飾，打造溫室花園的用餐感。圖／林冠良

店家以婚禮佈置、花藝課程為主，在韓國旅遊偶然吃到韓式冰酥，決定把這道創意甜品帶進台灣，讓人在花店裡玩花也吃冰。手工製作的「冰酥」，層層碎冰手工夯實，外觀呈現半橢圓狀後，淋上特調醬汁，可愛又吸睛，春季主打「抹茶冰酥」，微苦抹茶醬搭配蜜紅豆、白玉湯圓，加點煉乳的滋味更棒。「開放三明治」選用五穀雜糧麵包，鋪上雞肉、鮮蝦、酪梨或香蕉等口味，還有燕麥、奇亞籽、巧克力酥片、蔓越梅果乾跟水果組成的「果昔碗」，也是愜意午後不能錯過的選擇。



店家從韓國引進冰酥與開放三明治，讓在花店裡吃冰成為獨家體驗。圖／林冠良

徜徉書海專注當下 聯饗書屋

一整天走逛下來，最後落腳於三角窗位置的「聯饗書屋」，沉浸在安靜、舒適且不受打擾的書香世界，徜徉於上千冊不同領域的書籍，像是攝影、旅遊、健康及心靈等類別，暫時忘記時間的存在，找到內心的平靜，也在自己與書本的小宇宙挖掘更多的未知。

書屋內的所有藏書不對外販售，只提供店內閱讀，讓人細細品味字裡行間的藝術。一樓整片落地窗前的沙發區，讓浸淫書海的讀者與城市風貌，互相成為彼此的一抹風景，而環境空間以黃光暖色調為主，大多採單人座位設計，保有獨立空間，隨時能帶著「使用中」的桌牌更換位置，並享用無限暢飲的咖啡、茶、蔬果飲與冰沙等多項選擇。在此靜心走入文字與知識的世界，重拾專注於閱讀的自主時光，結束一日的大人系童心旅行。



在繁忙的生活中，盡情徜徉書海，重拾閱讀樂趣。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：58