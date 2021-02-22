美國爆暴風雪肆虐，讓德州人民苦不堪言，但是受創的不單單是人民，還包含很多大企業，包含特斯拉、甲骨文，以及晶片大廠，台塑德州廠也被風暴襲擊。圖／擷自PBS News hour影片

上週，極地渦漩再次發威，而且威力達到南方的德州，造成電廠停電，冷空氣所引發的爆暴風雪，在德州各地肆虐，這種情節只有好萊塢電影《明天過後》可以看到，現在居然現實發生了。

暴風雪橫掃德州

德州人民苦不堪言，但是受創的不單單是人民，還包含很多大企業，包含特斯拉、甲骨文，以及晶片大廠，台塑德州廠也被風暴襲擊，現在，德州人正在觀望聯邦政府如何對德州施救，聯邦政府的措施，也勢必影響正在聯署的德州脫美獨立運動，這項運動名為TEXIT，意思就是「德州退出聯邦」。

去年，自稱「外星人」的馬斯克，把公司搬到德州，逃避加州的高稅率，原因是德州沒有所得稅，德州是僅次於加州的美國第二大經濟體，也被視為美國最愛國的基地，去年，為了美國大選的舞弊行為，德州州政府槓上聯邦大法官，提出控訴案，雖然被大法官駁回，卻引發德州脫離美國的獨立運動，德州一向是共和黨支持州，德州控訴案自訴，「因為搖擺州的選舉舞弊，已經嚴重影響德州人權益」，但是，大法官認為州與州各自獨立，德州控訴無理，這項控訴被駁回之後，意外的使德州獨立運動推上高峰，目前運動的發起人米勒說，「大選舞弊促成獨立運動的支持者，增加了10%選票，預計今年11月的獨立公投可能過關」，但是，公投只是脫離美國程序的第一步，就像英國脫離歐盟一樣，未來還有國會的關卡，米勒說，「美國憲法並未規定聯邦州不能獨立，德州是第一個樣板」。

造成德州企圖脫離美國的原因，不只是大選舞弊，拜登上台後所推出的左傾政策，是另一個原因，例如非法移民合法化，以及對弱勢者的社福補貼，讓德州人感到相對剝奪感。

有人以為德州是強烈的「川普主義」支持者，推動獨立運動是給拜登政府難看的戲碼，不會成為氣候，最終就是無疾而終，但是，現階段來看，聯署情況很熱烈，後勢不能小看。

德州不滿拜登政策

德州不滿拜登政府，只是獨立運動因素其中之一，歷史因素是另一個原因，本來，德州是墨西哥一省，1836年，德州企圖脫離墨西哥獨立建國，遭到墨西哥的圍堵，最後在阿拉莫爆發圍城戰役，這場戰役因為美國人的暗中支持，領導戰役的休斯頓打贏了墨西哥安納將軍，於是德州宣布獨立，變成德克薩斯共和國，雖然墨西哥並不承認，德州共和國和墨西哥的邊界爭議拖延到1846年，兩國始終無法解決，這時候，德州希望美國出面救援，但是，美國政府內部因為輝格黨與民主黨干格，不同的政策相互衝突，輝格黨長期反對美國對外擴張，民主黨主張擴張主義，應該接納德州，最後民主黨贏了，1845年，美國總統波爾克接受德州為第28州，美國出面保護德州，引起墨西哥大怒，終於爆發美墨戰爭，英國企圖從中斡旋，卻沒有成功，這場戰爭從1846年4月打到1848年2月，雙方在加州簽屬協議停戰，這場戰役使美國領土大大擴張，美國拿到上加州半島、下加州仍屬於墨西哥、內華達州，猶他州全境，以及科羅拉多，懷俄明，新墨西哥，亞利桑那部分地區，美國領土大大膨脹，條約中，美國同意付出1825萬美金作為補償。

德州人轉身變成美國人，自認為是愛國主義者，歷史因素占了一半。

其實，德州一直是傳統白人至上主義的發源地，卻也飽受新世代移民入侵的困擾，德州的地理剛好是墨西哥非法移民進入美國的管道，國境隔著格蘭德河，而且兩國邊境最長，邊境管制聯邦警察受限於人力，無法有效防堵從中南美洲入境的移民，尤其是拜登的開放非法移民政策，引起最大反對的就是德州，相對的，川普的美邊境圍牆政策，受到德州人支持，這也是為甚麼德州獨立運動越演越烈，未來發展難以預料。



作者指出，拜登上台後所推出的左傾政策，影響正在聯署的德州脫美獨立運動，這項運動名為TEXIT，意思就是「德州退出聯邦」。圖／擷自PBS News hour影片