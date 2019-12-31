時代力量不分區立法委員候選人王婉諭（小燈泡媽媽）、時代力量高雄市鳳山區立委候選人陳惠敏與高雄市議員林于凱昨於高雄市鳳山區鳳西黃昏市場掃街，晚上王婉諭、陳惠敏和在地精神科醫師蘇偉碩醫師及林于凱議員等於鳳山Cofein Cafe青年店一起對談如何完善我們的社會安全網。

「在發生之前，大家都不會相信是自己：社會安全網的洞怎麼補？」時代力量不分區立法委員候選人王婉諭說：大家知道我是小燈泡的媽媽是受害者，但不知道過去三年她做了多少努力，透過巡迴講座讓更多人了解建構社會安全網的重要，也希望更多人一起來努力，因為政治不是只有政治人物的事，政治跟你我相關。

她指其過去也以為政治與她無關，但事件發生的時候，才發現這是不可能的。因為我們都生活在這塊土地上，一定都相互牽扯在一起，希望大家一起發揮公民力量，讓這塊生活在一起的土地上的人民更安全，這是她希望與所努力所做之事。

時代力量不分區立法委員候選人王婉諭（小燈泡媽媽）、時代力量高雄市鳳山區立委候選人陳惠敏與高雄市議員林于凱昨於高雄市鳳山區鳳西黃昏市場掃街，晚上王婉諭、陳惠敏和在地精神科醫師蘇偉碩醫師及林于凱議員等於鳳山Cofein Cafe青年店一起對談如何完善我們的社會安全網。

陳惠敏舉王婉諭曾說：她這次參選最關心的，就是社會安全網究竟要如何真正實質、有意義地運作。陳惠敏指對其而言「社會安全網」從來不是政策文字或漂亮的詞彙，一線一線編織成了網，穿梭裁縫的，都是由眼淚和嘆息聲所串起。

陳惠敏說：從在學界參與倡議，一直到四年前真正進入政治工作，她所思考的更是如何把不同立場和領域，但有同樣目標的人拉在一起，看見問題、嘗試解決，昨晚的對談正是一個非常好的開始！從社會安全網的種種面向討論，包含育兒環境、教育、監所等前、中、後期的改善方向，到希望透過進入國會進行的制度改革。正如同主持人高雄市議員林于凱最後的結論，我們希望，透過更多的對話和實踐，和大家一起往前走一步，往理想的、預防勝於補救的社會前進。

陳惠敏也舉其在台大學生會擔任副會長與會長黃國昌，努力把軍護課改成選修，在當時很多大學都還沒有辦法做；其次取消女生宿舍門禁建立磁卡進出，直到最近看到輔大還在為門禁抗議讓其很驚訝，因她在台大學會已是二十多年的事情….

※政黨票請投⑥時代力量 鳳山區立委請投⑤陳惠敏