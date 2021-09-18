聯合國2758號決議承認中華人民共和國是中國在聯合國組織的唯一合法代表。但是該決議僅只處理中國代表權問題，不涉及台灣及台灣人民，不該作為排除台灣的依據。圖為紐約聯合國總部的各國國旗。擷自維基百科，公有領域

拜登總統於美國時間9月9日，與中國國家主席習近平通話時，表達對台灣、香港和新疆現況的關注。國務卿布林肯於9月14日在線上接受國會質詢，被國會議員麥考爾指責：「這是場史詩般不折不扣的災難，我從未想過我這一生會看到對塔利班無條件投降。」時，義正嚴辭提出說明，「美軍如繼續留在阿富汗，只會對中國有利。」當被問到，美國會不會跟對待阿富汗一樣，拋棄台灣？布林肯明確表示，對台灣跟烏克蘭，美國一定力挺到底。針對中國國台辦透過環球時報借機炒作，美國會如同對阿富汗一樣拋棄台灣，布林肯則堅決否定並做出承諾，「美國會不計一切代價，力挺烏克蘭和台灣。我們會信守我們在台灣關係法之下的承諾，我們會信守我們對烏克蘭的承諾。不管他們在報紙，或者是官方宣傳要有什麼樣的主張，中國是最希望我們再捲入阿富汗戰爭，再被拖個五年、十年、二十年，這大大違背我們的戰略利益，但卻符合中國的戰略利益。」

外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄，於9月10日到美訪問華府，與國務院高層官員洽談，擬將「台北經濟文化辦事處TECRO」，正名為「台灣代表處TRO, Taiwan Representative 0ffice」，及台灣參與聯合國事項，進行面對面溝通與諮詢。先前整個台灣社會，因立陶宛外交部堅決力挺，台灣在該國設立台灣代表處而振奮不已。

9月13日美國國家安全顧問蘇利文Jake Sullivan，與立陶宛總理西蒙尼特Ingrida Šimonytė 進行了交談，肯定了彼此雙邊關係的力量，並強調在面對中國打壓台灣駐維爾紐斯代表處的壓力時，美國對立陶宛總理的支持。中國上個月要求立陶宛撤回其駐北京大使，並表示在台灣宣布其在維爾紐斯的使團，被稱為台灣駐立陶宛代表處後，將召回中國駐維爾紐斯特使。白宮同時也發表聲明說，他們討論了深化經濟、外交和國防合作的努力，蘇利文重申了美國對立陶宛的強烈支持，因為它面臨來自中華人民共和國的虛需張恫嚇、試圖威脅。

9月14日第76屆聯合國大會開議，21日開始舉行總辯論。台灣政府在會前積極投書各國媒體，包括美國、日本、加拿大、法國、西班牙及荷蘭等，呼籲聯合國納入台灣。全球各地台灣人僑社也都紛紛響應，振臂高呼支持台灣參與聯合國。美國國會議員貝里（Scott Perry）、帝芬尼（Tom Tiffany）也於9日致函美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，台灣沒道理被排除在聯合國外長達五十年之久，並對台灣取得聯合國會員資格表達強力支持。

2758號決議不涉及台灣主權

美國國務院的立場是，美國長期支持台灣有意義參與聯合國、其專門機構與相關組織工作，相信納入台灣全世界都能夠受惠，聯合國也受惠。至於美國是否支持台灣取得聯合國會員身分，在加入會員不需要國家地位的國際組織，美國支持台灣成為會員；至於需要國家地位的組織，則支持台灣有意義參與。聯合國大會1971年通過2758號決議，恢復中華人民共和國政府在聯合國一切權利，承認中華人民共和國政府的代表，是中國在聯合國組織的唯一合法代表。但是該決議僅只處理中國代表權問題，不涉及台灣及台灣人民，不該作為排除台灣的依據。法理清楚、簡單、明暸、扼要！

然而，中華民國僑務委員會委員長童振源，為了宣慰海外僑胞，自8月30日起到美國各大城市展開交流活動。他於9月4日蒞臨北加州台灣會館大禮堂，與僑社代表們展開對話。席間鄉親曾發言，請教委員長風塵僕僕到金山灣區，首站先到傳統僑社拜會老僑，他們都自稱是中國人；次到會館來這裡成員都自稱是台灣人，那請問台灣海外僑民：究竟是指中國人、還是台灣人？9月份政府發動僑社，響應台灣參與聯合國活動，台灣能用中華民國申請返聯嗎？

童振源回答說，僑委會服務對象有兩大底線：「支持中華民國、認同自由民主台灣，如果這兩點做不到，就不是我的服務對象。」在擴大服務對象，產生更多互動資源後，才能落實僑委會「匯聚僑力、壯大台灣」的目標。返聯議題，因時間受限，沒有交集，也就不了了之。此言差矣！因國際社會實在，沒有人認同中華民國，他們都只認同台灣。

衡諸時下國際社會，除了當今在台灣主政者外，還有誰認同中華民國？立陶宛因力挺台灣不惜跟中國翻臉，歐盟北約都力挺台灣，美國還立法台灣關係法來捍衛台灣，日本、澳洲、印度也都與台灣保有默契並肩捍衛印太和平；就連北京也稱我們為台灣。實在想不出，在國際社會有哪個國家，會願意為中華民國挺身而戰？現在童大人卻說，不支持中華民國，就不是他要服務的對象。言重了！

不過童委員長的僑社之行讓海外鄉親看到，台灣今日在國際社會的盲點，究竟台灣要以什麼身份參與國際，中華民國、還是台灣？面對著國際友人紛紛仗義執言，替台灣爭取國際參與空間，但台灣有關單位卻一再堅持中華民國，根本就漠視聯合國2758號決議，中華民國早已被中華人民共和國繼承，正式代表中國。台灣還拿中華民國憲法宣稱，擁有中國與蒙古領土、要 代表中國；真是笑死人、做白日夢。

或許台灣的執政者有更高名遠見，既要台灣又要中華民國，來個魚與熊掌兼得的如意算盤。能嗎、有此能耐嗎？我看是卡早睏、卡有眠。沒有那個腳腔（能耐）、就不要吃那種瀉藥。舊金山和平條約只授權美國，為台灣與澎湖的主要佔領權國，不包括金門與馬祖。台灣關係法，根本就不承認中華民國，只認同在台灣的治理當局。聯合國2758號決議，中華民國在國際社會的地位，早就由中華人民共和國代理。不解的是，今日在台灣的中華民國流亡政府，究竟是要代表誰，台灣、或中國？台灣究竟是要，入聯、返聯，憑啥？



作者指出，台灣關係法，根本就不承認中華民國，只認同在台灣的治理當局，執政者既要台灣又要中華民國，打著魚與熊掌兼得的如意算盤，可能成功嗎?示意圖／擷自總統府flickr，網路，民報合成