永固便利停車與中興電工「iCharging」電動車超充服務的首次重棒合作，永固全國服務網首站——「汐止遠東世界中心超級充電站」訂於2021年12月1日（三）舉辦啟用發表會，自啟用後酷網iParking會員可以透過App取得iCharging充電服務，實現一站式「停車即充電」的新體驗。迄今已有逾九成以上的iParking會員高度使用信用卡優惠折抵停車費，現在導入iCharging讓電動車充電情境融入既有行程，不須額外負擔停車費。

永固便利停車於2016年底啟動全新智慧停車平台，提供智慧停車的多元營運服務，包含 智慧停車、多元支付、信用卡優惠自動折抵，建立客戶更優質的停車體驗；而中興電工旗下酷 網iParking則累積超過42萬高黏著度會員，此次雙方的首度策略聯盟合作，事前評估依據所 累積的大數據進行停車行為分析，iCharging充電服務據點建置選擇以市中心熱點停車場為 主，提供會員在市區停車就可以快速充電。

汐止遠東世界中心超級充電站鄰近高速公路國道一號與國道三號交會處，方便電動車車主快速補電，此外，永固便利停車持續擴增服務據點與充電網路涵蓋面，汐止站為六都布局之首站，另有內湖港墘超級充電站將於明年初上線。為提供所屬會員更便利的服務，永固便利停車與中興電工進行策略聯盟，以提升停車即充電服務能量，共同打造台灣EV-Friendly 的環境。