因著此次新冠（武漢）病毒疫情全球蔓延，讓大家特別注意到醫事檢驗的重要性，陳永興醫師在他的節目中特別邀請到保吉生化學股份有限公司（以下簡稱保吉生）簡承盈董事長，四十多年前畢業於台北醫學大學（前台北醫學院）醫事技術系的簡承楹董事長，從大學畢業之後便成立投入醫事檢驗的事業，目前已有接近500名員工，除了經營檢驗設備產品，還有健康相關的業務，如健康檢查、檢驗所以及病理中心。

全台首創醫院自動化中央檢驗室

15年前（衛福部）部立台中醫院設置台灣第一套全自動化檢驗實驗室，檢體可以自動離心分類並儲存，若需重做檢驗，可以透過電腦調出檢體，重新檢驗，類似迴轉壽司的送餐原理來了解自動化檢驗的控制。這套設備和服務系統就是保吉生公司引進的！



類似迴轉壽司送餐原理的自動化檢驗的控制。圖／擷自保吉生化學(股)公司網站

最重要的是這一套全自動化的檢驗設備整合了五家公立醫院共同分享檢驗的實驗室，另外四家是彰化醫院、南投醫院、草屯療養院以及豐原醫院。

檢體完全集中檢驗及管理，不但設備完整且檢驗結果當天即可完成報告，各家醫院只需準備急診檢驗需要的設備，可以省下許多設備經費和人力。保吉生的構想最早是從台灣捐血中心得來的，因全台灣有六個捐血中心，所有的血液集中在台北及高雄有全自動化檢驗設備。

陳：捐血的檢驗非常重要以免造成疾病的傳染，捐血中心在這段時間也要需要針對新冠病毒來篩檢，以免讓捐血成為防疫的破口。最近醫界有提出需要擴大篩檢，以免無症狀或輕症的個案被遺漏而造成社區感染。

現今檢驗技術非常進步

簡：一般民眾若生病時需要透過許多檢驗來確認，例如肝炎或血壓問題，都可透過血液檢查提供報告，讓醫師診斷時作為依據。

陳：目前新冠病毒的篩檢是使用PCR核酸分子檢驗，檢驗需要4-5小時，但最近已有快篩的技術，只要１５分鐘就可知結果，真是進步神速！

簡：最近美國有一家公司有研發出快篩，只需要十多分鐘，他也是用PCR核酸分子檢驗，但準確度有85-90%。

陳：談談目前流感的篩檢，每年台灣都有流感疫苗施打，流感的診斷也可以快速篩檢吧？

簡：流感的快篩已經比較成熟，試劑進步對世界的貢獻極大。目前每一家醫院都有流感篩檢的設備，對於嚴重的流感也是用PCR核酸分子檢驗，不過成本比較高。醫檢師從事病毒的篩檢也是高風險的工作，因為有被感染的風險，所以一定要在負壓的環境或是P2（plus）或是P3的實驗室中進行，不但要穿防護衣，拿取檢體要非常小心，可說是默默奉獻的無名英雄 ，一般民眾往往忽略檢驗人員的重要！



保吉生公司實驗室。圖／擷自保吉生化學(股)公司網站

陳：大家對第一線的醫護人員都很肯定很敬佩，也充滿感謝，不過也要向醫檢師獻上感謝，檢驗師也是冒著生命危險來從事病毒的檢驗。

陳：過去在羅東聖母醫院擔任院長時，檢驗室與健檢部分也是請保吉生公司負責全院的檢驗的設備及人員。

除了羅東聖母醫院之外，還有台中部立醫院之外，還有台南新樓醫院，埔里基督教醫院，台北醫學大學附設醫院、萬芳醫院也是保吉生公司來負責提供檢驗設備及健檢服務。

保吉生比台大及長庚更早引進台灣全自動化檢驗設備，減少許多人為的誤差。保吉生也引進智慧型抽血櫃台，從報到開始，醫檢師便可以知道病人要做的檢驗內容，特別是自動印出試管標籤，讓醫檢師與病人當面確認檢驗項目，再張貼在採血管上，如此可避免過去在貼錯標籤的問題。



圖／擷自保吉生化學(股)公司網站

新的檢查方法造福國民健康

陳：子宮頸抹片檢查率過去在台灣約僅有40-50%左右，大部分的婦女因為害羞、沒有時間或是因婦產科診所很少，而疏於做子宮頸抹片，但貴公司有一種可以自己採檢體的產品，能讓婦女自行在家採檢檢體，不必親自到醫院檢查。請陳董分享一下你們引進這樣的檢驗方法對婦女健康的重大意義。

簡：十多年前就已經有這樣的技術。我們知道子宮頸癌的引發是人類乳突病毒（HPV），WHO說若體內檢驗沒有這種病毒，那麼婦女大約3、5年做一次子宮頸抹片即可。這種檢驗很簡單，婦女只要拿取採檢的棉花棒，自行在家中採檢，再送到檢驗單位即可。保吉生在十多年前便曾與國民健康局（今國民健康署）合作，藉著各地區衛生所發放採檢的棉花棒給婦女，自行採檢後把檢體交給我們即可達到檢查效果！

陳：這是很好的服務，許多偏鄉婦女不會刻意到都市接受子宮頸抹片，這樣的措施讓許多從未接受過檢查的婦女有檢查機會，真是一大福音。



智能採簡系統。圖／擷自保吉生化學(股)公司網站

簡董：衛福部在去年成立一個專案辦公室，希望在2025年消除C型肝炎，透過衛生所挨家挨戶抽血檢驗，或許也可趁機將檢查人類乳突病毒（HPV）的採檢棉花棒發給沒有定期做子宮頸抹片的婦女，從一個鄉鎮開始普查，提高檢查率。目前C型肝炎的採檢已經透過與扶輪社合作，各鄉鎮由扶輪社申請世界扶輪基金（Global grants），由衛生局的護理人員挨家挨戶去訪問，針對沒有做過檢查的人來採檢，也能同時加入人類乳突病毒（HPV）的採檢。

陳：過去因為疏於檢查，若能趁機提升檢查率，發現更多個案，也可以預防子宮頸癌，或早期發現個案，這是很重要的！

另外，世界上有許多傳染病是由扶輪社的協助而得到撲滅，例如小兒麻痺目前已在台灣絕跡，當年全世界的扶輪社就是參與在小兒麻痺疫苗的接種推廣及防治，台灣的扶輪社也都有參與提供經費。

簡：目前全世界只剩兩個國家還有小兒麻痺的病例，是需要繼續努力的。除了扶輪社在小兒麻痺的防治上有許多貢獻，比爾蓋茲也提供許多經費，不過，在小兒麻痺的防治上，扶輪社的確有許多貢獻。（待續）

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