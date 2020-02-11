陸委會今（11）日宣布，12日起，持長期居留證或長期探親證的國人或中國籍配偶的中國子女，准予入境，但須居家檢疫14天。圖／陳惠卿

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情持續延燒，陸委會今(11)日宣布，12日起，目前以商務履約等6類事由，已在台停留的中國人士，可申請延長停留期限，持長期居留證或長期探親證的國人或中國籍配偶的中國子女，准予入境，但須居家檢疫14天。

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，陸委會表示，因應武漢肺炎疫情發展，基於防疫減少人員移動風險，考量人道精神並兼顧人員防疫管理，經相關機關會商、並提報中央流行疫情指揮中心決定，自2月12日零時起，對中國人士採取入出境管制措施。

陸委會說明，目前以商務履約、跨國企業內部調動、投資經營管理、駐點服務、團聚及短期探親等6類事由，已經在台停留的中國人士，申請延長停留期限，得專案逐次核給15天。

另，持社會考量專案長期居留證或長期探親證之國人或中配的中國子女，基於家庭團聚及人道考量，准予入境，入境後須居家檢疫14天。

陸委會強調，對相關中國人員的管理措施，在面對更形嚴峻的境外疫情發展，基於防疫減少人員移動風險，審酌上揭人員目前已經在台停留多時，不會增加境外移入防疫的風險，或考量家庭團聚、共同生活倫理需求，經綜合考量防疫風險與人道因素，採取這些強化管理措施，後續並將視疫情發展，即時檢討相關管理作為。