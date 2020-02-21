中國人都知道說真話會死人，批判中共會坐牢，所以，寧願忍受瘟疫的毒害，也不願站起來，推翻這個失能腐敗的政權。蔣介石說過一句話：「中國人相信共產黨的好話，這種中國人若不走進18層地獄，是不可能清醒的。」圖為武漢火神山醫院。圖／擷自中國國防部網站

人類歷史上，瘟疫和戰爭經常攜手降臨，對人性展開試煉，留下喜怒哀傷的痕跡，這一次，「武漢肺炎」又何嘗不是如此？

1665年，瘟疫黑死病侵襲倫敦，距離倫敦不遠的亞姆鎮，有一位布商，他從倫敦買回一批布料，但是，後來發現布料中藏著一隻老鼠，沒多久，鎮裡有人莫名死亡了，布商懷疑老鼠惹禍，於是，布料商把這個事情，向鎮長報告，最後小鎮召開鎮民會議，全鎮的人決議自己把小鎮查封起來，所有人禁止外出，那怕是飢餓，最後，瘟疫走了，鎮內死亡三分之二人口，亞姆鎮被英國人稱為最勇敢的小鎮。

面對瘟疫與死亡，有人表現勇敢，有人貪生怕死，這些都屬人性，高貴的人性，使這個國家勇敢，惡質的人性使國家沒落。

「武漢瘟疫」，延誤時機，以致事態緊急，中共政府強制封城，一方面考驗普通老百姓，也考驗中共政權，到底這個政府愛權力？還是愛人民？現在看來，這個政權愛權力，甚於愛人民，維穩重於防疫，所以，講真話的人死了，稍好一點就是進黑牢，清大教授許章潤，許志永律師，方斌，陳秋實全部失蹤了，對中共迫害這些說真話英雄，中國人默默接受了，只有香港民主派，還為這些人上街抗議，說出真話的外國媒體，不是被吊銷執照，就是被驅逐出境，這些老外替中國老百姓喊冤，仗義執言，但是，中國人沒有支持他們，這才是最大悲哀。

瘟疫肆虐之下，中國老百姓依然沉睡，沒有人把矛頭指向這個貪腐邪惡政權，到底是中共洗腦太厲害，還是中國人太軟弱？如果說，瘟疫只是第一層地獄，很顯然，中國人還沒走到第18層，所以，持續吹捧中共政權好棒棒，就如同被收買的「世衛組織」。

在中國，所有人都知道說真話會死人，批判中共會坐牢，所以，寧願忍受瘟疫的毒害，也不願站起來，推翻這個失能腐敗的政權，如同蔣介石說過一句話，「中國人相信共產黨的好話，這種中國人若不走進18層地獄，是不可能清醒的」。

怕死是人性，欺善怕惡也是人性，這個時候，多數中國人選擇對中共忍耐，如同台商選擇罵台灣，不罵中國，當危險降臨的時候，台商選擇相對安全的台灣，把偉大的祖國拋諸腦後，一句，「愛台灣」，就是最廉價的人性，愛台灣的意思，就是我愛我的命，說真的，這些人既不愛中國，也不愛台灣。

二戰期間日裔美國人被關進集中營

政客在瘟疫之下，喜歡用人道主義來說嘴，其實太過沉重，因為中國和台灣之間情況特殊，這種特殊關係，導致政府的政策兩難，再加上醫療資源有限，順了台商，大量搶救回國，就傷了本地人醫療權益，這一切已經是事實，甚至干擾到很多政策的推動，今天，使台商夾在中國與台灣之間，雙邊腳色衝突，政府必須承擔比較多的錯誤，如同過去我所說，兩個互有敵意的國家，這種關係走太快，相較南北韓，保留固定區域的經貿，以及固定方式的旅行，停止所有自由行以及大小三通，回歸定點經貿，定點管制下旅行，恐怕是必須思考的方向。

當下要處理已經陷在中國的台商，以及財產和家屬多數在中國，而且動彈不得的台商，只能以「歸化政策」處理，這才是負責任的人道主義，因為誰也無法保證，未來中國是否發生類似的重大瘟疫或者是戰爭，台商依然會變成人質，過去，美國在二戰期間，把所有日裔美國人關進集中營，就是一個例子，美國政府無法冒險讓日裔美國人自由行動，就算你高喊愛美國，也無補於事。

我們必須承認，讓人民進入敵國自由經商，是一種最笨的主意，30年下來的經驗，已經證明這一點，旅行與經貿來往，並沒有降低中台之間的敵意，反而使歧見更增加，認真而言，中台之間關係，比起南北韓更危險，而這種危險，是過去錯誤政策造成的，政府似乎沒想過，假設今天不是瘟疫，而是戰爭，政府要如何處理留在中國的數十萬人呢？

政客喜談人道主義，卻難以實行，因為人道及慈悲，聖經說，把自己擁有的東西施捨別人，不是慈悲，把自己所需要的東西給別人，才是慈悲，《鐵達尼號》電影中，沈船時刻來到，許多人需要救生艇逃命，但是，美國梅西百貨老闆把他可以擁有，而且極需要救命的救生艇位子，讓給別人，寧願自己死亡，這才是真慈悲，也是真人道主義，我自信自己做不到，馬英九，朱立倫也做不到，所以，不要再談人道主義了，因為太沉重了。