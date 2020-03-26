一對英籍夫婦在台居家檢疫，英籍女性越洋母親抱怨環境骯髒，其母親轉而向BBC投訴台灣居家檢疫環境像監獄，此事引起指揮中心注意，指揮官陳時中非常嚴肅回應，我們沒有虧待人。圖/取自指揮中心直播

英媒BBC報導，英籍28歲的Natalie Dawson夫婦抱怨在台居家檢疫期間環境骯髒，沒有熱水，像監獄一樣，對此，中央流行疫期指揮中心指揮官陳時中嚴肅回應，「我們沒有虧待別人!」「台灣絕對沒有虧待他們!」

BBC報導，28歲的Natalie Dawson原計畫與澳籍的丈夫Rohan Pixley一同前往澳洲，並中途在台灣停留。因疫情升溫，兩人取消前往澳洲的行程，此時台灣政府也告知他們，必須要進行14天的居家檢疫。

Natalie Dawson的母親Jill Weaver向BBC表示，道森原本向衛生單位表示，他們願意在原本居住的飯店內進行隔離，但過沒多久，就被救護車帶往「未知地點」隔離。Jill Weaver說，隔離的地方就像監獄一樣，他們被鎖在裡面，有人一天幫他們送三次食物，但品質很差，份量也很少，還抱怨「房間很髒，他沒有熱水也沒辦法洗衣服。」

Jill Weaver說，她的女兒患有自體免疫疾病乳糜瀉 （celiac disease），必須採取無麩質飲食以避免過敏反應。這對夫妻自3月14日起就開始接受檢疫，預計本周六（28日）解除隔離。

英國外交及國協事務部（FCO）則回應，他們正在協助一位遭到隔離的英國女性，FCO發言人表示：「我們代表處的人員經常與她保持聯繫，並且已將她對所處環境的擔憂提報給台灣官方。」

指揮中心被問及此事，指揮官陳時中回應，「我們沒有虧待別人!」、「台灣絕對沒有虧待他們!」指揮中心發言人莊人祥說明，這兩人是14日入境台灣，由於從歐洲入境需居家檢疫，原本規劃安排至民宿住14天，但對方自述沒有錢，才在15日安置到某處（地方政府檢疫所），每天吃加住收250元。

莊人祥說，熱水問題，已經在入住當天凌晨2點修復，如果英國人「突然想起來有錢的話」，當然可以安排好一點的地方。還問媒體:「你們願不願意幫我們平反一下。」