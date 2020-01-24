武漢肺炎蔓延，陸委會提醒民眾注意旅遊安全及衛生防護，政府在年節期間將持續強化邊境檢疫措施，以降低疫情衝擊。圖／ 桃園捷運公司（資料照）

中國武漢去年12月爆發新型冠狀病毒肺炎病例，近期疫情快速擴散，已擴及中國20多個省市，陸委會表示，政府已採取相應防治措施，包括在國際及小三通港埠全面提升警戒，提醒民眾注意旅遊安全及衛生防護，政府在年節期間將持續強化邊境檢疫措施，以降低疫情衝擊。

陸委會表示，依中國官方公布數字，到1月24日凌晨，確診的病例數累計超過800例，死亡25人，，且數字還在上升中，從多起病例分析來看，目前疫情已經出現人傳人、醫務人員感染及社區傳播，傳播途徑以呼吸道傳染為主，疫情擴大蔓延風險持續升高。

陸委會指出，政府對於疫情最嚴重的武漢地區，已採取嚴格防範措施，從疫情傳出的當天，疾管署即啟動武漢直航班機的登機檢疫；隨著疫情升高，陸委會於1月16日發布旅遊警示黃色燈號，又在21日調升為橙色燈號，建議民眾避免非必要的旅行；經相關機關會商，1月23日起對於武漢旅行團及自由行旅客採取暫緩來台措施。

陸委會說明，由於疫情蔓延擴大，政府已採取相應防治措施，包括在國際及小三通港埠全面提升警戒，自1月15日起將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病等，1月20日成立中央流行疫情指揮中心，統籌各部會資源與人力等，在年節期間持續強化邊境檢疫措施、確保防疫物資充裕、進行醫療院所演練整備等，以降低疫情對國內衝擊，全力防護國人健康安全。

面對中國疫情擴大的威脅，陸委會再次提醒，國人如需前往中國，一定要注意個人衛生照護，落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所；回口入境時如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估。

返國14天內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打免付費防疫專線1922或(0800-001922)專線並依指示配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站。陸委會也提醒在中國的台商、台生、台師等人員，倘續留當地，除了要作好個人衛生防護，如有緊急狀況需要聯絡，可撥打海基會緊急服務中心專線 886-2-25339995尋求協助。