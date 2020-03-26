雙城論壇今（26）日在台北市政府舉行，由台北市長柯文哲及新北市長侯友宜共同主持，柯文哲致詞時表示，雙北是共同生活圈，需要彼此合作，他笑稱已經到了唇亡齒寒的程度，針對這次的疫情定調為雙北合作、資源共享、政策一致，雙北齊心抗疫。

柯文哲表示，兩市的資源共享包含防疫旅館、防疫專車以及捷運線捷運的規範都需要一致，利用這次會議，將雙方討論的合作事項做確認，希望可以平安度過這一次的疫情。

會後媒體詢問，雙北是否有具體的合作共識和項目，以及未來若要封城，雙北如何合作？柯文哲回應，雙北合作交流平台會議，市長層級的部分是1年1次，副市長層級是1年2次，事實上平常就有很多合作事項，過去幾年就有140多案的合作事項，所以本來雙北就有很多合作事項。

柯文哲說，為因應疫情，會前他跟侯友宜就已私下談過，針對疫情就定調為雙北合作、資源共享、政策一致，因為雙北本來就有很多合作的基礎和合作項目，特別在大台北生活圈，資源共享，再來就是政策一致，比如捷運在北市和新北的量測體溫和超過幾度不准搭乘要一致，今天有討論到10個項目。

柯文哲提到，他有跟侯友宜說，疫情會拖相當久，以後還是陸陸續續出現新的問題，只要兩邊的對口單位都很清楚，就且戰且走；今天就訂出10個SOP雙北要一致，包括防疫旅館、防災士的訓練、防疫計程車、搭乘捷運超過幾度不准搭乘以及發燒的旅客後續要怎麼處理、校園的防疫、集中檢疫所，口罩自動販賣機的試辦計畫後續要怎麼做，以及退休醫護人員互相支援機制等等。

柯文哲舉例，不管是北市或是新北，如果跟護理師公會談的價格應該要一樣，包括漁產、畜產等批發市場，都有duplicate，萬一其中一個垮掉，另一個就要take over，諸如這種的合作事項相當多；他認為在溝通的過程中還是會有很多新的問題出現，最重要的就是須要有對口單位並且戰且走。

侯友宜則說，他和柯文哲都是同一步調，雖然目前沒有封城狀況，但要為下個階段做準備，動員準備階段要做動員準備計畫，針對人力、物力、財力、科技、交通衛生軍事等盤點，盤點完後就現在衛生防疫情形進行適度調整。

關於區域聯防的共識，有沒有可能延伸到北北基桃？柯文哲說，雙北合作的基礎上，基隆納進來是合理，桃園是北桃，Core核心還是雙北，侯友宜來跟他講的時候就有找過基隆跟桃園，都有聯絡過，沒問題，本來就是大台北生活圈嘛，本來就合理。

至於之前提過疫調的部分希望能夠縣市交流，是否有達成共識？台北市副市長黃珊珊說明，會議上已經跟新北市達成共識，兩市相關人員有往來及互動的地方，疫調會主動通知對方，讓第一線不會有落差，最重要是中央希望市府往中央報，報完下來的時間會有時間差，所以新北市跟台北市今天有做好對口，以後有相關內容都會主動互相聯絡。