「高中就讀南一中時期，我寄宿在南一中旁的天主教的百達宿舍，因而遇到一位對我影響很深的神父-自西班牙的袁國柱神父...(圖/陳俊廷 合成/峯子不瘋)

「高中就讀南一中時期，我寄宿在南一中旁的天主教宿舍，因而遇到一位對我影響很深的神父-來自西班牙的袁國柱神父，我們住在百達宿舍的都懷念袁神父，他是一位最好的老師，他的身教重於言教。他從未向我傳教，其生活、工作與人生一直都在影響我。」陳永興醫師在２０１８年６月《袁國柱神父20周年追思紀念會》說：「從袁神父身上看到並學習到一個有信仰的人怎樣在過其生活、怎樣奉獻與不求回報。從他身上對我以後所做的很多工作有很大影響……。」

陳永興在致詞中並說：「袁神父在耕莘文教院時約１９８２，１９８３左右，我在這個地方辦了很多活動，那時辦《台灣文藝雜誌》，辦台灣本土音樂與本土文學很多活動，在戒嚴未解除前的當時提倡台灣本土文學藝術都是禁忌。每一場活動都引來警總關切。但神父相信其學生，神父承擔很多壓力，但還是鼓勵我」。陳永興以其後來投入很多社會運動、人權工作時，常和袁神父談很多事情，神父的鼓勵與肯定！讓他可以替臺灣社會多做一點事情。他說：「所以我覺得神父是一個很好的老師影響我一輩子，我也會回想父親生前對我的影響，神父對我的影響不下於我的父親…

民報正在系列連載「走過驚濤駭浪的年代--陳永興七十省思」。陳醫師在專文（二）說明其台灣意識的萌芽、覺醒與投身社會服務奉獻影響其一生至今的父母與「師長」。今「陳永興人生七十」影音口述(二)與２０１８年６月《袁國柱神父20周年追思紀念會》的致詞內容同步在網路上線！

「我母親是鳳山人，是鳳山望族在高雄很有影響力的家庭。母親對人非常照顧、慷慨非常有愛心，所以我感覺我的個性有深受母親的影響。所以，我對較弱勢需要人照顧者，我都很願意幫忙；而我父親是高雄縣湖內鄉「太爺庄」的人，對我的影響就是很清廉、守法、公平與不妥協，對貪汙腐敗或不合理都不會去迎合。我認為這是我父母在無形中對我的影響」。

(40秒短版)

※【專文】回顧成長的歲月 - 兼懷念父親拒絕加入國民黨的父親 人生歸零從頭開始

文／陳昭惠（東海大學經濟系教授） 2017-04-22

https://www.peoplenews.tw/news/cc944682-ffa0-4beb-a499-6dec6d39a9e7

此外，什麼是「有計畫性的讀書」？袁神父告訴我，要有份書單，如對台灣文學有興趣，要將重要的台灣文學作家與其重要文學作品，可將其列出來並有計畫性地看。閱後還要有心得。如對宗教、歷史或哲學有興趣則也是同款要有書單。陳永興說：「袁神父對我是很大的啟發。」

另外，每逢寒暑假，袁神父都會帶我們這些高中生去露營。陳永興指有次帶我們去屏東縣霧台鄉與山地門等原鄉，我們因露營開始接觸原住民。所以我讀大學在高醫就組「百達山地服務團」去霧台替原民做很多服務。袁神父啟發我做社會服務的工作。而且用團體組織的方式去做服務工作，袁神父是我投入社會服務很重要的人生啟蒙老師。從他身上對我以後所做的很多工作有很大影響。

「我非天主教，也不是宜蘭人怎會跑到羅東擔任院長」？陳永興在《袁國柱神父20周年追思紀念會》也提及這一段：那時天主教羅東聖母醫院神父來找我，因知我辦過百達山地服務團，看過我出版的「山地服務在霧台」，知道我們關心偏鄉弱勢原住民，宜蘭也有南澳、大同鄉，他們常去替原民看診。陳永興說：「我在聖母醫院服務六年，還募款蓋了全台灣首座老人醫療大樓。我想袁神父冥冥之中的引導…」(待續）

※完整內容上網影音(20分版)

※【專文】走過驚濤駭浪的年代--陳永興七十省思(２)

https://www.peoplenews.tw/news/485987c8-acaa-450c-a82e-c5a0e7f8efa7

※２０１８／０６／１６《袁國柱神父20周年追思紀念活動》

地點：台北市耕莘文教院

主辦 #百達我為人人協會協辦 #天主教神修小會 #天主教醫師協會

#天主教耶穌會

#袁國柱 神父簡介

早年任教 #台大外文系(1959-1962)，之後服務於台南 #百達文教中心(1962-1973)、台中 #磊思中心(1973-1979)、台北 #耕莘文教院(1979-1987) 、

高雄 #四維文教院(1987-1993) 、中華省會長辦公室(1993-1997)和彰化 #靜山靈修中心(1997-1998)，陪伴輔導並影響無數年輕學子。

1965年，由西班牙籍天主教神父─袁國柱神父，在台南設立『百達學生中心』， 照顧外地來台南唸書的高中學子，提供住宿餐飲、生活教育、照顧服務、團康與團隊生活訓練，教導青年們建立紀律、自我管理。『百達學生中心』畢業之成員組成百達友會，持續投入社會服務工作。

1973年，創設「百達山地服務團」，培訓大專院校的青年學生，利用假期至小米的故鄉—屏東霧台各部落提供服務，包括兒童課後輔導、團康活動、農業宣導、儲蓄互助及醫療服務等。百達山地服務團持續進行服務工作達20年。

２０１８年是百達學生宿舍創設五十周年，舉辦感恩紀念活動，邀請百達學生中心各屆會友，百達山地服務團團友，及歷年來支持百達的友人，一同共襄盛會。

1965年，由西班牙籍天主教神父─袁國柱神父，在台南設立『百達學生中心』， 照顧外地來台南唸書的高中學子，提供住宿餐飲、生活教育、照顧服務、團康與團隊生活訓練，教導青年們建立紀律、自我管理。『百達學生中心』畢業之成員組成百達友會，持續投入社會服務工作。

1973年，創設「百達山地服務團」，培訓大專院校的青年學生，利用假期至小米的故鄉—屏東霧台各部落提供服務，包括兒童課後輔導、團康活動、農業宣導、儲蓄互助及醫療服務等。百達山地服務團持續進行服務工作達20年。

2018年是百達學生宿舍創設五十周年，舉辦感恩紀念活動，邀請百達學生中心各屆會友，百達山地服務團團友，及歷年來支持百達的友人，共襄盛會。

(陳永興致詞摘錄翻攝自《袁國柱神父20周年追思紀念活動》)