新聞標題【民報】【影音】「陳永興人生七十」影音口述(二)
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【影音】「陳永興人生七十」影音口述(二)

※２０１８年６月《袁國柱神父20周年追思紀念會》

 2020-03-02 19:46
「高中就讀南一中時期，我寄宿在南一中旁的天主教的百達宿舍，因而遇到一位對我影響很深的神父-自西班牙的袁國柱神父...(圖/陳俊廷 合成/峯子不瘋)
「高中就讀南一中時期，我寄宿在南一中旁的天主教的百達宿舍，因而遇到一位對我影響很深的神父-自西班牙的袁國柱神父...(圖/陳俊廷 合成/峯子不瘋)

「高中就讀南一中時期，我寄宿在南一中旁的天主教宿舍，因而遇到一位對我影響很深的神父-來自西班牙的袁國柱神父，我們住在百達宿舍的都懷念袁神父，他是一位最好的老師，他的身教重於言教。他從未向我傳教，其生活、工作與人生一直都在影響我。」陳永興醫師在２０１８年６月《袁國柱神父20周年追思紀念會》說：「從袁神父身上看到並學習到一個有信仰的人怎樣在過其生活、怎樣奉獻與不求回報。從他身上對我以後所做的很多工作有很大影響……。」

陳永興在致詞中並說：「袁神父在耕莘文教院時約１９８２，１９８３左右，我在這個地方辦了很多活動，那時辦《台灣文藝雜誌》，辦台灣本土音樂與本土文學很多活動，在戒嚴未解除前的當時提倡台灣本土文學藝術都是禁忌。每一場活動都引來警總關切。但神父相信其學生，神父承擔很多壓力，但還是鼓勵我」。陳永興以其後來投入很多社會運動、人權工作時，常和袁神父談很多事情，神父的鼓勵與肯定！讓他可以替臺灣社會多做一點事情。他說：「所以我覺得神父是一個很好的老師影響我一輩子，我也會回想父親生前對我的影響，神父對我的影響不下於我的父親…

民報正在系列連載「走過驚濤駭浪的年代--陳永興七十省思」。陳醫師在專文（二）說明其台灣意識的萌芽、覺醒與投身社會服務奉獻影響其一生至今的父母與「師長」。今「陳永興人生七十」影音口述(二)與２０１８年６月《袁國柱神父20周年追思紀念會》的致詞內容同步在網路上線！

「我母親是鳳山人，是鳳山望族在高雄很有影響力的家庭。母親對人非常照顧、慷慨非常有愛心，所以我感覺我的個性有深受母親的影響。所以，我對較弱勢需要人照顧者，我都很願意幫忙；而我父親是高雄縣湖內鄉「太爺庄」的人，對我的影響就是很清廉、守法、公平與不妥協，對貪汙腐敗或不合理都不會去迎合我認為這是我父母在無形中對我的影響」。

(40秒短版)

【專文】回顧成長的歲月 - 兼懷念父親拒絕加入國民黨的父親 人生歸零從頭開始

文／陳昭惠（東海大學經濟系教授） 2017-04-22

https://www.peoplenews.tw/news/cc944682-ffa0-4beb-a499-6dec6d39a9e7

此外，什麼是「有計畫性的讀書」？袁神父告訴我，要有份書單，如對台灣文學有興趣，要將重要的台灣文學作家與其重要文學作品，可將其列出來並有計畫性地看。閱後還要有心得。如對宗教、歷史或哲學有興趣則也是同款要有書單。陳永興說：「袁神父對我是很大的啟發。」

另外，每逢寒暑假，袁神父都會帶我們這些高中生去露營。陳永興指有次帶我們去屏東縣霧台鄉與山地門等原鄉，我們因露營開始接觸原住民。所以我讀大學在高醫就組「百達山地服務團」去霧台替原民做很多服務。袁神父啟發我做社會服務的工作。而且用團體組織的方式去做服務工作，袁神父是我投入社會服務很重要的人生啟蒙老師。從他身上對我以後所做的很多工作有很大影響。

「我非天主教，也不是宜蘭人怎會跑到羅東擔任院長」？陳永興在《袁國柱神父20周年追思紀念會》也提及這一段：那時天主教羅東聖母醫院神父來找我，因知我辦過百達山地服務團，看過我出版的「山地服務在霧台」，知道我們關心偏鄉弱勢原住民，宜蘭也有南澳、大同鄉，他們常去替原民看診。陳永興說：「我在聖母醫院服務六年，還募款蓋了全台灣首座老人醫療大樓。我想袁神父冥冥之中的引導…」(待續）

※完整內容上網影音(20分版)

※【專文】走過驚濤駭浪的年代--陳永興七十省思(２)

https://www.peoplenews.tw/news/485987c8-acaa-450c-a82e-c5a0e7f8efa7

※２０１８／０６／１６《袁國柱神父20周年追思紀念活動》

地點：台北市耕莘文教院

主辦 #百達我為人人協會協辦 #天主教神修小會 #天主教醫師協會

#天主教耶穌會

#袁國柱 神父簡介

早年任教 #台大外文系(1959-1962)，之後服務於台南 #百達文教中心(1962-1973)、台中 #磊思中心(1973-1979)、台北 #耕莘文教院(1979-1987) 、

高雄 #四維文教院(1987-1993) 、中華省會長辦公室(1993-1997)和彰化 #靜山靈修中心(1997-1998)，陪伴輔導並影響無數年輕學子。

1965年，由西班牙籍天主教神父─袁國柱神父，在台南設立『百達學生中心』， 照顧外地來台南唸書的高中學子，提供住宿餐飲、生活教育、照顧服務、團康與團隊生活訓練，教導青年們建立紀律、自我管理。『百達學生中心』畢業之成員組成百達友會，持續投入社會服務工作。

1973年，創設「百達山地服務團」，培訓大專院校的青年學生，利用假期至小米的故鄉—屏東霧台各部落提供服務，包括兒童課後輔導、團康活動、農業宣導、儲蓄互助及醫療服務等。百達山地服務團持續進行服務工作達20年。

２０１８年是百達學生宿舍創設五十周年，舉辦感恩紀念活動，邀請百達學生中心各屆會友，百達山地服務團團友，及歷年來支持百達的友人，一同共襄盛會。

1965年，由西班牙籍天主教神父─袁國柱神父，在台南設立『百達學生中心』， 照顧外地來台南唸書的高中學子，提供住宿餐飲、生活教育、照顧服務、團康與團隊生活訓練，教導青年們建立紀律、自我管理。『百達學生中心』畢業之成員組成百達友會，持續投入社會服務工作。

1973年，創設「百達山地服務團」，培訓大專院校的青年學生，利用假期至小米的故鄉—屏東霧台各部落提供服務，包括兒童課後輔導、團康活動、農業宣導、儲蓄互助及醫療服務等。百達山地服務團持續進行服務工作達20年。

2018年是百達學生宿舍創設五十周年，舉辦感恩紀念活動，邀請百達學生中心各屆會友，百達山地服務團團友，及歷年來支持百達的友人，共襄盛會。

(陳永興致詞摘錄翻攝自《袁國柱神父20周年追思紀念活動》)

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