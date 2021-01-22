國民黨結合韓粉出征，一戰成功，士氣大振，羅列一堆名單，決定朝向所到之處「寸草不生」的壯志挺進，國民黨一夕轉型，變成戰狼，好像吃到韓粉口水，外表比較像在野黨，由溫和轉向強硬，可惜，失去理性的政黨，如同刀鋒兩面，中間溫和的淺藍將何去何從？

無獨有偶，中共這隻紅色戰狼，瘟疫肆虐北京，依舊戰力不減，成功干預美國大選，讓拜登上台，面對美國拜登政府登場，持續實施兩手策略，軟的策略由外交部進行，溫柔喊話，硬的策略來自中南海，除了進一步打殺香港民主人士，壓迫新疆維吾爾人，試探拜登政府反映，軟的一手卻是向美國跪求恢復經貿政治關係，希望拜登不要學習川普，持續進行美中脫鉤戰略，川普美中脫鉤戰略，推動兩年下來，雖然難免自傷，卻已經讓中共倒退十年。

中共對台持續統戰

另外，雖然「武漢疫情」當頭熱燒，入侵北京，中共對台灣的統戰並未停止，汪洋又重提老調，一手軟的惠台措施，吸收台商台企，另一手還是戰機闖關，武嚇不停。老共對台的另一手認知作戰，更上層樓，文字更加洗練，從電視轉到網路發展後，更是無人管理，拋棄新聞自律守則，顛倒是非，半真半假的訊息傳播，手段依然如故，並且比過去吸收更多網路年輕人入股。雖然，美國拜登政府對台政策還未明朗，是否回到「一中政策」尚未可知，到目前，很多宣言充滿隱晦，台灣的危機，只能說比川普執政時更加兇險，執政黨實在無法大意，如果藍紅兩黨合力圍剿，民進黨江山恐怕無法穩住，這才是台灣大危機。

過去，藍色政黨雖然在野，卻不脫親美色彩，黨員溫和居多，就算班師回朝，重返執政，估計還是走親美政策，這是穩定台灣的力量。但是，自從美豬進口事件爆發後，國民黨已經慢慢左傾，走向反美的道路，與紅色共黨一口出氣，中共自己進口萊豬，卻反對台灣進口，很顯然不希望台灣加入美國自由貿易陣營，動機相當清楚，而國民黨操作美豬進口議題，從支持者上升來到5成以上，可見操作相當成功，這裡面紅色媒體文宣連續出手，功不可沒，國民黨刻意讓人民忘記萊牛，忘記國民黨和共產黨的聯手，甚至讓你不懷疑這家媒體是紅色的，利用言論自由，達到認知轉移目的。

民主國家的最大缺憾就是言論自由，最大的優點也是言論自由，因為，言論自由讓不滿意的被治理者，有宣洩出口，確保不容易讓社會走向武力革命，但是，也容易造成治理者的統治危機。

台灣防疫不可大意

如今，武漢瘟疫蔓延全球，一年下來，瘟疫雖然在台灣受到壓制，使台灣一戰成名，走上國際舞台，加上經濟成長是亞洲冠軍，這兩項政績無疑是執政黨的政治盾牌，使在野黨和紅色媒體的攻擊，受到遏止，但是，衛福部所屬的桃園醫院，出現院內感染之後，情勢正在改變，更糟的是醫院感染來自醫師以及變種病毒，更增加國民黨攻擊口實。

國民黨一改溫良恭儉讓態度，抓住這個破口，學習紅色戰狼，先利用藍色幫閒者楊志良放話，處處挑釁，接下來是利用網路紅色媒體猛攻，面對這樣的局面，民進黨必須阻擋防疫破口擴大，更需要更多的完美執政，否則2022年的地方選舉到來，廝殺將更加厲害。

陳時中一個人，抵擋來自藍營的攻擊，從健保漲價、進口美豬、抵抗藍營推薦的中國疫苗、拒絕過年台商的旅行泡泡，所靠就是防疫的成就，可以說服國人。如今防疫出現破口，不能等閒視之。

國民黨已經變成戰狼，藉著激情韓粉的快意復仇，尋找情緒出口，罷免王浩宇成功之後，更加沉溺於政權的追逐，提出要罷免空軍總司令。羅智強揚言，還有更多下一個罷免對象，企圖掀起全台灣對綠營的罷免潮，藉以搞亂台灣社會，國民黨對台灣的防疫和經濟成就眼紅，抨擊多，讚美少，他的目標是奪權，根本不會在乎台灣人的生死。



作者指出，國民黨已經變成戰狼，藉著激情韓粉的快意復仇，尋找情緒出口，罷免王浩宇成功之後，更加沉溺於政權的追逐。圖／民報資料照