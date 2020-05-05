川普總統一直以來都主張把製造業從海外遷回美國，美國國務院副國務卿基斯·克拉奇（Keith Krach）向路透社表示正在全力推動這一計劃。圖／擷自維基百科，公有領域

川普政府正推動兩項針對中國的計劃，一是考慮重新加徵關稅懲罰中國隱瞞疫情的錯誤；二是改變全球工業供應鏈的佈局，糾正過度依賴中國的狀況。

川普總統一直以來都主張把製造業從海外遷回美國，新冠病毒大流行給美國造成了巨大的經濟破壞和生命損失，促使美國政府下決心改變美國在生產和供應鏈方面過度依賴中國的狀況。美國也希望供應鏈轉移到更為友好的國家。

美國國務院負責經濟成長、能源和環境事務的副國務卿基斯·克拉奇（Keith Krach）對路透社說：「最近幾年國務院一直在研究解決這個問題，但現在「我們在全力推動這一計劃。」「我認為，關鍵是要搞清楚哪些是關鍵行業，那裡是關鍵瓶頸。」

克拉奇強調，這個事情對於美國的安全非常重要，政府將很快宣布新的措施。

政府官員透露，美國商務部、國務院和其它部會正在想辦法如何推動企業把外包業務和製造業遷出中國。稅收優惠和遷移補貼等具體方案都在研究之中。

路透社引用一位消息人士的話說，「整個政府都在推動這個事情。」他說，政府各部門都在調查，哪些製造業屬於「關鍵」行業，如何在中國以外生產這些產品。

一直以來，影響川普的中國政策的力量是支持貿易的顧問們和對華強硬派。每一項對華政策都是雙方幕後的較力的結果。消息人士稱，現在強硬派表示，他們的時候到了。

一位資深的美國官員說：「目前正逢其時：大流行讓人們對跟中國做生意的各種憂慮都突出地暴露出來了」，「過去人們認為他們跟中國做生意賺了那麼多的錢，現在呢，新冠病毒造成的經濟破壞超過了他們賺的這些錢的多少倍。」

川普多次表示，他會對中國商品加徵新的關稅，把目前對價值3700億美元的中國商品加徵的高達25%的關稅進一步提高。

消息人士說，供應鏈遷移問題的討論非常具體、詳細，有政府多部門參與。美國試圖建立一個被稱之為「經濟繁榮網」的「可信任夥伴」聯盟。其中包括企業和民間社會團體。它們的運作都必須按照同一套標準，無論是涉及數字業務、能源和基礎設施，還是研發、貿易、教育和商業等。

美國國務卿蓬佩奧4月29日表示，美國政府正在與澳大利亞、印度、日本、新西蘭、韓國和越南攜手「推動全球經濟的發展」。

蓬佩奧說，相關討論涉及「我們採用什麼架構……採用什麼樣的供應鏈來防止類似問題永遠不會再次發生。」