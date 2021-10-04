人類相處之道實在是一門不簡單的學問，尤其是如何做好人與人之間的溝通並不是那麼容易的事，因為每個人的原生家庭、生長環境皆造就其不同的經驗背景，且亦皆有其各自執著的一面。比如你要勸說一個人朝向適合他的「性向與能力」的方向去努力，才能達到其人生的理想境界，但是由於他的執著，無法認清「自己」，以致於一再執意地去做那簡直是緣木求魚，甚至是費其終生之精力亦是很難達成之願望。不過，即便是神仙去勸他，還是無法改變他的想法與做法，身為他的家人或親朋好友又能如何？而在每次失敗之後，他總不會反省別人對他的溝通與勸解，只是一味地怨天尤人，說這個社會環境不好，親朋好友不幫他的忙……等等，將世界任何人說成「皆是無情無義的人」。其實，這麼固執己見的人本身是頗有才華與能力的，只是他自己永遠不了解自己並不適合他執意去做的那件事罷了。像這樣的人，即使是上帝或孔子去向他溝通與勸導，依然很難改變他！

以最近在台灣正在舉行的選舉為例，筆者想不通，雖然憲法上規定人人有參選的權利，但正如台灣有一句諺語：「做生意的孩子難生，而從政的孩子更難生呀」，就是告訴我們經商從政或是做學者，從事百行百業的人皆有其「適才適所」的道理，一個不適合做生意的人硬要他去做生意，不賠才怪！一個不適合選舉的人硬要群眾去認同和支持他，這又談何容易呢？一個不適合做學者的人硬要他天天埋頭苦讀書本或是寫論文等孤寂苦澀的工作，那又是何等痛苦的事啊！因此，誠如西方哲學大師蘇格拉底曾所說的一句話：「認識你自己」（know yourself），這句話的確可以給每位想從事各行各業的人士作為人生努力的指針，人生順性隨性，凡事選擇適合自己的本性與能力去奮鬥，定當更能達到每個人的成功理想目標。