本來是中共好友的巴西總統波索納洛，日前痛罵老共釋放病毒，危害全世界，巴西突然反共，顯然和疫苗使用中國製，卻越打越糟糕有關，中共仿效白蛇精，自己放毒再救人，看來這一招已經被變種病毒打敗，病毒變化太快，至使老共的活性病毒疫苗，效力打折扣。

對中共由愛轉恨的還有智利，智利使用科興疫苗，卻變成南美洲疫情重災區，老共想靠著疫苗外交，攏絡美國後花園，並不容易。老共野心不會只是收拾南美而已，他要征服世界，因此，西方國家也在調整過去認知，從圍堵策略走向滅共策略，拜登口中民主和獨裁鬥爭，已經暗示著：這是一場你死我活的戰爭。

客觀而言，獨裁政權和民主政體，各有其優缺點，蘇聯時期，美蘇還可以各擁陣營，井水河水不患，但是，全球化之後，經貿快速聯結，老共「以經干政」，導致世局大亂，習近平認為獨裁也是一種民主，行政效率更高，處理疫情更快，勢必打敗民主國家，至於最後成敗因素，在於被老共控制的國家數量，到底有多少而定，老共控制國家越多，獨裁就會勝過民主，反過來，局勢就會反轉過來，有生之年，大家都可以見證這場博弈結局。

川普國師班農，前幾天接受訪問時說：「這個世界沒有救世主，中國奴隸無需等人來救，自己解放自己的時間已經到來」，班農的話暗示：「解除中國境內網路長城，已經有進展」，只要中國超過半數人口的貧民，眼睛打開，知道自己和國家的真實面貌，了解自己百年來被共產黨欺騙的奴隸身份，知道自己血汗錢進誰口袋，就會站出來推翻老共的謊言暴力政權。

德國是歐洲國家中最親共國家，最近也坦承，無法忍受巨大觀念差異，例如人權問題，觀念南轅北轍，也算是親共的紐西蘭總理也表示：不能為了與中國貿易，就放棄西方文化價值，尤其是人權課題，否則民主將為法生存，因為民主制度是依附在人權上面，既然理念衝突，最後必然你死我活了。

習近平獨攬大權引爆內爭

造成局面改變的原因，在於習近平個人野心膨脹太快，習近平一上台，就以肅貪為理由，清洗其他派系，快速抓權，改變老共多頭領導局面，企圖登上個人壟斷的帝位，於是龐大帝國變得越來越危險，好像一人駕著車向戰爭狂奔。

其次，中共帝國人口，超過歷史上任何帝國，國力更勝百年前的沙俄，或近代的納粹、蘇聯，這樣的帝國的國家決策，居然是習近平個人說了就算，幕僚以習近平為尊，沒有國會制衡，其決策危險可想而知，習近平的個人喜怒哀樂，決定世界是否安定，你想：這個世界怎麼可能持續忍受？

但是，僅僅推翻習近平，無法拯救中國，最好的方法是分裂中國，變成十個獨立國家，由這些國家各民族自我管理，甚至組成鬆散邦聯，十國獨立條件以不同民族為基礎，如漢族、滿族（東北）、朝鮮族、蒙古族、回族、維吾爾族、藏族、苗族、白族（雲南）、擺夷族（貴州）。

民國建立初期，孫文就因為未來國家型態，與廣東軍閥陳炯明看法分岐，陳炯明主張仿效美國聯邦制，各地軍閥放下武器，各組政府，既可以免去革命帶來戰亂，未來各政府結成聯邦，孫文卻主張恢復大一統國家，整軍展開北伐，搞了「聯俄容共」，最後死掉一山中國人，國民黨還失去政權，如今看來，陳炯明的見識比孫文高明太多。

習近平治理大型共產帝國，不以和平為追求目標，每天文宣把強國掛嘴上，歷史仇恨不能忘，還不知道掩飾擴張野心，不遭來天下圍攻，才怪了。



作者指出，許多原本親共國家已經紛紛表態無法忍受與中國的巨大觀念差異。圖／擷自FRANCE 24 English影片[/nop ]

