香港政府上週疑似透過多家傳媒「放風」，7月內將會安排區議員宣誓，如果被界定不符合宣誓效忠要求，將會被DQ（取消資格），甚至被追討去年1月上任起至今所有薪酬及津貼，估計每人涉及超過100萬港元（約13萬美元），隨即引發民主派區議員辭職潮，過去一星期約有220名民主派區議員辭職。

民主黨主席羅健熙星期日宣布辭任南區區議會主席，他星期二接受該黨前主席劉慧卿網台節目訪問表示，辭任區議員不是因為恐懼破產等因素，他又批評港府故意維持模糊狀態更失信於民。羅健熙強調，民主黨會繼續維持政黨的角色，不會因為辭職潮解散。

2019年11月底舉行的區議會選舉，是反送中運動經歷中文大學及理工大學兩場激烈的校園攻防戰之後的第一場全港性的大型選舉，創下超過71%的歷史性新高投票率，民主派亦取得史無前例的壓倒性勝利，贏取452個區議員議席當中的389席，奪取全港18區區議會當中17區的主導權。

港媒「放風」一周約220民主派區議員辭職

反送中運動之後，港府決定將區議員納入宣誓效忠的公職人員行列，香港立法會5月中三讀通過有關區議員宣誓的修例草案，相關條文5月21日刊憲，當日生效。

事隔一個多月，港府還沒有正式公布區議員宣誓的具體安排，上星期二（7月6日）開始，卻懷疑透過多家傳媒開始放出風聲，7月內將會安排區議員宣誓，如果被列入4項「負面清單」， 包括參與及支援去年民主派35+立法會初選，例如借出議員辦事處作初選投票站的區議員；簽署抗爭派「墨落無悔」聲明；聯署要求中止香港獨立關稅區；以及在區議員辦事處展示「光復香港、時代革命」的標語，將會被界定為不符合宣誓效忠要求，除了會被DQ（取消資格），甚至會被追討去年1月上任起至今所有薪酬及津貼，估計每人涉及超過100萬港元（約13萬美元）。

多家傳媒「放風」之後，過去一星期引發民主派區議員辭職潮，估計約有220名民主派區議員辭職，除了一批2019年開始參政的年輕「素人」之外，多名資深區議員亦相繼辭職。其中37歲擔任南區區議員超過9年的民主黨主席羅健熙，星期日（7月11日）宣布辭任南區區議會主席及區議員職務，最引人關注。

羅健熙指不知「風聲」真確性

羅健熙星期二（7月13日）接受民主黨前主席劉慧卿網台節目訪問表示，兩三個月前第一次有關於區議員宣誓的「風聲」傳出時，他已經估計自己會被「DQ」 ，當時已經計畫如果被DQ之後，在社區裡面有那些工作要做，直至最近類似的風聲又再傳出，他的考慮是盡量押後公布自己的決定，以免令黨員覺得他是「帶頭」去做某些決定，對黨員造成影響，他坦言不知道有關「風聲」的真確性。

羅健熙上星期五辭任區議員前去信特首林鄭月娥，要求她盡快說明近日多間傳媒有關港府透過宣誓程序，大規模DQ超過200名區議員，並且將會追討他們上任至今的薪津，相關消息是否屬於政府政策，並公開宣示說明理由。

羅健熙回應劉慧卿提問表示，暫時未收到林鄭月娥的回信，他又表示，如果港府認為區議員宣誓是一件很重要而且莊嚴的事情，就應該以莊嚴的態度看待，盡快公布宣誓詳情以及向公眾解釋如何執行，他批評港府故意維持模糊的狀態，更失信於民，劉慧卿亦諷刺港府是假新聞最大來源。

最近辭職的黃大仙區議會主席許錦成回應美國之音提問表示，港府短期內不安排辭職的民主派區議員出缺席位補選，是雙重標準。他又批評港府「放風」導致民主派議員辭職潮，令外界覺得不是政府出手大規模DQ，他認為造法不夠光明磊落，影響市民的信任及支持。

許錦成說：「用一些消息報導，讓議員有他自己的考慮，而作出辭職，我自己都是因為這樣的因素去作出辭職，這個我覺得作為政府這個做法是不夠光明磊落、不夠透明度。我亦都覺得這個因素亦都會影響市民對於這個政府的信任及支持。」

香港特首林鄭月娥星期二早上出席行政會議前會見傳媒表示，公職人員宣誓修例5月通過後需研究如何執行，她表示，區議員自行辭職不能控制，她又強調宣誓修例不是形同虛設，而影響區議會運作不是考慮的因素。