以台菜海鮮、粵菜料理與港式茶點為三大主軸的「朝桂餐廳」選用產地直送的活海鮮以及當季新鮮食材，打造一整桌豐盛澎湃的菜色，搭配色彩繽紛的盤飾，展現如藝術品般的視覺饗宴，塑造出獨樹一幟的料理美學。圖／周永受

除夕夜是全家團聚的重要時刻，今年不妨選擇在典雅的餐廳與家人共享精緻的年夜飯，品嚐一桌豐盛的美味名點，免去了烹調與收拾的辛勞，讓闔家歡聚的時光多了些愜意。

曾獲選為桃園金牌好店的「晶宴會館桃園館」集結人氣料理，重新演繹山珍海味，並以多重層次的食材本味，帶給一家人鴻福及賀歲的年夜饗宴。「朝桂餐廳」選用產地直送活海鮮，慢工細活烹製一道道的澎湃餐點，搭配色彩繽紛的盤飾美學，凝煉出餘韻無窮的除夕盛會。讓今年的年夜飯除了闔家共享的溫馨，也多了些隆重感受。

晶宴會館桃園館

真材實料 誠摯待客之道

「晶宴會館桃園館」主打粵菜、江浙菜與台菜，並以真材實料的料理擄獲不少饕客的胃。行政總主廚黃彬雄延續傳統料理風味，融入當代飲食風潮、在地物產、習俗及養生概念來研發菜色，不過度調味，搭配巧妙烹煮，突顯食材真味。

除了婚慶場合，除夕年夜飯可是一嚐晶宴美食的大好機會。2022年為10人及6人的大小家庭推出「鴻福饗宴」及「賀歲饗宴」，彙集11道深受好評的招牌料理，邀請大家在氣派的宴客廳與家人共度除夕夜。

山珍海味 傳統菜式當代詮釋

「鴻福饗宴」及「賀歲饗宴」分別在前段推出蝦料理，「宮廷花雕鮮蝦」曾榮獲2019年兩岸十大名菜名點，選用花蓮無毒白蝦，浸泡在紹興酒及中藥材的湯汁中24小時，蝦肉鮮甜脆嫩，酒香入味卻不嗆鼻。「蒜茸米粄蒸大蝦」將炸蒜末和蒜油特調的蒜蓉醬汁，拌入客家特產的米粄鋪在盤底，疊上淋醬的草蝦一起蒸煮，米粄入口即化，襯托鮮甜蝦肉。



選用肉質最為甜嫩的白蝦，調製最佳比例的藥香及酒香，冷泡出招牌的「宮廷花雕鮮蝦」。圖／周永受

黃彬雄分享，由於除夕圍爐有團圓的意義，為打造吉祥如意的過年氛圍，菜單設計必備的佛跳牆，如聚寶盆般，在同鍋放入豐盛食材，雞料理則是台語諧音如同「家」，透過溫暖湯品賦予幸福感受。然而，年節料理少不了花膠、魚翅等珍貴食材，晶宴會館除了取其濃郁香氣，也重新詮釋傳統菜式。

「花膠極品佛跳牆」用2天時間泡發花膠，而豬腳、雞肉、鵪鶉蛋、大甲芋頭及醃漬排骨等食材先過油鎖味，再分層入甕，加上雞骨清湯慢燉2小時，整體濃郁卻不膩。「魚翅雪蹄津白燉雞」源於江浙的白菜燉雞，把魚翅、家鄉肉、大白菜、豬腳、紅羽土雞和自製的雞豬骨高湯底，以鹽和米酒調味，慢熬出鮮甜清湯。



「花膠極品佛跳牆」湯頭鮮醇濃郁富含膠質，芋頭鬆綿入口即化，喝來滑順清爽。圖／周永受

多重層次 突顯食材真味

晶宴會館將清爽與濃郁的年菜交錯出餐，並讓3到4道菜餚一起上桌。黃彬雄解釋，重口味和深色雖讓人有食慾，到最後卻易讓人感到油膩，所以調整順序，一次多道料理也含有豐盈的寓意。中後段上菜的「柚香玉鳳腿搭義式烤蔬菜」，豬腱子肉以蔬菜汁醃漬24小時，兩次炸製再蒸的工序，迸出外酥內嫩的口感，再拌入葡萄柚汁與桔汁綜合的酸甜醬汁，搭配橄欖油及義式香料烤製的蔬菜，讓人胃口大開。

年節限定的「干貝碧綠果福袋」，以豬絞肉拌入荸薺末，裹入蛋皮繫上韭菜束口清蒸，裝點碧綠時蔬，再淋上干貝和蠔油熬製的濃稠燴汁，豬肉滑、荸薺脆、燴汁濃鮮、時蔬清爽，堆疊出層層的味道，也從視覺及味覺感受蘊含的滿滿福氣，迎接喜年來的新氣象。



晶宴會館桃園館的除夕饗宴，依口味淡濃程度安排適宜的出菜順序。圖／周永受

朝桂餐廳

料理美學 呈獻美好祝福

以台菜海鮮、粵菜料理與港式茶點為三大主軸的「朝桂餐廳」，低調地隱身於龍潭的名人堂花園大飯店，卻吸引許多美食愛好者前來朝聖。主廚陳秉達選用產地直送的活海鮮以及當季新鮮食材，打造一整桌豐盛澎湃的菜色，搭配色彩繽紛的盤飾，展現如藝術品般的視覺饗宴，塑造出獨樹一幟的料理美學。

今年的除夕盛宴，朝桂餐廳延續一貫的手藝與美學，經過半年的構思設計，推出11道年菜餐點。主廚陳秉達說明，不僅含括龍蝦、鮑魚等象徵富足的豪華食材，亦加入傳統年節不可或缺的長年菜、在地客家物產的西瓜綿，每道料理的命名與呈現都充滿吉祥之意，希望為來客獻上美好的新年祝福。



在具有古典中國風氣息的朝桂餐廳，整面落地窗的採光，為料理增加溫暖色調。圖／周永受

慢工細活 功夫菜餘韻無窮

秉持賓至如歸的理念，朝桂餐廳除了用餐環境充滿著溫暖色調，宴席料理更選擇以一道道的順序上桌。首先，冷盤的「龍王騰躍御盤鮑隻」取用九孔鮑和龍蝦，先低溫烹煮九孔鮑，再用蔬果汁及柴魚高湯浸泡入味，讓肥厚肉質嫩中帶Q，清甜蔬果突顯鮑肉海味；龍蝦則是蒸熟後，以冰水瞬間鎖住緊實肉質，搭配冰鎮蔬果和自製鹹甜醬汁，在多層次的味道中，顯現珍貴食材的原味。



「龍王騰躍御盤鮑隻」以繁複工序，將九孔鮑和龍蝦的海味全部引出。圖／周永受

接著是暖胃滋補的「罐味花膠雞炖群翅」，選用才口翅、花膠肚、小土雞、金華火腿、干貝和豬腳，注入以黑雞腳、甘蔗頭與雞豬骨燉至琥珀色的澄清湯汁後，慢燉至渾厚鮮醇且具豐富膠質的湯品。

「綠夏XO海珍玉帶脆」源於粵菜蠔汁炒雙脆，先將「玉帶子」之稱的鮮干貝與螺旋鮑低溫燙熟後，加入干貝、金華火腿和蝦米等食材所煉製的XO醬，和自製蠔油汁一起大火翻炒，香氣四溢的鍋鑊氣與海味、蔬菜、XO醬交織出多重奏。



「罐味花膠雞炖群翅」選用腹鰭部位的才口翅，讓湯頭味道更加醇厚。圖／周永受

繽紛斑斕 知覺交感饗宴

年節料理不僅著重於菜色的安排，料理擺盤藝術更是搭配食材色彩，營造新年新希望的餐桌氛圍。「原汁極品鮑燒賣」呈現新春將至的綠意盎然，燒賣皮使用菠菜汁染綠，裹入混合溫體豬後腿肉、蝦子、雞豬骨高湯的飽滿餡料，再點綴一顆以柴魚蠔汁漬過的蠔鮑，湯汁鮮香四溢，內餡彈牙滑脆。

由長年菜擔綱主角的「金池映月鮮彩蔬」，芥菜芯燙去苦澀味後，加入冰水鎮留菜葉的翠綠，再以紅蘿蔔的金紅，結合蟹黃、洋蔥及高湯勾芡成豔黃醬汁，佐以菌菇、百合，帶有過年的活力喜氣。宴席終曲前準備的「奶皇元寶酥」，用豬油揉麵烤製出酥香派皮，包入融合鹹蛋黃、鮮奶油的誘人奶黃餡，最後刷上蛋液，為派皮一抹金黃色澤。朝桂餐廳透過「牛奔虎躍迎新春」的除夕團圓宴，與大家一起展望新的一年。

※本文轉載自 《桃園誌》No：79