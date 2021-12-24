「護理Ⅹ建築..」集一身！傳奇教授洪玉珠歷任高雄育英、嘉義崇仁兩所護專校長與屏東美和護專教務長，具有台日兩國老人長照實務與教學經驗、服務熱忱的「她」退而不休，現在又被輔英科大網羅擔任「高齡及長期照護事業系」兼任教授。2018年時任崇仁醫專校長時，曾至總統府共同討論技職教育的困境、定位與未來發展，因應長照國家發展與老人服務相關科系人才培育也提供不少建言。

《微微笑廣播網》陳永興醫師「聽醫生講看覓」上週日與洪玉珠校長與談，廣獲迴響。堪稱「自來水調查研究」公衛先驅的洪玉珠教授在節目中提及謝長廷南下高雄，尚未擔任市長時就向她諮詢討論自來水改善問題，經她建言與提供向上針對淨水廠水質淨化「治標不如治本」的過程。高雄從工業大城銳變「海洋首都」謝長廷開啟綠營在高雄執政，臭水溝似的愛河整治工作雖從1977年便已展開，但直到謝長廷1998年執政，愛河的整治與自來水的改善彷彿裝上加速器…..

陳永興醫師「聽醫生講看覓」本周日12月26日續邀洪玉珠校長與談，針對當前高齡長照議題與私校在台灣面臨的困境，兩位高醫人很有感….

曾在羅東聖母醫院院長時期闢建全國第一所老人醫療大樓、現在擔任門諾基金會董事長為偏鄉與老齡長照服務的陳永興說：「老大人」若失智和失能，生活品質就壞了，那壽命延長就無意義。

「幫助老大人回復尊嚴，人生活的有意義」洪玉珠校長說：古早攏認為失智症沒有辦法「拉回來」惟日本研究顯示「可以」！經由「自立支援介護」的訓練，原本尿失禁、排泄失禁的失智症患者因而得以「恢復」不須再戴尿布，自己知道要上廁所；而長期臥床不再走路的患者，經由訓練得以再走路。

日本北海道有所學校本為「戒護科」現在改名為「自立支援介護科」洪玉珠說，日本政府大力推行「自立支援介護」。陳永興有感說，台灣長照正起步，需要學習的地方還很多….

提及私校在台灣面臨的困境?陳永興與洪玉珠兩位高醫人很有感，哈佛、史丹佛、慶應、早稻田….美日兩國眾多名校都是私立頂尖，學費很貴，也擠破頭要讀。外國私校辦的好，究其實董事會很建全。捐資者沒有私心。捐資興學，就是社會公器，董事會邀社會賢達、相關領域專家加入，私校財務建全，排名向上提升。

高醫是台灣第一所私立醫學大學，由杜聰明創辦，杜聰明同時也是戰後接收帝大(台大醫學院)的代表，隨後並擔任代理校長與出任台大醫學院首任院長。陳永興、洪玉珠兩位高醫人提及母校「北台大、南高醫」齊名的年代充滿光榮，惟杜聰明離開後，後續隨著成大、陽明…等醫學院陸續設立，當前高醫排名往後移，兩人喟嘆說，真傷心、傷腦筋…

洪玉珠說，要「為公益、為教育」興學。才沒有私心。她舉例如其在日本有領米山獎學金，該獎學金源於扶輪社米山社長過世前捐贈要幫助「外國學生」所設。該扶輪社友後續不斷的挹注…；陳永興有感說，沒有私心為公益，社會資源就會湧入。

當前高醫董事會被陳啟川家族後代子孫掌控。陳永興諷台灣私校問題就是捐資的家族或個人，一直想控制，所以董事會「排他性」很強，高醫董事會被陳啟川家族三代掌控，惟當前排名落到七、八這是高醫人的痛。

此外，陳啟川捐地經查證實「非事實」。根本是佃農的地，用學校經費向其購買。所以，陳家對高醫創校也無實質貢獻。但陳家三代掌控至今，且無開放心態，竟將高醫納入陳家私產。

高醫1954年創立，校友達四、五萬人。校友會因應人團法設立個人會員外，現擔任台灣高雄醫學大學全球校友總會常務理事的洪玉珠說，該會還創設自然會員，只要是高醫畢業校友均能申請加入。台灣高雄醫學大學全球校友總會KMU目前會員除台灣外，遍布美國、日本、中國…並在海內外設立分會與各委員會。(詳見劉景寬校長時期高醫校史)

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