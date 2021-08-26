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每日國際焦點

阿爾及利亞宣布與摩洛哥斷交。稱摩洛哥用飛馬間諜軟體監控阿國政要，還支持境內反抗軍，不遵守西撒哈拉相關協議，種種敵對行為。

美國副總統賀錦麗訪越，支持越南抗中，將派遣更多海軍支援。

日本擴大防疫緊急事態區域，47縣中33縣進入緊急事態。

亞利桑那州大鳳凰城地區與台灣經濟部台美產業合作推動辦公室簽訂經貿合作協議。

阿富汗

潘傑希爾反抗軍未能取得任何外國援助。

銀行關閉後至今無重新開啟營業跡象。

美國表示已經撤出出4500美國人，尚有1500人。

31日撤離期限後，有相關文件的阿富汗人仍可出國。

土耳其開始撤離，但土籍專家可能留下協助運作喀布爾機場。

日本

擴大防疫緊急事態區域，47縣中33縣進入緊急事態。

南韓

青年負債激增，第二季銀行貸款予房貸、股票融資、生活開支總額大增168.6兆韓圜達1805.9兆韓圜，相當於韓國GDP。韓國預計提高利率，將使低利率下負債過度的青年陷入嚴重困境。

北韓

最高人民會議定於9月28日會議討論經濟政策等問題。

印度

為解決民生物資上漲，放寬規定能近扣達120萬噸大豆作為飼料，但遭遇物流瓶頸問題，可能僅能進口不到40萬噸。

澳洲

印度變種造成25日單日新增919病例，2周來新增近9000例，雪梨2家醫院設立院外帳篷以處理大量新增病人。

印尼

海軍截獲自柬埔寨偷取30萬噸原油的油輪。

越南

美國副總統賀錦麗訪越，支持越南抗中，將派遣更多海軍支援。

泰國

為了從疫苗瓶裝中擠出更多劑次，發展機器手臂AutoVacc，可自一瓶中抽出12劑。

緬甸

俄羅斯將準時出貨鎧甲飛彈防禦系統予緬甸軍政府。

中國

人行進行500億元人民幣七天期逆回購，在公開市場釋出400億元人民幣資金。

哈薩克

禁止未施打疫苗者周末進入購物中心與餐廳。

歐盟

歐盟人權法院呼籲波蘭、立陶宛協助受困白俄羅斯邊界的阿富汗、伊拉克偷渡客。兩國正為阻絕偷渡客傷透腦筋。

英國

表示無雙重國籍的英國公民絕大多數已經離開阿富汗。

法國

以自阿富汗撤出100多法國公民、2000阿富汗人，僅剩少數法國公民滯留，法國撤離行動將於31日美國撤離期限前幾天就先結束。

德國

高等法院判決北溪2號天然氣管線適用歐盟法律。

俄羅斯

允許1000阿富汗難民入境。

烏克蘭

愛沙尼亞總統Kersti Kaljulaid表示烏克蘭入歐需要20年的努力。

美國

亞利桑那州大鳳凰城地區與台灣經濟部台美產業合作推動辦公室簽訂經貿合作協議。

紐約州長Kathy Hochul揭露前任古莫任內短報染疫死亡人數1.2萬，實際數字為5.54萬。

墨西哥

收容124阿富汗媒體工作者與眷屬。

巴西

將對老人與免疫不全者追加第三劑疫苗。

哥倫比亞

上半年社運人士遭謀殺自2020年上半年的90例減少至78案。

委內瑞拉

西部洪災20死。

尼加拉瓜

控告監督總統奧蒂嘉的記者Carlos Chamorro洗錢。

以色列

帕斯石油將分割獨立虧損的煉油廠部門。

阿拉伯聯合大公國

以色列航太工業與阿提哈德工程公司簽署合作協議於阿布達比建立將波音777-300R客機改裝為貨機的改裝廠。

土耳其

表示與沙國、埃及關係正在改善。

伊朗

議會通過總統Ebrahim Raisi所提名的大部分內閣，僅否決1人。

伊拉克

與中國電力建設集團簽約興建2吉瓦太陽能。

邀請伊朗與沙國至巴格達召開峰會以緩和兩國關係。

阿爾及利亞

宣布與摩洛哥斷交。稱摩洛哥用飛馬間諜軟體監控阿國政要，還支持境內反抗軍，不遵守西撒哈拉相關協議，種種敵對行為。

奈及利亞

高原州首府喬斯附近村莊遭武裝暴徒攻擊36死。

蘇丹

表示衣索比亞復興壩對今年水患無影響。

坦尚尼亞

武裝暴徒攻擊使館區附近，3士兵1私人傭兵殉職。

貝南

農業部確認H5N1禽流感爆發。

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