英國皇家海軍的「伊麗莎白女王」號(HMS Queen Elizabeth)航空母艦率領的航母打擊群正駛入南中國海並在東亞開展海軍活動。此舉無疑會影響到惡化的中英關係。英國此時向印太尤其是南中國海進行這樣的部署有什麼樣的戰略考量?熟悉內情的英國專家表示,英國這樣做並不只是為了響應美國的號召,而是有其自身更為深層的戰略謀劃。

航母打擊群穿行南中國海爭議海域

7月26日,由英國皇家海軍的旗艦航空母艦「伊麗莎白女王」號率領的多國航母打擊群在孟加拉灣完成了與印度海軍進行的為期三天的演習後首次進入有爭議的南中國海。這將是英國軍艦繼2018年8月31日「海神之子」號(HMS Albion)船塢運輸艦進入中國稱為西沙群島的帕拉塞爾群島海域之後,第二次進入南中國海。

該航母打擊群自今年5月開始了向印度-太平洋地區為期28週、跨越2.6萬海裡的部署,與地中海、印度洋和印太地區的40個國家進行70多次接觸和演習。

除了「伊麗莎白女王」號航母以外,這個戰鬥群還包括六艘英國皇家海軍的艦隻、一艘英國皇家海軍核潛艇、美國海軍驅逐艦「沙利文兄弟」號(USS The Sullivans)和一艘荷蘭護衛艦以及輔助性艦船。戰鬥群還裝備了18架F-35B短距起飛/垂直降落隱形戰鬥機,其中10架來自美國海軍陸戰隊。

正式代號為「福蒂斯行動」(Operation Fortis)的這次部署除了穿行南中國海以外,還將與美國、澳洲、法國、日本、新西蘭和韓國等國家在菲律賓海舉行一系列的演習,包括在10月返航時參加英、澳、馬來西亞、新西蘭和新加坡的「五國防衛安排」50週年的演習。

向美國遞交「投名狀」?

「我們要做的事情之一顯然就是向我們在中國的朋友表明,我們相信國際海洋法,我們將以一種自信而不是對抗的方式來證明這一點,」英國首相強生(Boris Johnson)5月21日在「伊麗莎白女王」號航母啟航時對在英格蘭南部朴茨茅斯海軍基地登上這艘航母的媒體說。

英國牛津大學中國中心研究員、著有《紅旗警訊:習近平執政的中國為何陷入危機》(Red Flags - Why Xi's China is in Jeopardy)一書的喬治·馬格納斯(George Magnus)對美國之音表示,英國進行這次部署的目的之一「的確是支持美國在亞洲和南中國海的存在,以及支持傾向自由的民主國家反對更加好鬥和雄心勃勃的中國外交政策的立場」。

中國官媒《環球時報》星期二發表中國南海研究院院長吳士存的文章稱,英國是「向美國遞交『投名狀』」。

不過,分析人士說,這個航母打擊群穿越南中國海爭議海域並不僅僅是中國所說的向美國遞交「投名狀」那麼簡單。



喬治·馬格納斯(George Magnus)及其著作《紅旗警訊:習近平執政的中國為何陷入危機》(Red Flags - Why Xi's China is in Jeopardy)。圖/擷自網路,民報合成

「全球化英國」戰略

英國的防衛問題專家認為,對於英國來說,這次部署行動有它自身的戰略考慮。

「應該強調的是,當前的這個部署是很久以前計劃的。但它正在演變成一個『全球化英國』的表述,就像現任政府所表達的那樣。『全球化英國』意味著『全球化海上英國』,」英國退役海軍少將克里斯·佩里(Chris Parry)星期三在英國智庫地緣戰略理事會舉行的一個在線研討會說。

「它反映了這樣一種看法,即海洋本質上相當於實體的全球資訊網。如果你不下海,你就沒有進入全球化,你就沒有與你的盟友、合作夥伴、你的投資或你的利益進行接觸,無論它們在哪裡。」

馬格納斯也認為,這是強生政府「全球化英國」戰略的一部分。

他通過電郵接受美國之音採訪時說,在英國脫歐後,強生政府用「全球化英國」來描述這個國家存在的理由。

「它熱衷於對英國在世界其他地區,尤其是亞洲的利益發表一些聲明。在亞洲,它還在考慮提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP),」他說。

帝國反擊戰?

有中國分析人士則把英國的這個意圖稱之為對以往「帝國榮光」的念念不忘。在佩里將軍做出上述表示之前,吳世存在《環球時報》的那篇評論文章中就說,英國的所謂「南海新政」其實是想」重溫殖民舊夢」。

他的文章提到,一個多世紀前的不列顛曾是一個統治著全球海洋和覆蓋世界四分之一面積的「日不落帝國」。

英國廣播公司(BBC)資深記者、在福克蘭群島戰爭中有過出色表現並擔任過「格洛斯特」號(HMS Gloucester)驅逐艦艦長的佩里將軍說,英國早已放棄了昔日的帝國,但是他說,這次部署在某些方面也是為了強化所謂的「英語圈」,加強英國與印太地區說英語國家之間的聯繫。

他說:「儘管我們已經放棄了我們的帝國,但這次部署在某種程度上也是回歸『英語圈』的一個表達。我們在說英語的世界裡有很多聯繫,還有那些坐落於它的邊緣的,......馬來西亞、汶萊、澳大利亞、紐西蘭,甚至日本。」

向印-太傾斜戰略的視覺體現

地緣戰略理事會(Council on Geostrategy)研究部負責人詹姆斯·羅傑斯(James Rogers)指出,英國今年3月公佈的《競爭時代的全球化英國:安全、國防、發展與外交政策綜合評估》報告明確了向印-太地區傾斜的外交和軍事戰略方針,而英國進行這次部署的原因之一就是向印-太傾斜戰略在視覺上的一種體現。

「向印度-太平洋傾斜的想法是接受印度-太平洋現在是世界經濟和地緣政治的重心,因此英國,作為一個國際行為者,需要參與到這個關鍵的地區中來,」 羅傑斯星期三在有關英國這次部署的在線研討會上說。

彰顯英國軍事實力

這位專家認為,這次部署也是為了顯示英國的軍事能力。

「除了美國,還有誰有能力在世界的另一邊部署裝備有第五代戰鬥機的如此龐大的航母打擊群,並讓它留在戰區,與盟友和夥伴進行持續幾個月的作業?」羅傑斯說。

在他看來,在英國考慮它以及印-太地區的未來時,這是一個很重要的問題。

2017年末服役的「伊麗莎白女王」號和2019年末服役的同級航母「威爾士親王」號(HMS Prince of Wales)是英國皇家海軍有史以來建造的最大軍艦,每艘航母可搭載40架各型飛機。

專門研究地緣政治以及英國戰略政策的羅傑斯說,除了展示英國的軍力以外,這次部署也是為了「發展、展示和實現英國的領導力並與21世紀最重要的海上強國一同運作的能力,無論是在歐洲-大西洋還是在太平洋」。他說,這些國家都歡迎英艦的到來,這次部署期間與多個國家舉行的海上演習也是為了確保各個海軍之間最大程度的互操作性並為區域穩定做貢獻。

羅傑斯提到的與此相關的另一個目的是以展示英國在一個更加動盪和競爭的時代的地緣戰略影響的範圍,以阻遏他所稱的「地緣政治修正主義者」在南中國海考慮採取敵對行動。這一點也反映在英國的綜合評估報告中。該報告誓言要重新塑造英國在包括南中國海在內的廣闊的印度洋-太平洋地區的影響力。

英國國防大臣本·華萊士(Ben Wallace)7月20日在東京與日本防衛大臣岸信夫(Nobuo Kishi)舉行會談後宣布,在「伊麗莎白女王」號航母打擊群今年9月訪問日本之後,英國將在印太海域永久性地部署兩艘軍艦。



英國國防大臣本·華萊士(Ben Wallace)2021.7.20在東京與日本防衛大臣岸信夫(Nobuo Kishi)舉行會談。圖/擷自岸信夫推特

民主與專制較量的一部分?

從地緣政治的角度來看,就像美國總統拜登把美中之間的較量視為民主與專制的較量一樣,英國皇家海軍的退役海軍少將佩里也把英國的這次部署視為這種較量的一部分。

「對於西方民主國家來說,他們希望確保專制國家不會關閉並控制歐亞大陸周圍的海域。我們在這個航母打擊群中看到的是,面對中國的冒險主義和擴張主義,把協調一致的行動和政治意願結合起來的能力,」佩里將軍說。