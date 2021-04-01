●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美國聯邦通信委員會呼籲制定新規範，美國通信網路系統排除華為、中興通訊，並不使用任何與新疆強迫勞動有關的產品。

印度以逃稅為由，封鎖字節跳動印度銀行帳戶，使其營運大受打擊，字節跳動上訴敗訴。

伊朗遭歐盟以處理2019年抗爭違反人權為由，制裁其民兵、警方高層，以及3個國家組織。

埃及開始正式調查長賜輪造成蘇伊士運河阻塞事故原因。

印度

以逃稅為由，封鎖字節跳動印度銀行帳戶，使其營運大受打擊，字節跳動上訴敗訴。

中國

華為宣稱2020年獲利增加3.2%，但海外營收大減，歐洲減少12.2%，中東非洲減少8.7%，亞洲減少24.5%，美洲減少24.5%。

日本

三菱UFJ銀行表示不具名客戶造成2.7億美元損失。不具名客戶可能為Archegos 。

富士控股集團執行長古森重隆將於6月卸任轉為顧問。

緬甸

美國下令非必要使館人員撤離。

南韓

外長3年來首度訪中國。

菲律賓

表示數百艘中國民兵船隻入侵牛軛礁海域。

印尼

伊斯蘭國女性恐怖份子攻擊警政署遭擊斃，警方表示是孤狼犯案。

澳洲

氣候涼爽潮濕，使得2021年野火季節火災減半。

英國

勞合社表示蘇伊士運河阻塞事件將造成大量保險給付，為公司帶來損失。勞合社可能要損失1億美元以上。

戶戶送在倫敦上市後暴跌30%，市值減少20億英鎊。英國財政部長之前吹噓戶戶送上市是成功經驗。

俄羅斯

表示烏克蘭可能重啟烏東戰事。

德國

格林希爾資本月初破產，連帶格林希爾銀行也破產，德國存保啟動賠償機制，確保存戶存款，支出高達20億歐元，但是公家機關不在保障之列，造成數億歐元損失。損失慘重造成德國各地方政府不再將款項存於私人銀行。先前各地方政府因歐盟負利率而將錢存到利率較好的私人銀行。

拜耳將出售蟲害控制部門拜耳環境科學。

法國

總統馬克宏與德國總理梅克爾討論是否與俄國合作引進史普尼克5號疫苗。

義大利

警方逮捕義國海軍艦長出賣軍事機密給俄國外交官，義大利因而以嚴重間諜行為驅逐2俄國官員。外長並召見俄國大使抗議。

波蘭

遭歐盟起訴，控告危害司法獨立。

比利時

下令醫院要空出6成加護病床給COVID-19病人。

美國

聯邦通信委員會呼籲制定新規範，美國通信網路系統排除華為、中興通訊，並不使用任何與新疆強迫勞動有關的產品。

民間雇用3月增加51.7萬人來到6個月來高點。

加拿大

黑莓車用軟體QNX出貨福斯、福特，受晶片短缺影響，雖有改善，但全公司季營仍跌至2.1億美元，淨損3.15億美元。

厄瓜多

一天增加2,201確診。醫院遭疫情淹沒，病人躺地上或是行軍床。

巴西

一日染疫死亡人數創下3,780人最高紀錄，總統波索納洛下令支出53億里奧(268億新台幣)抗疫。

宏都拉斯

總統弟弟東尼赫南德茲，遭美國以走私毒品起訴宣判無期徒刑。

警方驅回數百想往美國的偷渡人龍。

埃及

開始正式調查長賜輪造成蘇伊士運河阻塞事故原因。

伊朗

遭歐盟以處理2019年抗爭違反人權為由，制裁其民兵、警方高層，以及3個國家組織。

伊拉克

美國再寬限120天讓伊拉克可付款向伊朗購電，但要求之後必須降低對伊朗的能源依賴。

利比亞

扎維耶地方勢力釋放100利比亞國民軍戰俘，以示和平誠意。

蘇丹

為1998年美國肯亞、坦尚尼亞大使館爆炸案、2000年柯爾號爆炸案，以及2008年美國公民遭殺害事件，支付3.35億美元賠款。此為美國不再將蘇丹列為支持恐怖主義國家的條件。

土耳其

最高法院退回檢察官解散第三大黨的要求。

衣索比亞

奧羅米亞州發生族群衝突30人遭槍殺。

民主剛果

伊斯蘭民兵攻擊23死。

尼日

表示阻止政變陰謀。尼日將進行總統交接。

福和會官方網頁：www.fratwn.org